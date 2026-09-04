PS5-Koop im September 2026 – vier große Releases in vier Wochen

Der September 2026 entwickelt sich für Koop-Fans auf der PlayStation 5 zu einem überraschend starken Spielemonat. Gleich vier größere Veröffentlichungen stehen im Wochenrhythmus an und decken dabei Survival, Fantasy, Science-Fiction sowie klassische Dungeon-Action ab.

Den Anfang macht Valheim am 9. September 2026. Danach folgen RuneScape: Dragonwilds am 15. September 2026, Dune: Awakening am 22. September 2026 und Minecraft Dungeons II am 29. September 2026.

Valheim startet in die Version 1.0

Warum lohnt sich der PS5-Start von Valheim? Das Wikinger-Abenteuer erscheint am 9. September 2026 erstmals für die PlayStation 5 und verlässt gleichzeitig den Early Access. Mit Version 1.0 erhalten Fans das vollständige Survival-Erlebnis einschließlich der neuen Region Deep North, zusätzlicher Feinde, Waffen und Baumöglichkeiten.

In Valheim erkundet ihr eine prozedural erzeugte Welt, sammelt Ressourcen, errichtet Siedlungen und bereitet euch auf Kämpfe gegen mächtige Kreaturen und Bosse vor. Eine gemeinsame Welt unterstützt bis zu zehn Personen, sodass sich auch größere Freundesgruppen zusammen auf die Suche nach Materialien und neuen Biomen begeben können.

Besonders praktisch ist das vollständige Crossplay zwischen den unterstützten Plattformen. PS5-Besitzer können daher auch mit Freunden zusammenspielen, die Valheim auf PC, Xbox oder Nintendo Switch 2 besitzen.

Fantasy-Survival mit RuneScape: Dragonwilds

Was bietet RuneScape: Dragonwilds im Koop? Am 15. September 2026 folgt ein weiteres Survival-Spiel, das seine Inspiration aus der langjährigen RuneScape-Reihe zieht. Auf dem vergessenen Kontinent Ashenfall sammelt ihr Rohstoffe, verbessert Fähigkeiten, stellt Ausrüstung her und bereitet euch auf den Kampf gegen eine gefährliche Drachenkönigin vor.

Im Vergleich zum rauen Stil von Valheim setzt RuneScape: Dragonwilds auf eine farbenfrohere Fantasy-Welt. Magie spielt dabei nicht nur in Gefechten eine Rolle, sondern hilft auch beim Sammeln und Erkunden. So lassen sich unter anderem Bäume mit einer beschworenen Axt fällen oder Erzadern durch Zauber schneller abbauen.

Auf der PS5 unterstützt das Abenteuer Gruppen mit bis zu vier Personen. Crossplay gehört ebenfalls zum Veröffentlichungspaket, während Solisten die Welt auch ohne permanente Online-Verbindung erkunden können. Ab dem ersten Tag ist RuneScape: Dragonwilds zudem im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium enthalten.

Überlebenskampf auf Arrakis

Wie unterscheidet sich Dune: Awakening von den anderen Survival-Spielen? Mit Dune: Awakening erreicht am 22. September 2026 ein deutlich stärker auf Science-Fiction ausgerichtetes Abenteuer die PlayStation 5. Schauplatz ist Arrakis, wo Wasserknappheit, Sandstürme, politische Konflikte und riesige Sandwürmer für ständigen Druck sorgen.

Gemeinsam mit anderen Überlebenden könnt ihr Basen errichten, Ausrüstung herstellen und die offene Spielwelt erkunden. Neben privaten Servern für kleinere Gruppen bietet Dune: Awakening auch größere Online-Umgebungen, in denen zahlreiche Personen aufeinandertreffen und um wertvolle Ressourcen konkurrieren.

Die PS5-Fassung umfasst außerdem die Erweiterungen und Verbesserungen, die seit dem ursprünglichen PC-Start hinzugekommen sind. Gleichzeitig führt Funcom am 22. September 2026 einen vollständigen Einzelspielermodus ein. Plattformübergreifendes Crossplay soll allerdings erst nach der Konsolenveröffentlichung ergänzt werden.

Minecraft Dungeons II bringt klassische Koop-Action

Welche Alternative gibt es für Fans schneller Action? Wer nach drei Survival-Veröffentlichungen lieber direkt durch Gegnerhorden ziehen und Beute einsammeln möchte, bekommt am 29. September 2026 Minecraft Dungeons II. Der Nachfolger orientiert sich erneut an klassischen Action-Rollenspielen und verbindet deren Beutespirale mit der bekannten Minecraft-Welt.

Neue Missionen, Regionen, Feinde und Ausrüstungsgegenstände sollen für mehr Abwechslung sorgen. Mit Waffen, Rüstungen, Artefakten und Talismanen stellt ihr individuelle Builds zusammen, während geheimnisvolle Risse den Weg in bislang unbekannte Gebiete und sogar eine neue Dimension öffnen.

Das komplette Abenteuer lässt sich allein oder mit bis zu drei weiteren Personen bestreiten. Unterstützt werden sowohl Online-Koop als auch gemeinsames Spielen an einer Konsole. Vorkenntnisse aus dem ersten Minecraft Dungeons sind nicht erforderlich, sodass Neueinsteiger direkt mit dem zweiten Teil beginnen können.

Welches der vier kommenden PS5-Koop-Spiele wollt ihr im September 2026 gemeinsam mit euren Freunden ausprobieren? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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