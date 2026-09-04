Steam-Gratiswochenende – Civilization VII und First Class Trouble gratis testen

Auf Steam können PC-Gamer derzeit zwei umfangreiche Spiele ohne zusätzliche Kosten ausprobieren. Mit Sid Meier’s Civilization VII und First Class Trouble stehen sowohl ein großes Strategiespiel als auch ein chaotischer Social-Deduction-Titel zeitlich begrenzt kostenlos bereit.

Bei beiden Angeboten handelt es sich allerdings nicht um Gratisversionen für die dauerhafte Bibliothek. Nach dem Ende des jeweiligen Aktionszeitraums ist ein Kauf erforderlich, um weiterspielen zu können. Passend dazu sind beide Titel noch bis zum 17. September 2026 deutlich reduziert.

Zwei kostenlose Spiele für das Wochenende

Wie lange sind die beiden Steam-Spiele kostenlos spielbar? First Class Trouble kann bis zum 7. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit ohne Kauf heruntergeladen und gespielt werden. Sid Meier’s Civilization VII erhält aufgrund seines deutlich größeren Umfangs eine längere Gratisphase, die erst am 10. September 2026 um 19 Uhr endet.

In Sid Meier’s Civilization VII errichtet ihr ein eigenes Reich und führt es durch Antike, Entdeckungszeitalter und Moderne. Dabei gründet ihr Siedlungen, erforscht Technologien, baut Weltwunder und entscheidet euch je nach Situation für Diplomatie oder militärische Expansion. Eine wichtige Neuerung besteht in der Trennung von Anführern und Zivilisationen, wodurch sich verschiedene Kombinationen und Strategien ausprobieren lassen.

Das von Firaxis Games entwickelte und von 2K veröffentlichte Strategiespiel unterstützt Einzelspielerpartien sowie Multiplayer mit plattformübergreifendem Zusammenspiel. Während der Aktion ist die Standard Edition um 50 Prozent reduziert. Wer seine Kampagne nach der kostenlosen Woche fortsetzen möchte, kann außerdem Fortschritte und freigeschaltete Erfolge in die gekaufte Version übernehmen.

First Class Trouble setzt dagegen auf Misstrauen, Täuschung und Zusammenarbeit. An Bord des luxuriösen Weltraumkreuzfahrtschiffs ISS Alithea treten menschliche Bewohner gegen sogenannte Personoids an. Diese Killerroboter sehen wie Menschen aus, sabotieren die Gruppe und versuchen, ihre Mitreisenden unauffällig auszuschalten.

Die Bewohner müssen gemeinsam die zentrale künstliche Intelligenz CAIN deaktivieren und gleichzeitig herausfinden, wem sie vertrauen können. Nähe-Sprachchat, Umgebungsfallen und zahlreiche Möglichkeiten zur Sabotage machen jede Runde unberechenbar. Das Partyspiel von Invisible Walls unterstützt sechs Teilnehmer in Standardrunden sowie vier bis zwölf Personen in benutzerdefinierten Partien und ist während des Angebots um 70 Prozent reduziert.

Drei weitere Steam-Geschenke im Oktober

Welche kostenlosen Steam-Inhalte wurden zusätzlich bestätigt? Für Oktober 2026 sind bereits drei weitere Gratisaktionen angekündigt. Diesmal werden jedoch keine vollständigen Spiele verschenkt, sondern Zusatzinhalte für drei kommende Veröffentlichungen. Wer die DLCs innerhalb des jeweiligen Aktionszeitraums seiner Bibliothek hinzufügt, darf sie dauerhaft behalten.

MXGP 26: Scrubdesignz Liveries

Gear.Club Unlimited 3: Gear.Club Signature Pack

Hunting Simulator 3: Classic American Hunter Pack

MXGP 26 soll im Oktober 2026 erscheinen und bildet die offizielle Motocross-Saison 2026 mit lizenzierten Strecken, Fahrern und Motorrädern ab. Das kostenlose Scrubdesignz-Paket ergänzt das Rennspiel um zusätzliche Lackierungen. Beim Gear.Club Signature Pack und dem Classic American Hunter Pack handelt es sich ebenfalls um Bonusinhalte, für deren Nutzung die jeweiligen Hauptspiele benötigt werden.

Damit bietet Steam im September 2026 zunächst zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten zum ausgiebigen Probespielen, bevor im Oktober weitere dauerhaft einlösbare Extras folgen. Welchen der beiden kostenlosen Titel probiert ihr aus, und sind solche Gratiswochenenden für euch ein Kaufgrund? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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