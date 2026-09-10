Stalker 2: Im Herzen des Eisenwalds – so gelangt ihr mit Zulu und Mawka ins Testzentrum

In der Hauptmission „Im Herzen des Eisenwalds“ von Stalker 2: Cost of Hope geht ihr gemeinsam mit Zulu und Mawka der Ursache der Explosionen auf den Grund. Mawka hat ihre Quelle im Testzentrum ausfindig gemacht. Obwohl die beiden unterschiedlichen Fraktionen angehören, arbeiten sie zusammen, um die Gefahr auszuschalten.

Eure erste Aufgabe führt euch allerdings erstmal ins Umspannwerk. Dort müsst ihr einen Generator starten, damit ihr anschließend gemeinsam weiterkommt. Der Zugang führt über das Dach und vor dem Generatorraum wartet bereits die nächste Hürde: eine verschlossene Doppeltür.

Über das Dach gelangt ihr in das Umspannwerk. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Dringt ins Umspannwerk ein

Sucht an der Außenseite des Umspannwerks nach einer Leiter und klettert hinauf aufs Dach. Oben müsst ihr zwischen den Feueranomalien hindurch zum Einstieg ins Gebäude gelangen. Achtet auf euren Weg, damit ihr nicht schon vor den Kämpfen im Inneren unnötig Lebensenergie verliert.

Am Ende des Flurs erreicht ihr die Doppeltür zum Generatorraum. Sie ist verschlossen, weshalb ihr zunächst den passenden Schlüssel suchen müsst.

Findet den Schlüssel zum Generatorraum

Der Schlüssel liegt auf einem Tisch in einem benachbarten Büro. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr einen kleinen Umweg über die Außenseite des Gebäudes nehmen:

Dreht euch vor der verschlossenen Doppeltür um und geht zurück zum Anfang des Flurs. Nehmt die offene Tür auf der linken Seite und durchquert den Raum mit den zerstörten Serveranlagen. Geht durch den nächsten offenen Durchgang und haltet euch rechts. Folgt der kleinen Metallschräge zum Fenster und bewegt euch geduckt an der Außenwand entlang. Steigt durch das offene Fenster ins Büro und nehmt den Schlüssel vom Tisch.

Die Tür neben dem Tisch bringt euch direkt zurück zum Generatorraum. Ihr müsst den Weg über die Außenwand also nicht erneut zurücklegen.

Eine ausführliche Beschreibung des Fundorts findet ihr in unserem Guide zum Schlüssel für den Generatorraum.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Bekämpft die Mutanten im Generatorraum

Öffnet mit dem Schlüssel die Doppeltür. Dahinter betretet ihr zunächst eine erhöhte Plattform, von der aus ihr in den großen Raum springen könnt. Springt nicht sofort nach unten: Zwischen den Anlagen halten sich zahlreiche kleine, wendige Mutanten auf, die euch anspringen und im Nahkampf viel Schaden verursachen können.

Nutzt eure erhöhte Position, um möglichst viele von ihnen schon von oben auszuschalten. Anders als die Rattenschwärme greifen diese Gegner einzeln an und bewegen sich schnell durch den Raum.

Die kleinen Rattenmutanten solltet ihr niemals unterschätzen. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Granaten können die Gruppe ausdünnen, allerdings ist es wegen der schnellen Bewegungen schwierig, mehrere Gegner zuverlässig zu erwischen. Haltet deshalb eure Schusswaffe bereit und achtet beim Absprung auf übrig gebliebene Mutanten.

Startet den Generator

Sobald ihr die Gegner erledigt habt, geht ihr hinunter zum Bedienpult. Betätigt dort den Hebel, um den Generator zu starten.

Startet den Generator, um diesen Teil der Mission abzuschließen. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Anschließend erscheint das neue Missionsziel „Triff dich mit Zulu und Mawka“. Über Funk hört ihr bereits, dass die beiden mitten in einem Kampf stecken. Während Mawka das Geschehen kommentiert, fordert Zulu sie auf, sich auf die Auseinandersetzung zu konzentrieren.

Für euch geht es jetzt zurück nach draußen.

Trefft euch mit Zulu und Mawka

Verlasst das Umspannwerk und folgt der Questmarkierung. Zulu und Mawka befinden sich vor dem Eingang des unterirdischen Testzentrums, ungefähr 200 Meter entfernt.

Geht durch die Eingangstür hinein. Im Gebäude liegen bereits mehrere erledigte Gegner. Sucht nach der Treppe in den Keller und steigt hinunter.

Durch diese Tür geht es in das unterirdische Testzentrum. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Unten warten Zulu und Mawka vor einer schweren Panzertür. Links daneben befindet sich ein Kartenlesegerät. Sobald ihr euch den beiden nähert, beginnt eine Zwischensequenz.

Sprecht mit Zulu und Mawka und nehmt die Schlüsselkarte

Nähert euch Zulu und Mawka vor der Panzertür, um das Gespräch zu starten. Über „Gab es unterwegs Probleme?“ erfahrt ihr zunächst, dass die beiden auf dem Weg einige Zombies erledigt haben.

Mit „Wie lautet der Plan?“ erklärt euch Zulu das weitere Vorgehen: Ihr sollt durch die unterirdischen Tunnel des Testzentrums zur Quelle der Eruptionen vordringen und sie beseitigen. Zulu und Mawka übernehmen dabei die Sicherung des Korridors.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Für den Zugang überreicht euch Zulu eine Schlüsselkarte. Wenn ihr nach ihrer Herkunft fragt, erzählt er, dass Nitro sie von einem erfahrenen Techniker erhalten hat. Offenbar hatte Degtjarew die Karte zuvor in den Eisenwald gebracht.

Habt ihr alles erfahren, wählt ihr „Bin bereit“, um aufzubrechen.

Öffnet den Zugang zum unterirdischen Testzentrum

Das Kartenlesegerät befindet sich links neben der Panzertür. Interagiert damit, um die erhaltene Schlüsselkarte zu benutzen und den Zugang zu öffnen.

Geht anschließend durch die Tür ins unterirdische Testzentrum. Von hier aus führt euch die Suche nach der Quelle der Eruptionen tiefer in den Komplex.

Folgt Zulu und Mawka durch die unterirdischen Korridore

Nach dem Öffnen der Panzertür beginnt das Ziel „Erkunde den unterirdischen Teil des Testzentrums“. Lasst Zulu und Mawka vorausgehen und folgt ihnen durch den Korridor.

Nach wenigen Metern hält Zulu an: Eine Elektroanomalie mit einer leuchtenden blauen Kugel versperrt den Weg. Er schießt auf die Kugel, um die elektrische Barriere zu beseitigen, anschließend geht es den langen Flur entlang.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Am Ende kommt die Gruppe zunächst nicht weiter. Der Zugang zum Kontrollraum ist verschlossen und die Stromversorgung funktioniert nicht, obwohl ihr den Generator im Umspannwerk bereits gestartet habt.

Mawka will durch einen Lüftungsschacht in den Kontrollraum gelangen. Während Zulu ihr dabei hilft, sollt ihr einen anderen Weg nehmen und die Stromversorgung wiederherstellen.

Findet einen Weg zur Stromversorgung des Kontrollraums

Lasst den verschlossenen Kontrollraum links liegen und folgt dem Gang. Biegt rechts ab und geht weiter, bis ihr ein kleines Treppenhaus erreicht.

Steigt hinunter. Am beschädigten Treppenabschnitt müsst ihr ein kurzes Stück nach unten springen. Geht anschließend durch die Tür und folgt dem nächsten Flur nach rechts.

Unterwegs hört ihr über Funk, wie Zulu und Mawka weiter am Zugang durch den Lüftungsschacht arbeiten. Ihr könnt dem Korridor zunächst ungestört folgen.

Optional: Holt euch die Vorräte hinter der Elektroanomalie

Im weiteren Verlauf entdeckt ihr rechts eine blaue Kugel an einem Stromverteilerkasten. Links versperrt eine weitere Elektroanomalie den Zugang zu einem kleinen Bereich mit Kisten und einem Tresor.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Schießt die Kugel ab, um den Weg freizumachen. Dahinter könnt ihr unter anderem Munition und medizinische Vorräte mitnehmen. Der Abstecher ist für die Mission nicht erforderlich, vor dem nächsten Kampf aber durchaus hilfreich.

Nehmt das Treppenhaus zurück nach oben

Auf der anderen Seite des Flurs findet ihr das nächste Treppenhaus. Geht die Treppen hinauf, um auf die andere Seite des zuvor versperrten Bereichs zu gelangen.

Oben liegt rechts ein kleiner Raum mit Schaltanlagen und einer Leiche. Achtet beim Betreten auf die Radioaktivität.

Hier lässt sich ein weiteres Versteck plündern: Duckt euch unter dem umgestürzten Serverschrank hindurch, um an eine Tasche zu gelangen. Darin findet ihr unter anderem Munition und Whisky. Auch dieses Versteck ist optional.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Kehrt anschließend in den Flur zurück und geht nach rechts durch den großen Durchgang in den Raum mit den zahlreichen alten Serverschränken.

Durchquert den Serverraum

Lauft durch den Serverraum und orientiert euch an der rotierenden roten Warnleuchte an der Decke. So gelangt ihr zu einem Stromkasten in der Nähe des Kontrollraums.

Als ihr euch nähert, schaltet sich die Anlage scheinbar von selbst ein. Durch das Gitter könnt ihr beobachten, wie Mawka im Kontrollraum ankommt und Zulu den Zugang öffnet.

Jemand hat den Strom aktiviert, wir waren es nicht! Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Kurz darauf warnt sie euch vor einem Elektro-Poltergeist. Damit beginnt der nächste Kampf.

Bekämpft den Elektro-Poltergeist

Zielt auf die bewegliche Wolke des Poltergeists und beschießt sie. Achtet dabei auf seine elektrischen Angriffe: Die Stromschläge richten viel Schaden an und können euch schnell in Bedrängnis bringen.

Bleibt in Bewegung und unterbrecht das Feuern, wenn ihr einem Angriff ausweichen oder euch heilen müsst. Die zuvor eingesammelte Munition und die medizinischen Vorräte können euch hier helfen.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Kehrt zu Mawka in den Kontrollraum zurück

Nach dem Sieg über den Elektro-Poltergeist gelangt ihr durch die nun zugängliche Tür in den Kontrollraum. Dort trefft ihr wieder auf Mawka und Zulu.

Wer noch Vorräte braucht, kann die Kisten durchsuchen. Hier findet ihr unter anderem Wasser und Konserven. Geht anschließend zur nächsten Doppeltür und benutzt das Kartenlesegerät rechts daneben, um den Weg zu öffnen.

Folgt den beiden tiefer ins Testzentrum

Hinter der Doppeltür führt euch der Weg durch weitere Korridore. Zulu und Mawka gehen voraus. Unterwegs könnt ihr zwei optionale Vorratsbereiche plündern, die durch Elektroanomalien geschützt sind.

Optional: Vorräte hinter der Gittertür

Gleich rechts befindet sich ein vergitterter Bereich mit einer Elektroanomalie. Dahinter erkennt ihr an der Wand eine blaue Kugel. Schießt darauf, um die Anomalie zu beseitigen und an die Kisten zu gelangen. Hier findet ihr unter anderem Munition und einen Verband.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Optional: Beseitigt beide Kugeln für weitere Munition

Ein Stück weiter liegt links ein weiterer von Strom versperrter Bereich. Die erste blaue Kugel ist etwas versteckt im Hintergrund zu sehen. Ein Treffer reicht hier noch nicht aus, um den gesamten Zugang freizumachen: Es gibt eine zweite Kugel.

Folgt Zulu und Mawka zunächst rechts herum auf die andere Seite des Bereichs. Von dort könnt ihr links die zweite Kugel entdecken und abschießen. Anschließend lassen sich die beiden kleinen Munitionskisten erreichen.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Sucht einen anderen Weg an der Sicherheitstür vorbei

Folgt euren Begleitern die Treppen hinunter. Vor einer großen, verschlossenen Sicherheitstür kommt die Gruppe erneut zum Stehen. Auch vom Kontrollraum aus lässt sich diese Tür nicht öffnen.

Ihr teilt euch deshalb auf: Mawka nimmt den rechten Weg, ihr folgt Zulu nach links. Zulu bleibt unterwegs zurück, um sich die Elektrik anzusehen. Ihr sollt währenddessen das Ende des Korridors untersuchen.

Geht an der Abzweigung rechts weiter und durch die bereits geöffnete große Panzertür. Dahinter gelangt ihr in einen Bereich mit einem Gabelstapler. Haltet euch rechts und biegt anschließend links ab, um eine große Lagerhalle zu erreichen.

Durchquert die überflutete Lagerhalle über die Regale

Das Wasser am Boden steht unter Strom. Springt deshalb nicht einfach hinunter, sondern nutzt die Regale und Fässer als Weg durch die Halle.

Geht die Treppe so weit hinunter, dass ihr auf das linke Regal mit den Fässern springen könnt. Von dort führt euch die Route am Rand des Raums entlang:

Lauft auf dem Regal zunächst geradeaus. Werft eine Schraube in die Anomalie vor euch, um sie auszulösen. Nutzt die kurze Pause, um zügig über die Regalböden weiterzukommen. Folgt dem Weg nach rechts entlang der Wand. Klettert über die aufeinandergestapelten Fässer schrittweise weiter nach oben. Vom obersten Regal erreicht ihr die Öffnung eines Lüftungsschachts.

Das Ziel ist diese Öffnung des Lüftungsschachts. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Achtet besonders bei den Sprüngen darauf, sicher auf den Regalen zu landen. Ein Sturz führt euch direkt ins elektrisierte Wasser.

Öffnet die Sicherheitstür von der anderen Seite

Im Lüftungsschacht versperrt euch erneut eine Elektroanomalie den Weg. Schießt auf die blaue Kugel dahinter, um den Durchgang freizumachen.

Zulu meldet sich daraufhin über Funk: Eure Aktion hat bereits einen Teil des Türantriebs wieder in Gang gebracht.

Verlasst den Lüftungsschacht und lasst euch nach unten fallen. Schaut nach rechts. Ihr befindet euch jetzt auf der anderen Seite der verschlossenen Sicherheitstür.

Dort entdeckt ihr zwei weitere blaue Kugeln, jeweils eine links und rechts. Schießt beide ab.

Schießt links und rechts von der Tür auf die blaue Kugel. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Anschließend öffnet sich die Panzertür und Zulu sowie Mawka können zu euch aufschließen.

Untersucht die Versuchsanlage

Folgt Zulu und Mawka in die große Halle. In der Mitte steht eine gewaltige, kanonenartige Versuchsanlage – die Ursache der Eruptionen, denen ihr auf der Spur seid.

Rechts auf dem Steuerpult liegt die „Notiz zu den Experimenten im Testzentrum“. Ihr könnt sie aufheben und im PDA lesen. Darin wird beschrieben, wie das Forschungsteam die Leistung des Modells 62 durch experimentelle Energiemodule steigern wollte. Die modifizierte Anlage erwies sich jedoch als instabil: Bei Testschüssen verursachte sie eine starke elektromagnetische Emission, durch die sämtliche elektronischen Geräte im Testbereich ausfielen.

Die Verantwortlichen warnten ausdrücklich vor weiteren Versuchen ohne zusätzliche Sicherungen. Der nächste Testlauf könne in einer Katastrophe enden.

Bereitet euch auf den Kampf vor

Durchsucht die Halle, bevor ihr die Anlage bedient. Hier findet ihr Munition und medizinische Vorräte, die ihr gleich gut gebrauchen könnt.

Ladet eure Waffen nach, füllt eure Lebensenergie auf und haltet Granaten sowie Verbände und Medkits bereit. Wenn möglich, legt ihr außerdem einen manuellen Spielstand an. Der folgende Kampf gehört zu den gefährlicheren Abschnitten der Mission.

Zulu macht euch auf einen weiteren Kartenleser aufmerksam. Benutzt zunächst die Schlüsselkarte am Schrank rechts neben dem Steuerpult. Anschließend könnt ihr den Hebel auf dem Pult betätigen.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Die Anlage setzt sich in Gang, doch kurz darauf ertönt eine Warnung: „Gerätestörung, Test fehlgeschlagen.“ Ein heftiger Energieausbruch folgt und euer Missionsziel wechselt zu „Wehre die Angreifer ab“.

Wehrt die Angreifer ab

Rechts öffnet sich eine Panzertür unter einer roten Warnleuchte. Durch diesen Zugang strömen zunächst zahlreiche Zombies in die Halle.

Haltet Abstand zum Eingang. Viele Gegner tragen abgesägte Schrotflinten und sind auf kurze Entfernung besonders gefährlich. Wer direkt vor der Tür stehen bleibt, gerät schnell unter den Beschuss mehrerer Angreifer.

Nutzt den zunächst engen Zugang, um Granaten gezielt in die nachrückende Gruppe zu werfen. Werft sie nacheinander, während weitere Gegner eintreffen, und bekämpft die Überlebenden aus der Distanz.

Lasst die Zombies nicht zu nah an euch herankommen. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Achtet auf Gegner, die wieder aufstehen

Ein zu Boden gegangener Zombie ist nicht zwangsläufig erledigt. Einige richten sich nach Treffern wieder auf und greifen erneut an. Versucht deshalb, gezielte Kopftreffer zu setzen, und behaltet gestürzte Gegner im Blick. Auch nach einer Granatenexplosion können noch Angreifer übrig sein.

Sobald ihr die erste Gruppe zurückgedrängt habt, müsst ihr weitere Zugänge beobachten. Gegner erscheinen auch auf der oberen Ebene, links und auf der gegenüberliegenden Seite der Halle. Konzentriert euch deshalb nicht dauerhaft auf die erste Tür.

Nutzt Deckung und die Hilfe eurer Begleiter

Zulu und Mawka kämpfen mit und nehmen euch einige Gegner ab. Nutzt diese Unterstützung, wenn ihr selbst unter Druck geratet: Zieht euch hinter einen der massiven Schränke zurück, ladet nach und versorgt eure Verletzungen.

Versucht, möglichst nur aus einer Richtung angreifbar zu sein. Von einer geschützten Position aus könnt ihr zunächst einen Bereich freikämpfen und euch anschließend den übrigen Gegnern zuwenden.

Die Gegneranzeigen am oberen Bildschirmrand helfen euch dabei, Bedrohungen aus anderen Richtungen zu erkennen. Achtet zusätzlich auf die obere Ebene und prüft beim Verlassen eurer Deckung, von wo ihr beschossen werdet.

Plündert die Nebenräume vorsichtig

Sind sämtliche Angreifer besiegt, könnt ihr die gefallenen Gegner und die nun offenen Räume durchsuchen. Bei den Zombies findet ihr vor allem Schrotflinten und passende Munition.

In den Räumen, aus denen die Gegner gekommen sind, steigt allerdings eure Strahlenbelastung schnell an. Haltet euch dort nur kurz auf und verlasst sie wieder, sobald ihr die benötigten Vorräte eingesammelt habt. Gegen aufgenommene Strahlung helfen anschließend entsprechende Medikamente oder der gute alte Wodka.

Öffnet die Panzertür zur Oase

Schließt euch wieder Zulu und Mawka an und folgt ihnen zur nächsten großen Panzertür. Betätigt das Handrad, um sie zu öffnen.

Dahinter verändert sich die Umgebung schlagartig: Statt verfallener Technik erwartet euch ein Raum voll von riesigen gelben Sonnenblumen. Ihr habt eine der legendären Oasen erreicht.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Untersucht die Oase

Beim Betreten des überwucherten Raums beginnt eine längere Zwischensequenz. Ihr müsst während dieser Szene nicht selbst eingreifen.

Mawka berührt eine der riesigen Sonnenblumen, während Zulu sie noch zur Vorsicht mahnt. Kurz darauf bemerkt er, dass seine Wunde verheilt ist. Die Geschichten über die heilenden Kräfte einer Oase scheinen sich zu bestätigen.

Doch hinter der Vegetation entdeckt Skif einen schwer verletzten Mann: Lukasch liegt an einem überwucherten Serverschrank gelehnt. Mawka erkennt ihn sofort und versucht, ihm zu helfen. Er kann die Gruppe allerdings nur noch vor einer bevorstehenden Eruption warnen.

Zulu eröffnet das Feuer auf die säulenartige Apparatur inmitten der Sonnenblumen, um die bläuliche Energieschleier kreisen. Seine Schüsse richten jedoch nichts aus. Skif entdeckt eine Kabelverbindung und versucht, sie herauszureißen. Gemeinsam mit Zulu gelingt es ihm schließlich, die Verbindung zu trennen. Das Leuchten erlischt und die Vegetation verwelkt innerhalb weniger Augenblicke.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Sprecht nach der Zwischensequenz mit Zulu

Für Lukasch kommt jede Hilfe zu spät. Bevor er stirbt, fordert er euch auf, den „Schlüssel zur Freiheit“ zu finden. Mawka bleibt bei ihm und möchte ihn beerdigen. Zulu beschließt, ihr dabei zu helfen.

Im anschließenden Gespräch könnt ihr Zulu zur Situation, zu seinem Arm und zu Lukasch befragen.

Über „Was sollen wir als Nächstes tun?“ erfahrt ihr, wie es weitergeht. Ihr sollt die restliche Anlage untersuchen und herausfinden, wer Lukasch angegriffen hat. Zulu und Mawka bleiben währenddessen zurück.

Belohnung und nächste Mission: Fernes Trugbild

Zum Abschied gibt euch Zulu noch Vorräte und Geld mit. In unserem Durchgang erhielten wir:

3× Herkules

3× Medkit

7.500 Marken

Damit ist „Im Herzen des Eisenwalds“ abgeschlossen. Direkt im Anschluss beginnt die nächste DLC-Hauptmission „Fernes Trugbild“ mit dem Ziel „Finde die Spuren von Lukaschs Mördern“.

Euer Weg durch das Testzentrum ist damit noch nicht zu Ende. Die weitere Suche behandeln wir in einem eigenen Guide zu „Fernes Trugbild“.

Weitere veröffentlichte Missionslösungen und DLC-Guides findet ihr im Cost-of-Hope-Bereich unserer Stalker-2-Komplettlösung.

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