Stalker 2: Verstärker erreichen und reparieren – so schafft ihr den Aufstieg in Cost of Hope

Ein Missionsmarker hoch über eurem Kopf, kaputte Laufstege und Anomalien auf dem Weg: Der Aufstieg zum Verstärker in Stalker 2: Cost of Hope verlangt etwas Orientierung und mehrere gezielte Sprünge. Oben angekommen, wartet außerdem noch ein Gegner auf euch.

Der Einstieg liegt direkt gegenüber von Nitro. Über die dortige Leiter gelangt ihr auf die Metallkonstruktion. Von hier führt der Weg über mehrere Plattformen und weitere Leitern bis zum Verstärker. Damit die Anlage wieder funktioniert, müsst ihr sie zweimal bedienen: einmal vor und einmal nach dem Kampf gegen den Poltergeist.

Wie kommt ihr zum Verstärker?

Der Auftrag gehört zur DLC-Mission „Unerwartetes Bündnis“. Folgt dem Missionsziel zu Nitro und sprecht mit ihm über die ausgefallene Anlage. Er schickt euch anschließend hinauf, um die Ursache der Störung zu untersuchen.

Falls ihr den Eisenwald noch nicht erreicht habt, findet ihr den Einstieg in unserem Guide zum Start von Cost of Hope.

Bevor ihr losklettert, empfehlen wir einen manuellen Spielstand. Kontrolliert außerdem eure Gesundheit und Munition. So müsst ihr nach einem misslungenen Sprung nicht erst wieder einen längeren Anmarsch zurücklegen. Deutlich entspannter gelingt der Aufstieg zudem, wenn Skif nicht bis an die Zähle mit Ausrüstung bepackt ist und schon nach kurzen Sprints oder Sprüngen Schnappatmung bekommt.

Den Turm erklimmen: Der Weg nach oben

Der Aufstieg besteht aus mehreren Teilstücken. Orientiert euch an den noch verbundenen Laufstegen und den Leitern. Der Marker zeigt euch das Ziel, aber nicht jeden einzelnen Schritt dorthin.

1. Die Leiter gegenüber von Nitro benutzen

Klettert die Leiter direkt gegenüber von Nitro hinauf. Oben wendet ihr euch nach rechts und lauft bis zu den Kisten. Darüber gelangt ihr auf die Stahlkonstruktion. Lauft nun nicht einfach geradeaus über die Plattform, sondern wählt zuerst eine Schraube, werft diese in die Anomalie vor euch, um sie auszulösen.

Lauft als dann direkt mit Anlauf durch und springt hinüber auf die andere Seite.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

2. Über die beschädigten Laufstege weitergehen

Folgt dem Verlauf nach links und um die beiden vertikalen Stützen herum. Schließlich steht ihr vor einer weiteren Anomalie. Löst diese ebenfalls mit einer Schraube aus, wartet aber, bis sie sich hörbar entladen hat, ehe ihr geradeaus und dann links bis zur Leiter weiter lauft.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

3. Die nächste Ebene erreichen

Nach der Leiter führt die Route über einen Sprung zur linken Plattform weiter.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Folgt anschließend den Laufstegen zur rechten Seite, bleibt dann vor der Elektrizität-Anomalie stehen. Schießt auf die kleine Kugel rechts vom Steg, um den Weg kurzzeitig frei zu machen.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Unsere Empfehlung: Wartet vor jedem größeren Sprung, bis eure Ausdauer wieder aufgefüllt ist. Richtet euch zur Landefläche aus und springt erst, wenn ihr den nächsten Abschnitt klar erkennen könnt.

Wendet euch nach der Anomalie nach rechts und löst wieder mit einer Schraube die nächste Wind-Anomalie aus. Wartet kurz ab, bis sie sich entladen hat, lauft dann geradeaus, links und klettert auf den Steg vor euch. Hier steht der nächste Sprung an. Da ihr aber genügend Anlauf bekommt und keine Anomalie im Weg ist, fällt dieser nicht sonderlich schwer aus.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

4. Zum eigentlichen Repeater-Turm wechseln

Auf der anderen Seite angekommen, klettert ihr die Leiter vor euch nach oben. Lauft als nächstes ein Stück geradeaus, bis zur Mitte des rechts von euch liegenden Turms, und springt dann auf die Plattform zu eurer Rechten.

Bleibt kurz auf dieser Höhe, um die Tasche auf der gegenüberliegen den Seite zu looten. Dann geht es per Leiter bis auf die Spitze des Turms und somit zum Verstärker.

Verstärker bedienen und die Störungsursache beseitigen

Mit dem ersten Tastendruck ist die Reparatur noch nicht erledigt. Nach der Interaktion erscheint ein Poltergeist. Ihr müsst den Mutanten besiegen, bevor ihr die Anlage wieder in Betrieb nehmen könnt.

Achtet auf die bewegliche Funkenwolke in der Umgebung des Turms. Der Gegner ist bei schlechter Sicht nicht sofort leicht auszumachen und schleudert Gegenstände nach euch.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Für den Kampf empfehlen wir:

Ladet eure Waffe vor der ersten Interaktion mit dem Verstärker nach.

Verfolgt die Funkenwolke, statt wahllos auf die Konstruktion zu schießen.

Weicht geworfenen Gegenständen aus, ohne dabei rückwärts über eine Kante zu laufen.

Unterbrecht das Schießen zum Heilen rechtzeitig.

Habt ihr dem Mutanten genügend Schaden zugefügt, ist er schließlich besiegt und wird sichtbar. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Ist der Poltergeist erledigt, geht ihr erneut zum Verstärker und betätigt den Schalter. Erst diese zweite Interaktion stellt die Anlage wieder her.

Zurück zu Nitro: Nicht einfach hinunterspringen

Nach der Reparatur führt euer Weg wieder nach unten. Klettert also den Turm hinunter, springt zurück auf die Stahlkonstruktion, wendet euch dann aber nach rechts. Steigt nun die Leiter vor euch hinab, springt auf die Träger unter euch und schließlich den größeren Steg, von dem aus eure Klettertour begonnen hat.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Über die Leiter geht es zurück zu Nitro, um Bericht zu erstatten. Damit ist der Verstärker-Abschnitt erledigt; die Mission selbst geht anschließend weiter.

Warum wird das Missionsziel nicht abgeschlossen?

Falls ihr oben steht und scheinbar nichts mehr passiert, kontrolliert zuerst diese beiden Punkte:

Lebt der Poltergeist noch?

Nach dem ersten Einschalten müsst ihr zunächst den Gegner beseitigen.

Habt ihr den Verstärker nach dem Kampf nochmals benutzt?

Der Sieg allein reicht nicht. Geht zur Anlage zurück und interagiert erneut mit ihr.

Sind beide Schritte erledigt, folgt dem aktualisierten Missionsziel zurück zu Nitro. Für den Einstieg in die Erweiterung und die nötigen Voraussetzungen hilft euch unser Cost-of-Hope-Startguide.

Öffnet in einem neuen Tab