Animal Crossing bekommt Make-up-Kollektion – Start am 21. September 2026

Animal Crossing erhält im September 2026 tatsächlich eine neue offizielle Veröffentlichung. Wer jetzt auf die Ankündigung eines komplett neuen Spiels hofft, muss seine Erwartungen allerdings etwas bremsen. Bandai bringt eine Make-up-Kollektion mit bekannten Figuren aus Nintendos beliebter Lebenssimulation auf den Markt.

Die Produktreihe trägt den Namen Pon de Couleur Animal Crossing Multi Color Powder und erscheint am 21. September 2026 in Japan. Verantwortlich ist die zu Bandai gehörende Marke Creer Beaute, die sich auf Kosmetikprodukte zu bekannten Games und Anime-Serien spezialisiert hat.

Zwölf Charakterdesigns für Animal-Crossing-Fans

Welche Produkte gehören zur neuen Animal-Crossing-Kollektion? Insgesamt umfasst die Reihe zwölf verschiedene Kompaktpuder. Die Farben können sowohl als Lidschatten als auch als Gesichtspuder verwendet werden. Jede Dose besitzt ein eigenes Design, das auf einer bekannten Figur aus der Reihe basiert.

Mit einem Durchmesser von ungefähr 42 Millimetern fallen die Behälter vergleichsweise kompakt aus. Zusätzlich liegt jedem Produkt ein Reaktionsaufkleber bei, mit dem sich die Dose individuell verzieren lässt. Die vollständige Auswahl setzt sich aus folgenden Figuren und Farben zusammen:

Tom Nook in Hellbraun

Melinda in Gelb

Nepp und Schlepp in Marineblau

Huschke in hellem Beige

Jessi in Korallenrosa

Pullunda in Rot

Dominik in hellem Ocker

Gerrit in Mintgrün

Katharina in Orange

Morpheus in Hellblau

Elisa in Weiß

Misuzu in hellem Violett

Beim regulären Kauf befindet sich jeweils eine zufällig ausgewählte Variante in der Verpackung. Damit erinnert das Konzept an klassische Sammelfiguren oder Blindboxen. Die Produkte sollen außerdem über japanische Gashapon-Automaten angeboten werden, sodass Fans ihre Wunschfigur möglicherweise nicht direkt beim ersten Versuch erhalten.

Veröffentlichung bleibt vorerst auf Japan fokussiert

Wann erscheint das neue Animal-Crossing-Produkt? Der offizielle Verkaufsstart ist für den 21. September 2026 vorgesehen. Abhängig von Region und Geschäft kann der tatsächliche Termin innerhalb Japans leicht abweichen. Die Kosmetikreihe richtet sich laut Produktangaben an Personen ab 15 Jahren.

Eine Veröffentlichung in Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Interessierte Fans werden daher voraussichtlich auf internationale Händler, Importshops oder entsprechende Vermittlungsdienste zurückgreifen müssen. Ob Bandai die Kollektion später regulär außerhalb Japans anbietet, bleibt offen.

Weitere Neuheiten rund um New Horizons

Wie geht es mit Animal Crossing weiter? Die Kosmetikprodukte sind nicht die einzige neue Veröffentlichung der Marke im Jahr 2026. Animal Crossing: New Horizons erschien am 15. Januar 2026 in einer technisch erweiterten Fassung für Nintendo Switch 2. Gleichzeitig erhielt die ursprüngliche Switch-Version das kostenlose Update 3.0 mit neuen Inhalten.

Die Switch-2-Fassung bietet unter anderem eine höhere Auflösung, eine Maussteuerung mit den Joy-Con-2-Controllern und ein Megafon, das das integrierte Mikrofon der Konsole nutzt. Hinzu kommen erweiterte Online-Sitzungen für bis zu zwölf Inselbewohner, sofern alle Beteiligten die entsprechende Version verwenden.

Ein vollständig neues Animal-Crossing-Abenteuer hat Nintendo weiterhin nicht angekündigt. Bis es dazu kommt, sorgen Merchandise, Sammelartikel und Kooperationen dafür, dass die Reihe präsent bleibt. Wie gefällt euch die neue Kosmetiklinie, und welche der zwölf Figuren würdet ihr gerne erhalten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.