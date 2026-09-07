Marvel’s Wolverine vor Release geleakt – erste Spieler streamen bereits die PS5-Version

Wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung von Marvel’s Wolverine sind offenbar erste Exemplare der PS5-Version in Umlauf geraten. Gameplay und mögliche Story-Spoiler wurden bereits auf Twitch und weiteren Plattformen verbreitet.

Zusätzlich soll eine rund 102,5 Gigabyte große Installationsdatei des Spiels aufgetaucht sein. Besitzer einer gehackten PlayStation 5 können diese derzeit allerdings nicht starten, da die Software eine neuere Systemversion voraussetzt.

PS5-Version bereits vor dem Release gespielt

Ein Nutzer mit dem Namen blackmisk1 soll Marvel’s Wolverine am 4. und 5. September auf Twitch übertragen haben. Dabei waren offenbar Spielszenen aus einer nahezu fertigen oder bereits finalen Verkaufsversion zu sehen.

Der Kanal wurde wegen einer Urheberrechtsverletzung gesperrt, allerdings erst, nachdem Ausschnitte des Gameplays und Teile der Handlung gezeigt worden waren. Weiteres Material verbreitete der Nutzer angeblich über TikTok und die Streamingplattform Kick.

Wie die Disc vorzeitig in seinen Besitz gelangte, ist nicht geklärt. Spekulationen zufolge könnte ein für den Handel vorgesehenes Exemplar während des Transports entwendet worden sein. Belege für diese Vermutung gibt es bislang nicht. Fest steht lediglich, dass physische Spiele üblicherweise mehrere Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart an Händler ausgeliefert werden.

Über die vorzeitigen Livestreams berichtet unter anderem Notebookcheck.

Parallel dazu behauptet der X-Nutzer master_s9, Zugriff auf eine vollständige Installationsdatei von Marvel’s Wolverine zu besitzen. Diese soll eine Größe von 102,5 Gigabyte aufweisen und die PS5-Systemsoftware 13.60 benötigen.

Ein veröffentlichtes Video zeigt das Spiel installiert im Hauptmenü einer PlayStation 5. Statt einer Schaltfläche zum Starten erscheint dort jedoch lediglich die Option, die Produktseite aufzurufen. Das Material beweist somit nicht, dass der Nutzer das Spiel tatsächlich ausführen kann.

Der Grund dürfte in der erforderlichen Firmware liegen: Modifizierte PS5-Konsolen arbeiten üblicherweise mit älteren, für bekannte Sicherheitslücken anfälligen Systemversionen. Die aktuelle Wolverine-Version lässt sich darauf bislang nicht starten. Dafür wäre entweder ein neuer Jailbreak oder eine angepasste Fassung für eine ältere Firmware notwendig.

Ob die aufgetauchte Datei authentisch und vollständig ist, wurde weder von Sony noch von Insomniac Games bestätigt.

Große Spoilergefahr vor dem Verkaufsstart

Für Spieler, die Marvel’s Wolverine unvoreingenommen erleben möchten, dürfte die Gefahr von Spoilern in den kommenden Tagen deutlich steigen. Neben den aktuellen Gameplayvideos kursieren bereits Informationen zur Handlung und zu den freischaltbaren Kostümen.

Das Spiel war schon Ende 2023 von einem schwerwiegenden Cyberangriff auf Insomniac Games betroffen. Damals wurden interne Dokumente, frühe Entwicklungsstände und persönliche Daten von Mitarbeitern gestohlen. Die jetzigen Aufnahmen stammen hingegen offenbar aus einer fast fertigen Handelsversion und können daher Inhalte zeigen, die tatsächlich im veröffentlichten Spiel enthalten sind.

Wer Spoiler vermeiden möchte, sollte auf YouTube, TikTok, Reddit und X insbesondere bei Vorschaubildern und automatisch abgespielten Videos vorsichtig sein. Auch Begriffe und Charakternamen aus dem Spiel könnten vorübergehend in Filterlisten aufgenommen werden.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5.

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