GTA 6 hört auf die Fans und überarbeitet die Fahrphysik komplett

Rockstar Games hat weitere Details zur Fahrphysik von GTA 6 verraten. Der kommende Open-World-Titel soll das spürbare Gewicht der Fahrzeuge aus GTA 4 mit der zugänglicheren Steuerung aus GTA 5 verbinden. Dafür entwickelte das Studio das gesamte Fahrsystem von Grund auf neu.

Die Informationen stammen von Rob Nelson, Entwicklungsleiter und Co-Studioleiter von Rockstar North. Er sprach im Rahmen des großen Preview-Events mit dem YouTuber TGG über das Fahrverhalten der unterschiedlichen Autos.

Fahrzeuge sollen sich schwer, aber nicht träge anfühlen

Auf die Frage, ob sich die Fahrzeuge ähnlich schwer wie in GTA 4 steuern, antwortete Nelson: „Nur auf die bestmögliche Art.“ Das Team habe gezielt versucht, die überzeugendsten Eigenschaften der älteren Fahrphysik zu bewahren und gleichzeitig die leichtere Zugänglichkeit von GTA 5 zu erreichen.

GTA 4 ist bis heute für sein besonders ausgeprägtes Fahrgefühl bekannt. Autos neigen sich deutlich in Kurven, reagieren stark auf Unebenheiten und vermitteln ein höheres Gewicht. In GTA 5 reduzierte Rockstar diese Bewegungen und setzte auf eine direktere, stärker an Arcade-Rennspiele erinnernde Steuerung.

GTA 6 soll nun einen Mittelweg einschlagen. Die Fahrzeuge sollen wieder mehr Masse und Eigenheiten besitzen, sich aber weiterhin kontrolliert durch den Verkehr von Vice City und Leonida bewegen lassen.

Fahrphysik wurde vollständig neu entwickelt

Rockstar hat das Fahrsystem laut Nelson speziell für die aktuelle Konsolengeneration neu aufgebaut. Dadurch könne das Team einzelne Bestandteile wie Antriebsstrang, Reifen, Federung und Lenkung wesentlich genauer abstimmen.

Diese Parameter fließen unmittelbar in das Physikmodell ein. Dadurch dürften sich ein schwerer Geländewagen, ein klassisches Muscle-Car und ein moderner Sportwagen deutlich voneinander unterscheiden. Fahrzeuge mit leistungsstarkem Hinterradantrieb verlangen beispielsweise einen vorsichtigeren Umgang mit dem Gaspedal.

Auch die möglichen Höchstgeschwindigkeiten fallen höher als in GTA 5 aus. Schnelle Autos sollen damit nicht nur anders reagieren, sondern ihr Leistungsvermögen auf den Straßen von Leonida stärker ausspielen können.

Extended Look zeigt erste Auswirkungen

Einige Auswirkungen des neuen Systems waren bereits in der ausführlichen Gameplay-Präsentation zu erkennen. Beschädigte Reifen bringen Fahrzeuge aus der Spur, während Zusammenstöße und Überschläge deutlich dynamischer wirken. Wie sich die Autos tatsächlich steuern, lässt sich anhand des gezeigten Materials allerdings noch nicht abschließend beurteilen.

Die Aussagen stammen direkt aus einem Gespräch zwischen TGG und Rob Nelson. Damit bestätigt Rockstar erstmals genauer, welchen Ansatz das Studio bei der Fahrphysik verfolgt.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version ist ebenfalls zu erwarten, besitzt bislang aber keinen bestätigten Veröffentlichungstermin.

Öffnet in einem neuen Tab