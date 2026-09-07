DOOM The Dark Ages – limitierte Atlan-Statue für 199,99 Euro vorbestellbar

Bethesda bringt eines der mächtigsten Kriegsgeräte aus DOOM: The Dark Ages als streng limitiertes Sammlerstück auf den Schreibtisch. Die detailreiche Atlan-Statue kann ab sofort im offiziellen deutschen Bethesda Gear Store vorbestellt werden und kostet 199,99 Euro.

Die Auflage ist weltweit auf lediglich 500 Exemplare begrenzt. Jede Statue ist einzeln nummeriert und wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Der Versand soll voraussichtlich im November 2026 beginnen, wobei Vorbestellungen von Rabattaktionen ausgeschlossen sind.

Limitierte Atlan-Statue im Detail

Welche Ausstattung bietet die Atlan-Statue? Das Modell besteht aus Kunstharz und wiegt rund 1,36 Kilogramm. Mit Abmessungen von ungefähr 17,5 Zentimetern Länge, 11,3 Zentimetern Breite und 26,9 Zentimetern Höhe fällt der Kampfmech groß genug aus, um in einer DOOM-Sammlung sofort ins Auge zu stechen.

Das Design orientiert sich eng an der Darstellung aus DOOM: The Dark Ages. Zu den auffälligsten Merkmalen gehören der gehörnte Helm, die massige Panzerung und die auf den Schultern montierten Geschütze. Bethesda positioniert das Modell ausdrücklich als Tischstatue, doch auch in einer Vitrine dürfte der schwer bewaffnete Atlan eine gute Figur machen.

Preis im deutschen Bethesda Gear Store: 199,99 Euro

Limitierung: 500 nummerierte Exemplare

Material: Kunstharz

Gewicht: rund 1,36 Kilogramm

Maße: etwa 17,5 x 11,3 x 26,9 Zentimeter

Lieferumfang: Atlan-Statue und Echtheitszertifikat

Voraussichtlicher Versand: November 2026

Vorbesteller sollten beachten, dass eine Bestellung mit mehreren noch nicht verfügbaren Artikeln erst verschickt wird, sobald sämtliche enthaltenen Produkte versandbereit sind. Angesichts der niedrigen Stückzahl könnte die Statue zudem deutlich vor dem geplanten Lieferzeitraum ausverkauft sein.

Der Atlan als zentrales Kriegsgerät

Welche Rolle spielt der Atlan in DOOM: The Dark Ages? Die gewaltigen Mechs gehören innerhalb der Handlung zu den mächtigsten Waffen der Night Sentinels. Obwohl Atlans bereits vor dem 2025 veröffentlichten Prequel Teil der DOOM-Welt waren, durften Fans erstmals in DOOM: The Dark Ages selbst die Kontrolle über eine dieser gigantischen Maschinen übernehmen.

DOOM: The Dark Ages erschien am 15. Mai 2025 und feierte am 15. Mai 2026 seinen ersten Geburtstag. Die von id Software entwickelte Vorgeschichte zu DOOM von 2016 und DOOM Eternal setzt stärker auf schwere, bodenständige Kämpfe und ergänzt das klassische Waffenarsenal unter anderem durch die Schildsäge.

Am 7. Juli 2026 wurde das Hauptspiel außerdem mit der Kampagnenerweiterung DOOM: The Dark Ages Revelations ausgebaut. Der Zusatzinhalt brachte neue Level, Dämonen, Rätsel und Geheimnisse sowie den Kettenspeer als zusätzliche Waffe. Mit Ripatorium 3.0 erhielt auch der anpassbare Arenamodus neue Karten, Gegner und vollständig aufgewertete Waffen.

Im nordamerikanischen Bethesda Gear Store wurde zusätzlich eine von Dark Horse produzierte Doom Slayer PVC-Statue angekündigt. Das Modell zeigt den Protagonisten mit seiner Ausrüstung aus DOOM: The Dark Ages und soll im Oktober 2026 verschickt werden, wird dort aktuell allerdings als ausverkauft geführt.

Wie gefällt euch die limitierte Atlan-Statue und wären 199,99 Euro für dieses Sammlerstück angemessen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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