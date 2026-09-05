LEGO PlayStation Set 72306 angekündigt – Preis, Release und Details zur PS1

LEGO und Sony bringen ein Stück Konsolengeschichte ins Bausteinregal. Mit dem LEGO PlayStation Set 72306 erhält die ursprüngliche PlayStation eine detailreiche Nachbildung, die sich ausdrücklich an erwachsene Gaming-Fans und Sammler richtet.

Das offiziell am 3. September 2026 vorgestellte Modell besteht aus 1.911 Teilen und bildet neben der grauen Konsole auch den ersten PlayStation Controller nach. In Deutschland erscheint das Set regulär am 4. Oktober 2026 für 159,99 Euro.

Die erste PlayStation aus LEGO Steinen

Welche Details bietet das LEGO PlayStation Set? Die Nachbildung orientiert sich eng am charakteristischen Design der ersten Sony Konsole. Das fertige Modell ist mehr als 6 Zentimeter hoch, 26 Zentimeter breit und 19 Zentimeter tief, wodurch es beinahe im Maßstab 1 zu 1 gehalten ist.

Zum Lieferumfang gehört der ursprüngliche Controller mit einem Kabel, das an der Vorderseite der Konsole angeschlossen werden kann. Auch die bekannten Tasten Open und Power wurden berücksichtigt und lassen sich tatsächlich betätigen. Über die Open Taste öffnet sich der kreisförmige Deckel des oben liegenden Laufwerks.

LEGO empfiehlt das Set für Personen ab 18 Jahren und positioniert es damit klar als anspruchsvolles Ausstellungsmodell. Minifiguren sind nicht enthalten. Beim Aufbau kann zusätzlich die LEGO Builder App mit digitalen 3D Anleitungen und einer Fortschrittsanzeige verwendet werden.

Gran Turismo und Ape Escape im Konsolengehäuse

Welche Gaming Easter Eggs stecken im Modell? Im Inneren der LEGO Konsole verbergen sich zwei kleine Dioramen zu Gran Turismo und Ape Escape. Beide Titel gehören zu den prägenden Marken der frühen PlayStation Jahre und erhalten jeweils eine eigene Szene aus LEGO Steinen.

Das Gran Turismo Diorama zeigt eine kleine Rennstrecke mit mehreren Miniaturautos. Die Szene zu Ape Escape stellt dagegen eine Insel samt Affen dar. Das Licht am charakteristischen Helm des Affen kann wahlweise in Rot oder Blau dargestellt werden.

Beide Dioramen lassen sich im Gehäuse der PlayStation verstecken oder herausnehmen und separat neben der Konsole präsentieren. Damit verbindet das Set eine äußerlich originalgetreue PS1 Nachbildung mit mehreren verspielten Details, die erst beim Öffnen und genaueren Betrachten sichtbar werden.

Verkaufsstart im Oktober 2026

Wann erscheint die LEGO PlayStation in Deutschland? Mitglieder des kostenlosen LEGO Insiders Programms erhalten bereits am 1. Oktober 2026 vorzeitigen Zugriff. Der allgemeine Verkaufsstart folgt am 4. Oktober 2026 über den offiziellen LEGO Onlineshop, die LEGO Stores und ausgewählte Händler.

Mit einem Preis von 159,99 Euro zählt die LEGO PlayStation zu den größeren Gaming Modellen des Herstellers. Die Kombination aus 1.911 Teilen, funktionalen Elementen und versteckten Hommagen dürfte das Set besonders für Fans interessant machen, die mit Gran Turismo, Ape Escape und der ersten PlayStation aufgewachsen sind.

Würdet ihr euch die LEGO PlayStation ins Gaming Zimmer stellen oder sind euch 159,99 Euro für das Retro Modell zu viel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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