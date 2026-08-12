Ghost of Yōtei – Story-DLC Echos von Sekigahara und Modus Meistgesucht﻿

Sucker Punch Productions erweitert Ghost of Yōtei pünktlich zum ersten Jubiläum um zwei umfangreiche Inhalte. Am 1. Oktober 2026 erscheinen die Story-Erweiterung Echos von Sekigahara und der neue Überlebensmodus Meistgesucht für PlayStation 5.

Beide Erweiterungen sind Teil der ebenfalls für den 1. Oktober 2026 angekündigten Ghost of Yōtei Complete Edition. Besitzer des Hauptspiels können die neuen Inhalte separat über das Complete Edition Upgrade erwerben, dessen deutscher Europreis noch aussteht. Die vollständige Edition kostet 79,99 Euro.

Atsus Vergangenheit rückt in den Mittelpunkt

Welche Geschichte erzählt Echos von Sekigahara? Die neue Handlung wechselt zwischen der Gegenwart in Ezo und Rückblenden zu Atsus Zeit auf dem japanischen Festland. Eine wichtige Rolle übernimmt Nagato, eine geheimnisvolle Figur aus ihrer Vergangenheit, die inzwischen ebenfalls in Ezo angekommen ist.

In der Gegenwart öffnet sich ein bislang unbekanntes Tal, das einst von der Schlange und dessen Gefolgsleuten, den Vipern, bewohnt wurde. Die historischen Abschnitte führen Atsu dagegen zur Schlacht von Sekigahara und beleuchten einen entscheidenden Moment ihres Lebens, bevor sie für ihren Rachefeldzug in ihre Heimat zurückkehrte.

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Die Erweiterung liefert nicht nur zusätzliche Handlungskapitel und ein neues Gebiet. Sucker Punch bestätigt außerdem neue Gegner, schwere Waffen, Rüstungssets und Farben. Neue Trophäen sowie weitere Inhalte für den Fotomodus gehören ebenfalls zum Paket.

Roguelike-Kämpfe und umfangreiche Zusatzinhalte

Wie funktioniert der neue Modus Meistgesucht? Der Singleplayer-Kampf-Überlebensmodus setzt auf wiederholbare Durchläufe mit Roguelike-Elementen. Zu Beginn werden Kopfgeld-Aufträge angenommen, während besiegte Gegner im Verlauf eines Durchgangs neue Boni gewähren und weitere spielbare Charaktere freischalten.

Die Figuren unterscheiden sich durch ihre bevorzugten Waffen deutlich voneinander. Atsu kämpft mit einem Doppelkatana, Oyuki setzt auf das Kusarigama und Nagato zieht mit einem Yari in die Schlacht. Dadurch sollen unterschiedliche Taktiken und möglichst abwechslungsreiche Kampfdurchläufe entstehen.

Zur Complete Edition gehören neben den beiden neuen Erweiterungen das Hauptspiel, der Mehrspielermodus Ghost of Yōtei Legends und sämtliche digitalen Inhalte der bisherigen Digital Deluxe Edition. Ebenfalls enthalten sind der Talisman von Hokkyokusei, neue Musikstücke für den Watanabe-Modus, zusätzliche kosmetische Objekte für Neues Spiel+ und neue Fotomodus-Stempel.

Kostenloser Patch für alle Besitzer

Welche Inhalte erscheinen ohne kostenpflichtiges Upgrade? Am 1. Oktober 2026 veröffentlicht Sucker Punch zusätzlich Patch 2.0 für sämtliche Besitzer von Ghost of Yōtei. Dieser führt den neuen Modus Schönheit von Yōtei ein, der die Landschaften von Ezo in einer bildschirmschonerähnlichen Ansicht präsentiert und sich zugleich für neue Aufnahmen im Fotomodus eignet.

Außerdem lässt sich künftig das Aussehen eines Rüstungssets mit den Werten eines anderen Sets kombinieren. Eine neue Barrierefreiheitsoption für stärkere Kontraste ist ebenfalls vorgesehen. Für den Download des Updates werden eine Internetverbindung und ein PlayStation-Konto benötigt.

Wer die Complete Edition oder das Upgrade bis zum 30. September 2026 erwirbt, erhält am 1. Oktober 2026 zusätzlich die Sakai-Rüstung als Vorab-Freischaltung. Sie erinnert an die Familienrüstung von Jin Sakai aus Ghost of Tsushima.

Freut ihr euch mehr auf Echos von Sekigahara oder auf die wiederholbaren Kämpfe in Meistgesucht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.