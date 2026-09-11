Marvel’s Wolverine spaltet die Tester zwischen Bestnoten und harter Kritik

Die ersten Tests zu Marvel’s Wolverine sind da und fallen sehr unterschiedlich aus. Während mehrere Redaktionen die Höchstwertung vergeben, kommen IGN, GameSpot und weitere bekannte Magazine auf lediglich 60 von 100 Punkten. Besonders bei der Frage, wie lange Logans brutale Kämpfe unterhalten, gehen die Meinungen auseinander.

Insgesamt steht das PS5-Abenteuer von Insomniac Games bei 78 Punkten auf Metacritic. Die Plattform führt zum vorliegenden Stand vom 11. September 115 Kritiken auf. Davon sind 84 als positiv und 28 als gemischt eingestuft; drei weitere Tests besitzen keine numerische Wertung. Trotz einzelner deutlich kritischer Urteile überwiegen damit die positiven Rezensionen.

Die Wolverine-Testwertungen im Überblick

Die folgende Auswahl berücksichtigt sowohl besonders begeisterte als auch zurückhaltende und kritische Bewertungen. Alle Angaben entsprechen der Darstellung auf Metacritics 100-Punkte-Skala.

Redaktion Wertung COGconnected 100/100 Hardcore Gamer 100/100 GamingBolt 100/100 GamingTrend 90/100 PlayStation Universe 90/100 GamePro 86/100 Destructoid 80/100 Push Square 80/100 TheGamer 80/100 4P.de 70/100 CGMagazine 70/100 Screen Rant 70/100 IGN 60/100 GameSpot 60/100 GamesRadar+ 60/100 Eurogamer 60/100 VGC 60/100 Giant Bomb 50/100

Die Wertungen sind eine Momentaufnahme und können durch weitere Rezensionen ergänzt werden.

Was die begeisterten Tester an Wolverine loben

Zu den größten Fürsprechern gehört GamingBolt. Die Redaktion vergibt 10 von 10 Punkten und hebt die wuchtigen Kämpfe, die emotionale Geschichte sowie die Sprecherleistungen hervor. Klauenangriffe, Konter und brutale Aktionen mit Gegenständen aus der Umgebung vermitteln dem Test zufolge überzeugend, wie gefährlich Logan ist.

Auch die weitgehend lineare Struktur wird dort ausdrücklich gelobt. Statt einer offenen Welt bietet Wolverine ein fokussiertes Abenteuer mit wechselnden Schauplätzen, spektakulären Bosskämpfen und aufwendig inszenierten Actionsequenzen. GamingBolt sieht darin die Grundlage für ein hohes Erzähltempo.

Destructoid kommt mit 80 Punkten ebenfalls zu einem positiven Ergebnis. Besonders die schauspielerischen Leistungen, die Präsentation auf der PS5 Pro und die Umsetzung des Marvel-Helden überzeugen. Allerdings weist bereits dieser wohlwollende Test darauf hin, dass sich der Kampfrhythmus stellenweise wiederholt und die optionalen Herausforderungen mehr Abwechslung vertragen hätten.

Warum IGN und GameSpot deutlich weniger begeistert sind

Bei IGN wiegen diese Schwächen schwerer. Die Redaktion bemängelt, dass die zunächst befriedigende Action ihre Möglichkeiten früh offenlegt und sich lange vor dem Finale abnutzt. Das Leveldesign gehe häufig auf Nummer sicher. Getragen werde die ungefähr 15-stündige Kampagne vor allem von einer unterhaltsamen Geschichte und der Darstellung ihrer Hauptfigur.

GameSpot beschreibt ein grundsätzlich gut spielbares und authentisches Wolverine-Abenteuer, dem jedoch Überraschungen und besondere spielerische Ideen fehlen. Die Redaktion sieht darin unterhaltsame, aber wenig einprägsame Action.

Noch niedriger fällt das Urteil von Giant Bomb mit 50 Punkten aus. Dort werden neben dem Erzähltempo und der Geschichte vor allem die begrenzten Handlungsmöglichkeiten kritisiert. Die Kämpfe sorgen demnach für einzelne unterhaltsame Momente, können die übrigen Schwächen aber nicht ausgleichen. Die jeweiligen Testfazits sind bei Metacritic nachzulesen.

Die Unterschiede zeigen sich somit schon bei der Bewertung derselben Grundidee: Für einige Redaktionen funktioniert Wolverine als konzentriertes, brutales Action-Abenteuer hervorragend. Andere vermissen die Tiefe und Abwechslung, die Logans Fähigkeiten über eine komplette Kampagne hinweg interessant halten.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 für die PS5.

Öffnet in einem neuen Tab