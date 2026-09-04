GTA-6-Effekt? PS5 Pro wird in Deutschland knapp und teuer

Wer sich vor der Veröffentlichung von GTA 6 eine PS5 Pro sichern möchte, muss derzeit mit längeren Lieferzeiten rechnen. Sofort verfügbare Konsolen werden teilweise zu Preisen von mehr als 1.000 Euro angeboten. Einen weiteren offiziellen Preisanstieg hat Sony jedoch nicht angekündigt.

Zum Zeitpunkt der Erhebung war die PS5 Pro weder bei PlayStation Direct noch bei Amazon regulär verfügbar. In deutschen Preisvergleichen und auf verschiedenen Händlerplattformen wurden sofort lieferbare Konsolen teilweise für rund 1.100 bis 1.300 Euro angeboten.

PS5 Pro kostet offiziell weiterhin 899,99 Euro

Bei den besonders hohen Preisen handelt es sich nicht um eine neue unverbindliche Preisempfehlung. Sony verkauft die PS5 Pro in Deutschland offiziell weiterhin für 899,99 Euro. Der Hersteller hatte den Preis der ursprünglich für 799,99 Euro veröffentlichten Konsole bereits im April 2026 um 100 Euro angehoben.

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Mittlerweile kann die Konsole bei einigen deutschen Händlern wieder zum regulären Preis bestellt werden. Interessierte müssen allerdings teilweise mehrere Wochen oder sogar Monate auf die Lieferung warten. Sofort verfügbare Exemplare werden vor allem von Marketplace-Händlern und privaten Verkäufern mit erheblichen Aufschlägen angeboten.

Damit ist die PS5 Pro derzeit nicht grundsätzlich ausverkauft, aber kurzfristig nur eingeschränkt zum offiziellen Preis erhältlich. Angebote für 1.200 oder 1.300 Euro solltet ihr deshalb meiden. Ein wenig Geduld kann mehrere Hundert Euro sparen.

Hat GTA 6 die Nachfrage nach der PS5 Pro erhöht?

Die Verknappung fällt zeitlich mit der ausführlichen Präsentation von Grand Theft Auto 6 zusammen. Rockstar Games zeigte Ende August einen längeren Einblick in das kommende Open-World-Spiel. Ob die Vorstellung tatsächlich einen sprunghaften Anstieg der PS5-Pro-Verkäufe ausgelöst hat, lässt sich bislang allerdings nicht belegen.

Detaillierte Verkaufszahlen oder eine entsprechende Erklärung von Sony liegen nicht vor. Ein Zusammenhang ist dennoch denkbar: GTA 6 dürfte zu den größten Konsolenveröffentlichungen des Jahres gehören und könnte zahlreiche Spieler dazu bewegen, ihre Hardware noch vor dem Release aufzurüsten.

Zusätzlich könnten die weiterhin angespannte Versorgung mit Speicherchips und die Verteilung der verfügbaren Konsolen auf einzelne Märkte eine Rolle spielen. Sony erklärte zuletzt zwar, für die geplante PS5-Produktion ausreichend Speicher gesichert zu haben. Das garantiert jedoch nicht, dass jedes Modell bei jedem Händler durchgehend erhältlich ist.

Braucht ihr für GTA 6 eine PS5 Pro?

Für GTA 6 wird keine PS5 Pro benötigt. Das Spiel erscheint am 19. November 2026 ebenfalls für die reguläre PlayStation 5 sowie für Xbox Series X und Xbox Series S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Welche konkreten technischen Verbesserungen die PS5-Pro-Version bieten wird, ist noch nicht vollständig bekannt. Denkbar sind eine höhere Auflösung, stabilere Bildraten oder aufwendigere Raytracing-Effekte. Belastbare Angaben zu den einzelnen Grafikmodi stehen aber noch aus.

Wer ausschließlich wegen GTA 6 über den Kauf einer PS5 Pro nachdenkt, sollte deshalb nicht zu den überhöhten Angeboten greifen. Bis zur Veröffentlichung bleiben noch mehrere Wochen, in denen Händler weitere Lieferungen erhalten können.

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