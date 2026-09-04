The Witcher Remake liegt vorerst auf Eis – CD Projekt nennt den Grund

Auf die Neuauflage des ersten The Witcher müssen Fans offenbar noch länger warten. CD Projekt Red hat bestätigt, dass die eigenständige Entwicklung des Remakes derzeit vorübergehend pausiert. Eingestellt wurde das Projekt allerdings nicht.

Das zuständige Studio Fool’s Theory konzentriert sich momentan vor allem auf The Witcher 3: Songs of the Past. Gleichzeitig hängt die weitere Entwicklung des Remakes technisch von den Fortschritten bei The Witcher 4 ab.

Deshalb pausiert die Entwicklung

Das Remake soll auf den technischen Grundlagen aufbauen, die CD Projekt Red derzeit für The Witcher 4 entwickelt. Dazu gehören nach Angaben des Unternehmens benötigte Assets, Werkzeuge und Produktionsabläufe.

Solange diese Grundlagen noch nicht ausreichend vorbereitet sind, kann Fool’s Theory die Arbeiten an der Neuauflage offenbar nicht effizient fortsetzen. CD Projekt Red beschreibt die Entwicklung deshalb als vorübergehend in die Produktion von The Witcher 4 integriert.

Ein Sprecher erklärte gegenüber GameSpot, dass der Großteil des Teams von Fool’s Theory momentan an Songs of the Past arbeitet. Ein vergleichsweise kleiner Teil unterstützt zusätzlich die Entwicklung von The Witcher 4.

The Witcher 3 hat momentan Vorrang

Mit Songs of the Past erhält The Witcher 3 im Jahr 2027 eine dritte große Erweiterung. Darin kehrt Geralt für ein neues Abenteuer zurück und reist in die bislang unbekannte Region Letten.

Fool’s Theory arbeitet gemeinsam mit CD Projekt Red an der Erweiterung. Das erklärt, weshalb das Studio seine Ressourcen momentan nicht vollständig für das Remake des ersten Serienteils einsetzen kann.

Nach der Fertigstellung von Songs of the Past dürfte sich wieder ein größerer Teil der Belegschaft mit der Neuauflage beschäftigen. Wann die eigentliche Produktion vollständig fortgesetzt wird, wurde jedoch nicht angekündigt.

Remake wurde nicht eingestellt

Trotz der Pause hält CD Projekt Red ausdrücklich an dem Projekt fest. Das Unternehmen kündigte die Neuauflage bereits im Oktober 2022 unter dem damaligen Codenamen Canis Majoris an.

Fool’s Theory entwickelt das Spiel unter kreativer Aufsicht von CD Projekt Red. Das polnische Studio beschäftigt zahlreiche Entwickler, die zuvor an der Witcher-Reihe gearbeitet haben.

Das Rollenspiel aus dem Jahr 2007 soll von Grund auf mit der Unreal Engine 5 neu entwickelt werden. CD Projekt Red sprach bei der Ankündigung von einem vollwertigen Remake und betonte gleichzeitig, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befinde.

Kein bestätigter Release nach The Witcher 4

Einige Meldungen behaupten, dass die Entwicklung erst nach der Veröffentlichung von The Witcher 4 fortgesetzt werde. So konkret hat sich CD Projekt Red allerdings nicht geäußert.

Offiziell heißt es lediglich, dass die Neuauflage auf den technischen Grundlagen von The Witcher 4 basiert und die dafür benötigten Werkzeuge zunächst fertiggestellt werden müssen. Die Arbeiten könnten daher bereits wieder intensiviert werden, bevor The Witcher 4 erscheint.

Einen Veröffentlichungstermin oder ein konkretes Zeitfenster besitzt The Witcher Remake weiterhin nicht. Angesichts der aktuellen Prioritäten ist allerdings nicht mit einem baldigen Release zu rechnen. Die Aussagen des Unternehmens wurden unter anderem von VGC zusammengetragen.

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