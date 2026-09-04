RuneScape Dragonwilds kommt am 15. September in PS Plus Extra und Premium

Noch vor der vollständigen Vorstellung des PlayStation-Plus-Katalogs für September 2026 steht bereits ein großer Neuzugang fest. RuneScape: Dragonwilds erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5 und wird direkt zum Start in den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen.

Damit erhalten Abonnenten Zugriff auf die vollständige Version des Survival-Rollenspiels, ohne den Titel zusätzlich kaufen zu müssen. Die reguläre Enthüllung der weiteren Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium wird für den 9. September 2026 erwartet.

Survival-Abenteuer startet direkt im Spielekatalog

Was erwartet euch in RuneScape: Dragonwilds? Der Ableger verlegt das bekannte Fantasy-Universum auf den vergessenen Kontinent Ashenfall. Dort sammelt ihr Ressourcen, errichtet Gebäude, verbessert unterschiedliche Fähigkeiten und stellt euch gefährlichen Kreaturen sowie mächtigen Drachen.

Das Open-World-Abenteuer kann allein oder kooperativ mit bis zu vier Personen gespielt werden. Eine Besonderheit bildet die Magie, die zahlreiche klassische Survival-Abläufe verändert. So lassen sich unter anderem Bäume mit einer spektralen Axt fällen, Erzvorkommen magisch sprengen oder ungewöhnliche Zauber zum Erkunden der Spielwelt einsetzen.

Am 15. September 2026 verlässt RuneScape: Dragonwilds zugleich den Early Access. Die Version 1.0 umfasst die vollständige Kuldra-Saga, den Scorned-Wilderness-Raid und einen abschließenden Bosskampf gegen Kuldra. Jagex plant darüber hinaus weitere kostenlose Aktualisierungen, darunter das für den Winter 2026 angekündigte Update Luminance.

Ein umfangreicher Veröffentlichungstag für Dragonwilds

Auf welchen Plattformen erscheint RuneScape: Dragonwilds? Neben der PS5-Version startet das Survival-Rollenspiel am 15. September 2026 für Xbox Series X und Xbox Series S sowie Nintendo Switch 2. Auf dem PC erscheint die Version 1.0 über Steam und den Epic Games Store.

Auch Abonnenten des Xbox Game Pass können direkt zum Veröffentlichungstermin loslegen. Jagex hat außerdem bestätigt, dass der Preis des Spiels mit dem Verlassen des Early Access nicht angehoben wird. Wer Dragonwilds dauerhaft besitzen möchte, soll somit auch nach dem vollständigen Release zum bisherigen Preis zugreifen können.

Für PlayStation Plus ist RuneScape: Dragonwilds der erste fest bestätigte Extra-Neuzugang im September 2026. Da der Titel direkt am Veröffentlichungstag in den Spielekatalog kommt, dürfte er eines der wichtigsten Spiele des kommenden Line-ups darstellen.

Weitere PlayStation-Plus-Spiele angekündigt

Welche zusätzlichen Spiele kommen zu PlayStation Plus? Sony hat während der State of Play vom 3. September 2026 mehrere weitere Titel für den Dienst vorgestellt. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde allerdings nicht für alle Neuzugänge genannt.

Der anpassbare Koop-Looter-Shooter Mycopunk soll noch im Jahr 2026 in den Spielekatalog aufgenommen werden. Für PlayStation Plus Premium wurden außerdem Mega Man X: Command Mission für September 2026 sowie Dino Crisis 2 und das ursprüngliche Ratchet & Clank für einen späteren Zeitpunkt im Jahr bestätigt.

Ein Start von Mega Man X: Command Mission am 15. September 2026 erscheint möglich, ist bislang aber nicht ausdrücklich bestätigt. Der Klassiker könnte Fans zugleich auf Mega Man: Dual Override einstimmen, das im Jahr 2027 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen soll.

Freut ihr euch auf RuneScape: Dragonwilds bei PlayStation Plus Extra oder wartet ihr stärker auf einen der angekündigten Premium-Klassiker? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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