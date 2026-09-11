GTA Online schenkt GTA+-Mitgliedern den neuen Pegassi Horus schon vor dem regulären Start

In GTA Online startet die nächste Vorteilsrunde für GTA+. Im Mittelpunkt steht diesmal der neue Pegassi Horus, den Mitglieder nicht nur ohne zusätzliche GTA$-Kosten erhalten, sondern auch eine Woche vor dem regulären Verkaufsstart fahren können.

Dazu kommen neue Chamäleon-Lackierungen, kostenlose Kleidung und mehrere Boni für Motorradclubs. Auch beim Cluckin’-Bell-Überfall lässt sich zusätzliches Geld verdienen, allerdings mit einer wichtigen Einschränkung.

Pegassi Horus eine Woche früher und kostenlos sichern

Wer GTA+ abonniert hat, kann den Pegassi Horus im Ausstellungsraum des Vinewood Car Clubs kostenlos abholen. Der Supersportwagen wird dort mit dem Design „Velvet Iris“ angeboten.

Mitglieder bekommen eine Woche früher Zugang zum Fahrzeug. Anschließend wird der Horus bei Legendary Motorsport auch für alle anderen Spieler zum Kauf angeboten. Einen regulären GTA$-Kaufpreis nennt Rockstar in der Ankündigung noch nicht.

Das kostenlose Fahrzeug ist somit ein Vorteil des kostenpflichtigen Abos. Spieler ohne Mitgliedschaft müssen den allgemeinen Verkaufsstart abwarten.

Doppeltes Geld beim Cluckin’-Bell-Finale

Vom 10. September bis zum 7. Oktober 2026 erhalten GTA+-Mitglieder beim Cluckin’-Bell-Überfall zusätzliche GTA$. Der Bonus gilt für das Finale „Scene of the Crime“, in dem ihr gemeinsam mit Vincent Effenburger gegen die Verbindung aus korrupten Polizisten und Kartellmitgliedern vorgeht.

Die doppelte GTA$-Belohnung gibt es nur für den ersten Abschluss des Finales pro Woche. Wer den Überfall mehrfach innerhalb derselben Woche spielt, erhält den Mitgliedschaftsbonus somit nicht bei jedem Durchgang erneut.

Rockstar kündigt die Aktion für vier aufeinanderfolgende Wochen an. Eine Verdopplung der RP wird für dieses Finale nicht genannt.

Motorradclubs profitieren von mehreren GTA+-Boni

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den MC-Unternehmen. Mitglieder erhalten 60 Prozent Rabatt auf Biker-Unternehmensimmobilien sowie deren Verbesserungen und Modifikationen.

Bei bereits laufenden Geschäften helfen zwei zusätzliche Vorteile:

Doppelte Produktionsgeschwindigkeit im Kokain-Unternehmen: Die Ware wird schneller hergestellt. Einen pauschal verdoppelten Verkaufserlös kündigt Rockstar damit nicht an.

Die Ware wird schneller hergestellt. Einen pauschal verdoppelten Verkaufserlös kündigt Rockstar damit nicht an. Dreifache GTA$ und RP für den Motorradservice: Wer in der Motorradwerkstatt seines Clubhauses Kundenmaschinen repariert, anpasst und ausliefert, erhält bis zum 7. Oktober die erhöhte Belohnung.

Zusätzlich sind diese fünf Nagasaki-Motorräder für GTA+-Mitglieder 50 Prozent günstiger:

Motorrad Rabatt Nagasaki Shinobi 50 % Nagasaki Shotaro 50 % Nagasaki Stryder 50 % Nagasaki Chimera 50 % Nagasaki BF400 50 %

Neue Lackierungen und kostenlose Bigness-Kleidung

Für die optische Anpassung eurer Fahrzeuge stehen die Chamäleon-Lackierung „Cyan/Red Flip“ und die passende Felgenlackierung kostenlos bereit. Mitglieder können sie in Fahrzeugwerkstätten und Tuningbereichen auftragen lassen.

Außerdem ergänzt Rockstar die Garderobe automatisch um zwei zusammenpassende Kleidungsstücke: das Bigness Patchwork Revere Collar-Hemd und die Bigness Patchwork Jeans. Beide setzen auf einen Patchwork-Look mit Bandana- und Paisley-Mustern.

Zu den weiteren Mitgliedschaftsvorteilen gehören die monatliche Gutschrift von 500.000 GTA$ zum Abrechnungstermin, besondere Shark Cards mit 15 Prozent zusätzlichen GTA$ und die Vinewood-Club-App auf dem Smartphone im Spiel. Über diese lassen sich unter anderem Mitarbeiter verwalten, ausstehende Einnahmen einsammeln und Fahrzeuge anfordern.

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