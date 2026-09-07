Gratis auf Steam – Stones Keeper King Aurelius verschwindet am 14. September 2026

Steam-Nutzer haben nur noch wenige Tage Zeit, sich ein kostenloses Strategie-Rollenspiel dauerhaft zu sichern. Stones Keeper: King Aurelius wird am 14. September 2026 aus dem Steam-Store entfernt und kann anschließend nicht mehr neu zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Wer den Titel rechtzeitig beansprucht, behält jedoch auch nach der Entfernung den Zugriff und kann ihn weiterhin über Steam herunterladen und spielen. Es ist nicht notwendig, die Kampagne vor dem Stichtag zu beginnen oder abzuschließen. Das Hinzufügen zur Bibliothek genügt.

Taktische Schlachten und eine fliegende Festung

Welches kostenlose Steam-Spiel verschwindet? Bei Stones Keeper: King Aurelius handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspiel-Elementen, das am 14. Juli 2022 veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde der Titel von SK Team, während Valkyrie Initiative als Publisher fungiert.

Im Mittelpunkt steht König Aurelius, der den Orden des Greifen anführt und seine Ländereien gegen eine zunehmende Bedrohung durch Untote verteidigen muss. Die Handlung beleuchtet seinen Mut, seine Opferbereitschaft und die letzten Momente des Herrschers. Gleichzeitig dient das Spiel als kostenloses Prequel zur Hauptkampagne von Stones Keeper.

Die Gefechte finden auf taktischen Karten statt und verlangen eine kluge Positionierung der eigenen Einheiten. Umgebungsobjekte lassen sich als Deckung verwenden oder zerstören, um neue Wege zu öffnen. Zwischen den Kämpfen rekrutiert ihr zusätzliche Begleiter, verteilt Waffen, Rüstungen und Elixiere und verbessert die Systeme einer fliegenden Inselfestung.

Der Grund für die Entfernung aus Steam

Warum wird Stones Keeper: King Aurelius entfernt? SK Team nennt zwei konkrete Gründe für die Entscheidung. Am 14. September 2026 erscheint Stones Keeper: Director’s Cut, eine umfassend überarbeitete Fassung des kostenpflichtigen Hauptspiels. King Aurelius ist davon unabhängig und wird nicht automatisch in diese neue Version umgewandelt.

Nach Angaben des Studios hat sich die Reihe während der Entwicklung stark weiterentwickelt. Spielmechaniken, Grafik, Benutzeroberfläche und weitere Bestandteile wurden deutlich verbessert. Das kostenlose Prequel entspricht deshalb nicht mehr dem Qualitätsstandard, den das Team inzwischen für Stones Keeper anstrebt.

Die kurze Einzelspieler-Kampagne von King Aurelius umfasst acht Missionen und bietet laut Steam eine Spielzeit von mindestens einer Stunde. Neben deutschen Bildschirmtexten und Untertiteln sind fünf Steam-Erfolge enthalten. Die bisherigen Rezensionen fallen überwiegend positiv aus, wobei aktuell 75 Prozent von 195 Bewertungen eine Empfehlung aussprechen.

Letzte Gelegenheit zur dauerhaften Sicherung

Wie lange bleibt das Rollenspiel verfügbar? Stones Keeper: King Aurelius kann noch bis zum 14. September 2026 kostenlos zur Steam-Bibliothek hinzugefügt werden. Dabei handelt es sich nicht um einen klassischen Rabatt, denn das Prequel wurde bereits als kostenlos spielbarer Titel veröffentlicht. Der Zeitdruck entsteht ausschließlich durch die bevorstehende Entfernung aus dem Store.

Nach dem Stichtag bleibt das Spiel in allen Bibliotheken erhalten, denen es zuvor hinzugefügt wurde. Neue Interessierte verlieren dagegen die Möglichkeit, den Titel über Steam zu beanspruchen. Gerade Sammler und Fans taktischer Rollenspiele sollten den kostenlosen Eintrag daher vorsorglich sichern, selbst wenn momentan keine Zeit zum Spielen bleibt.

Werdet ihr Stones Keeper: King Aurelius noch vor dem 14. September 2026 zur Bibliothek hinzufügen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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