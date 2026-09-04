Final Fantasy 7 Revelation: Selbst die Disc-Version braucht einen Download

Wer Final Fantasy 7 Revelation als physische Version kauft, erhält offenbar keine vollständig auf dem Datenträger gespeicherte Fassung. Square Enix bestätigt, dass für die Installation auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zusätzliche Spieldaten aus dem Internet heruntergeladen werden müssen.

Besonders deutlich fällt die Einschränkung auf der Nintendo Switch 2 aus. Dort erscheint die Handelsversion als Game-Key Card, auf der sich das eigentliche Spiel nicht befindet. Für den vollständigen Download werden eine Internetverbindung und mindestens 130 Gigabyte freier Speicherplatz benötigt.

Downloadpflicht auf PS5 und Xbox Series X|S

Auf der offiziellen Seite von Square Enix findet sich für die physischen Konsolenversionen jeweils ein entsprechender Hinweis.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist demnach eine Internetverbindung erforderlich, um zusätzliche Spieldaten herunterzuladen und die physische Version spielen zu können. Wie groß dieser Download auf den beiden Konsolen ausfällt, verrät Square Enix bislang nicht.

Die teilweise kursierende Angabe von 130 Gigabyte bezieht sich ausdrücklich auf die Nintendo-Switch-2-Version. Ob die PS5- und Xbox-Fassungen ähnlich viel oder möglicherweise sogar mehr Speicher benötigen, ist noch offen.

Auf der offiziellen PlayStation-Produktseite wird zugleich das Spielen ohne Internetverbindung unterstützt. Das spricht dafür, dass die Verbindung auf der PS5 vor allem für die erstmalige vollständige Installation benötigt wird. Ohne den erforderlichen Download lässt sich die Disc-Version jedoch nicht regulär starten.

Rückschritt gegenüber Final Fantasy 7 Rebirth

Für Sammler ist die Entscheidung besonders ärgerlich. Final Fantasy 7 Rebirth wurde auf der PlayStation 5 noch auf zwei Ultra-HD-Blu-rays ausgeliefert. Dadurch befanden sich die für die Installation benötigten Spieldaten vollständig auf den Datenträgern.

Bei Revelation setzt Square Enix stattdessen auf eine Kombination aus physischem Datenträger und verpflichtendem Download. Langfristig entsteht dadurch eine Abhängigkeit von den Servern des Publishers beziehungsweise den jeweiligen Plattformbetreibern.

Eine Disc-Version bietet zwar weiterhin Vorteile wie den Weiterverkauf oder das Aufstellen im Regal. Als vollständig offline installierbare und dauerhaft unabhängige Kopie eignet sie sich in diesem Fall aber nicht.

Unklar ist derzeit noch, wie viele Daten sich tatsächlich auf der PS5- beziehungsweise Xbox-Disc befinden. Die Behauptung, Käufer müssten dort das komplette Spiel oder pauschal 130 Gigabyte herunterladen, ist bislang nicht belegt.

Switch-2-Speicher muss erweitert werden

Auf der Nintendo Switch 2 dürfte die Installation besonders schnell zum Platzproblem werden. Der intern nutzbare Speicher reicht zwar grundsätzlich aus, Revelation würde mit seinen 130 Gigabyte aber einen erheblichen Teil davon belegen.

Wer bereits mehrere große Spiele installiert hat, wird deshalb möglicherweise eine kompatible microSD-Express-Karte benötigen. Auch bei einer im Handel gekauften Box bleibt der komplette Speicherbedarf auf der Konsole bestehen, da die Game-Key Card lediglich als Zugangsschlüssel dient.

Final Fantasy 7 Revelation erscheint am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und den PC. Das Rollenspiel bildet den Abschluss der Remake-Trilogie und wird erstmals zum Start gleichzeitig auf allen unterstützten Plattformen veröffentlicht.

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