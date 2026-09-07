Palworld Update 1.0.4 bringt neue Missionen, Balance und 74 Bugfixes

Palworld erhält am 7. September 2026 mit Version 1.0.4 ein umfangreiches neues Update. Entwickler Pocketpair konzentriert sich dabei auf Balance-Anpassungen, technische Verbesserungen und zahlreiche Fehlerkorrekturen, liefert aber auch zwei neue Nebenmissionen.

Der Patch erscheint nur knapp zwei Monate nach dem vollständigen Release von Palworld am 10. Juli 2026. Seit dem Ende der Early-Access-Phase wird das Survival-Abenteuer auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series weiterhin regelmäßig überarbeitet und erweitert.

Neue Missionen und smartere Pals

Welche neuen Inhalte bringt Palworld Version 1.0.4? Mit Beyond Dimensions und From the Far Side of the Moon wurden zwei neue Nebenmissionen hinzugefügt. Beyond Dimensions lässt sich bei einem NPC in Fisherman’s Point am Mount Obsidian annehmen. Nach ihrem Abschluss wird die zweite Mission verfügbar.

Auch das Verhalten der Pals wurde angepasst. Beschworene Begleiter und in der Basis arbeitende Pals sollen künftig bevorzugt Fähigkeiten einsetzen, die voraussichtlich mehr Schaden verursachen. Zusätzlich hat Pocketpair das Verhalten bei aufladbaren Attacken und bei bestimmten Rückwärtsschritten im Kampf verbessert.

Weitere Anpassungen betreffen unter anderem die Schwimmgeschwindigkeit von Lapure, den Effekt der Lunaris Effigies und das Sammeln von Ancient Bark. Für den Abbau des Materials genügt nun eine entsprechende Arbeitseignung auf Stufe 1. Missionsrelevante Pals und NPCs schlafen außerdem nicht mehr ein.

Überarbeitetes Angeln und komfortablere Basen

Wie verändern sich Erkundung und Basisbau? Pocketpair hat den Schwierigkeitsgrad der Angelplätze in Sunreach und im Gebiet rund um den World Tree angepasst. Je nach verwendetem Köder ändern sich außerdem die erhaltenen Belohnungen. Neue Steuerungshinweise, Warnanzeigen und Empfehlungen für die Ausrüstung sollen das Angeln verständlicher gestalten.

Beim Basisbau kehren Materialien nach dem Abbruch eines Produktionsauftrags nun direkt ins Inventar zurück. Für Server-Administratoren gibt es zudem eine neue Einstellung, mit der sich die Anzahl der von einer einzelnen Person errichteten Gebäude begrenzen lässt. Eine weitere praktische Änderung verhindert, dass Charaktere und Pals durch selbst gebaute Lagerfeuer in Brand geraten.

Die Spielwelt erhielt ebenfalls mehrere Korrekturen. Dazu gehören überarbeitete Gelände- und Wasserdarstellungen in Sunreach sowie im World-Tree-Gebiet. Positionen von NPCs, Objekten, Aufwinden und Pal-Spawnpunkten wurden an verschiedenen Stellen angepasst.

Mehr Komfort und zahlreiche Fehlerkorrekturen

Welche Verbesserungen fallen im Alltag besonders auf? Die Palpedia verfügt nach dem Update endlich über eine Namenssuche. Zusätzliche Erklärungen informieren über Arbeitseignungen, passive Effekte und Gegenstände. Auf der PlayStation 5 lässt sich der Chat nun über das Radialmenü öffnen, während das standardmäßige FPS-Limit auf dem PC auf 120 Bilder pro Sekunde angehoben wurde.

Verschiedene Optimierungen reduzieren die Belastung durch Rendering-Prozesse, Vegetation und Effekte. Ruckler beim Aktivieren bestimmter passiver Fähigkeiten sollen seltener auftreten. Besonders das World-Tree-Gebiet soll von kürzeren Ladezeiten bei der Darstellung der Umgebung profitieren.

Insgesamt umfasst Version 1.0.4 laut den Patch Notes 53 größere und 21 kleinere Fehlerkorrekturen. Behoben wurden Abstürze, blockierte Steuerungen, fehlerhafte Missionsfortschritte, Probleme auf Dedicated Servern sowie Schwierigkeiten in Koop-Partien. Auch Kämpfe, Arena-Duelle, Partnerfähigkeiten, Shops, Audio, Benutzeroberfläche, Mods, Kartenmarkierungen und der Basisbau erhielten zahlreiche Korrekturen.

Zu den wichtigen Fehlerbehebungen gehört ein Problem, durch das ein zu schnell zurückgerufener Pal anschließend nicht erneut beschworen werden konnte. Zudem sollen Pals nicht länger durch Wände angreifen, falsche Abklingzeiten auslösen oder nach einer Wiederbelebung in der Arena untätig bleiben. Was haltet ihr vom Update 1.0.4 und welche Änderung war für Palworld besonders dringend nötig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab