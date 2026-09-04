Ghost of Yōtei bringt Jin Sakai als spielbaren Charakter zurück

Damit dürften nur wenige Fans gerechnet haben: Jin Sakai kehrt in Ghost of Yōtei zurück. Der Held aus Ghost of Tsushima wird im neuen Einzelspielermodus Most Wanted als spielbarer Charakter freigeschaltet.

Eine Fortsetzung seiner persönlichen Geschichte ist damit allerdings nicht verbunden. Most Wanted ist ein separater Survival-Modus mit Roguelike-Elementen und gehört zur kommenden Complete Edition von Ghost of Yōtei.

Jin Sakai beherrscht seine vier Kampfhaltungen

Sucker Punch hat Jins ursprüngliches Charaktermodell aus Ghost of Tsushima überarbeitet und technisch an Ghost of Yōtei angepasst. Im Kampf verwendet er sein Katana und beherrscht weiterhin alle vier bekannten Haltungen:

Steinhaltung

Wasserhaltung

Windhaltung

Mondhaltung

Dadurch kann Jin seine Kampfweise an unterschiedliche Gegnertypen anpassen. Zusätzlich beginnt er jeden Durchlauf mit einer Haftbombe und einem kurzen Bogen.

Auch zwei seiner bekanntesten Fähigkeiten feiern ihr Comeback. Als ultimative Attacke setzt Jin den Tanz des Zorns ein, mit dem er mehrere Gegner angreift und entwaffnet. Seine Abschussserie aktiviert die Geisteshaltung: Umstehende Feinde geraten in Panik und ausgewählte Gegner lassen sich mit einem einzigen Treffer ausschalten.

Was ist Ghost of Yōtei: Most Wanted?

Most Wanted ist ein neuer Einzelspieler-Survivalmodus, den Sucker Punch als eigene Variante eines Roguelikes beschreibt. Zu Beginn wählt ihr einen Auftrag vom Kopfgeldbrett und stellt euch anschließend mehreren Gegnerwellen und Zwischenbossen.

Nach jeder überstandenen Welle entscheidet ihr euch für neue Vorteile. Diese verbessern unter anderem:

Waffen und Ausrüstung

Paraden und Überlebensfähigkeit

Beschwörungen

spezielle Kampftechniken

individuelle Charakter-Builds

Am Ende eines Durchgangs wartet eines der Mitglieder der Yōtei Six. Die Aufträge lassen sich anschließend mit höherem Schwierigkeitsgrad wiederholen. Als härteste Herausforderung tritt schließlich Lord Saito auf.

Während der Einsätze verdient ihr außerdem Mon. Die Währung kann außerhalb der Durchläufe für neue Techniken, Waffenverbesserungen, Talismane und zusätzliche Charaktere ausgegeben werden.

Vier spielbare Figuren mit eigenen Fähigkeiten

Neben Jin Sakai stehen drei weitere Kämpfer zur Verfügung. Atsu ist zu Beginn automatisch freigeschaltet und kann mit zwei Katanas sowie verschiedenen Geisterwerkzeugen kämpfen. Ihre ultimative Fähigkeit ruft zwei Wölfe herbei.

Oyuki verwendet unter anderem Kusarigama, Kunai und ein Gewehr. Nagato setzt dagegen auf einen Speer, eine Pistole und verschiedene Bögen. Sämtliche Figuren verfügen über eigene Waffen, Fähigkeiten, Ultimates und Abschussserien.

Kosmetische Gegenstände, die ihr in Most Wanted freischaltet, können anschließend auch in Atsus regulärer Geschichte sowie in der Erweiterung Echoes of Sekigahara verwendet werden.

Bild quelle: Sony Interactive Entertainment / Sucker Punch Productions

Ist Jin Sakais Rückkehr Teil der Handlung?

Jins Auftritt sollte nicht als kanonische Fortsetzung von Ghost of Tsushima verstanden werden. Zwischen den Geschichten von Jin und Atsu liegen mehrere Jahrhunderte. Most Wanted ist ein losgelöster Kampfmodus, in dem verschiedene Figuren unabhängig von der zeitlichen Einordnung spielbar werden.

Die eigentliche Handlungserweiterung heißt Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara. Sie erzählt von zwei Abschnitten in Atsus Leben und führt mit den Ashoro Foothills ein bislang unbekanntes Gebiet von Ezo ein.

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Release und Preis von Most Wanted

Ghost of Yōtei: Most Wanted erscheint am 1. Oktober 2026 gemeinsam mit Echoes of Sekigahara und der Complete Edition.

Besitzer des Grundspiels benötigen das kostenpflichtige Complete Edition Upgrade, das in den USA 14,99 Dollar kostet. Ein offizieller deutscher Preis sollte direkt im PlayStation Store geprüft werden. Wer die Complete Edition kauft, erhält beide neuen Inhalte sowie die zuvor veröffentlichten Extras der Digital Deluxe Edition.

Parallel erscheint ein kostenloses Update für alle Besitzer von Ghost of Yōtei. Darin enthalten sind unter anderem der neue Fotomodus Beauty of Yōtei, zusätzliche Musikstücke für den Watanabe-Modus, Transmogrifikation und eine weitere Barrierefreiheitsoption.

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