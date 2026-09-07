LEGO Harry Potter Collection kommt am 16. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2

Die Rückkehr nach Hogwarts ist offiziell: LEGO Harry Potter Collection erscheint am 16. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2. Warner Bros. Games, TT Games und die LEGO Group bringen damit beide Klötzchenabenteuer als überarbeitete Sammlung auf Nintendos aktuelle Konsole.

Enthalten sind LEGO Harry Potter: Die Jahre 1 bis 4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5 bis 7. Gemeinsam decken sie die Handlung aller sieben Bücher sowie der acht Kinofilme ab und lassen euch zahlreiche bekannte Orte der Zaubererwelt erkunden.

Das komplette Abenteuer für Nintendo Switch 2

Welche Inhalte bietet LEGO Harry Potter Collection? Neben den beiden vollständigen Hauptspielen umfasst die Neuauflage sämtliche zuvor veröffentlichten DLC-Pakete. Fans begleiten Harry, Ron und Hermine durch ihre Schulzeit, lernen Zaubersprüche, brauen Tränke, lösen Rätsel und treten schließlich gegen Lord Voldemort an.

Spielerisch bleibt die Sammlung dem typischen Stil von TT Games treu. Bekannte Szenen werden mit LEGO-Humor neu erzählt, während zerstörbare Umgebungen, sammelbare Figuren und zahlreiche Geheimnisse für zusätzliche Beschäftigung sorgen.

Besonders interessant ist erneut der lokale Koop-Modus für bis zu zwei Personen. Das komplette Abenteuer kann gemeinsam an einer Konsole erlebt werden, wobei beide Teilnehmer bekannte Charaktere aus der Harry-Potter-Reihe übernehmen können.

Preis und technische Details der Neuauflage

Wie unterscheidet sich die Switch-2-Version von bisherigen Veröffentlichungen? Die beiden enthaltenen Spiele wurden für Nintendo Switch 2 überarbeitet. Konkrete Angaben zu neuen Grafikmodi, Auflösung oder Bildrate liegen bislang allerdings nicht vor, weshalb keine umfangreichen inhaltlichen Neuerungen zu erwarten sind.

Die Downloadgröße wird mit ungefähr 13,7 Gigabyte angegeben. Unterstützt werden der TV-Modus, der Tisch-Modus und der Handheld-Modus sowie deutsche Bildschirmtexte. Für die Umsetzung auf Nintendo Switch 2 sind neben TT Games auch Double Eleven und Cast Iron Games verantwortlich.

Die digitale Version wird in Deutschland für 49,99 Euro angeboten. Ob Besitzer der ursprünglichen Switch-Fassung ein vergünstigtes Upgrade erhalten, wurde bislang nicht angekündigt. Da die alte Version dank Abwärtskompatibilität weiterhin genutzt werden kann, dürfte die native Veröffentlichung vor allem für Fans interessant sein, die die Sammlung noch nicht besitzen.

Weitere Zukunft der Zaubererwelt

Welche neuen Harry-Potter-Spiele befinden sich in Entwicklung? Nach LEGO Harry Potter: Die Jahre 5 bis 7 erschien lange kein vollständig neues LEGO-Abenteuer zur Buchreihe. Die Sammlung wurde stattdessen mehrfach neu veröffentlicht, zunächst 2016 für PlayStation 4, später für Xbox One und Nintendo Switch sowie 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X und S.

Parallel arbeitet Warner Bros. Games an einem zweiten Teil von Hogwarts Legacy. Ein endgültiger Name, unterstützte Plattformen und ein Veröffentlichungstermin stehen für das kommende Rollenspiel noch nicht fest. Bis weitere Details folgen, bietet LEGO Harry Potter Collection ab dem 16. Oktober 2026 eine weitere Gelegenheit, Hogwarts auf Nintendo Switch 2 zu besuchen.

Werdet ihr euch die Switch-2-Version holen oder reicht euch eine der bisherigen Fassungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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