The Blood of Dawnwalker: Alle Enden und die Entscheidungen, die wirklich zählen

In The Blood of Dawnwalker führen mehrere Wege zum Abschluss: Ihr könnt Brencis allein herausfordern, Verbündete an eure Seite holen oder mit ihm über die Freiheit eurer Familie verhandeln. Selbst die Entscheidung, die Rettungsmission aufzugeben, kann die Geschichte beenden.

Hier erfahrt ihr, wie ihr die unterschiedlichen Abschlüsse erreicht, welche Voraussetzungen ihr dafür braucht und warum die Rettung eurer Familie nicht automatisch ein gutes Ende für das ganze Sangora-Tal bedeutet.

Spoilerwarnung: Die Übersicht nennt die möglichen Abschlusswege. Die folgenden Abschnitte verraten wichtige Entscheidungen und Konsequenzen der Geschichte.

Welche Enden gibt es in The Blood of Dawnwalker?

Für die Orientierung unterscheiden wir die regulären Abschlusswege von den geheimen Ausstiegen. Zusätzlich betrachten wir den Ablauf der Rettungsfrist und einen besonders frühen Sieg über Brencis.

Abschlussweg Eure Entscheidung Zugehörige Trophäe Brencis allein besiegen Ohne Lacra oder die Dohle gegen ihn antreten Der Sagenheld Brencis mit Lacra besiegen Lacras Questreihe bis zum gemeinsamen Finale verfolgen Der Vatermörder Brencis mit der Dohle besiegen Die Rebellion unterstützen und ihren Angriff abschließen Der neue Fürst Eine Vereinbarung mit Brencis treffen Verbündete für die Befreiung eurer Familie verraten Der Überläufer Das Sangora-Tal verlassen Die Rettungsmission aufgeben Der Held, den sie verdienen Bei der Familie im Traum bleiben Die Traumschleife nicht verlassen Für immer zusammen

Was solltet ihr vor dem Finale erledigen?

Behaltet einen manuellen Spielstand, bevor ihr euren Abschlussweg beginnt. Bei Lacras Finale liegt dieser Punkt beispielsweise vor dem Gespräch, mit dem ihr den Angriff auf Brencis startet. Danach könnt ihr nicht einfach zur offenen Welt zurückkehren, um unerledigte Aufgaben nachzuholen. Dafür braucht ihr einen älteren Spielstand.

Für alternative Wege müssen außerdem die passenden Verbündeten verfügbar sein. Ein Spielstand unmittelbar vor dem Endkampf hilft euch wenig, wenn ihr die benötigte Questreihe zuvor ausgelassen oder ihren Auftraggeber getötet habt.

Wollt ihr eure Familie retten, behaltet die Frist im Blick. Wie ihr eure Zeit einteilt, erklären wir im Guide zum 30-Tage-Zeitlimit.

Brencis allein besiegen: Der Sagenheld

Für diesen Abschluss tretet ihr ohne Lacra oder die Dohle gegen Brencis an. Ein möglicher Weg führt direkt in sein Schloss: Nachts könnt ihr die Mauer mit euren Vampirfähigkeiten überwinden und dadurch das Finale beginnen.

Ihr müsst dafür nicht grundsätzlich erst sämtliche großen Gegenspieler ausgeschaltet haben. Ein früher Angriff lässt euch allerdings entsprechend weniger Zeit für Ausrüstung und Vorbereitung. Bewahrt deshalb unbedingt einen Spielstand vor dem Betreten des Schlosses auf.

Folgen des Solo-Endes: Brencis’ Herrschaft endet, doch das Tal findet nicht sofort Frieden. Es wird zunächst unabhängig, während die Manumiten Schutz bieten. Gleichzeitig kehrt die Seuche zurück. Der Sieg löst damit ein zentrales Problem, lässt aber andere Gefahren wieder aufleben.

Mit Lacra kämpfen: Der Vatermörder

Verfolgt Lacras persönliche Questreihe, bis ihr den gemeinsamen Angriff auf Brencis beginnen könnt. Zur Orientierung lauten die Questtitel:

A Friend Like This Song of the Mountain Hive and Seek Our Rotten Roots Midnight Reckoning

„The Night of Horrors“ ist eine zusätzliche Aufgabe innerhalb ihrer Geschichte. Erledigt sie vor dem Finale, wenn ihr Lacras Nebenhandlung ebenfalls abschließen möchtet.

Sobald ihr bereit seid, sprecht ihr mit Lacra und startet den Angriff. Ihr gelangt über die Ruinen unter dem Schloss hinein. Bei der abschließenden Konfrontation bleibt ihr auf ihrer Seite und entscheidet euch für den Kampf gegen Brencis. Nach dem gemeinsamen Kampf folgt noch eine Auseinandersetzung in Anachora, die Coen allein bestreitet.

Folgen von Lacras Ende: Die Unterbrechung des Rituals richtet im Schloss schwere Verwüstungen an. Brencis wird gestürzt, doch dieser Weg fordert auch unter den Menschen im Schloss einen hohen Preis.

Mit der Dohle kämpfen: Der neue Fürst

Für diesen Abschluss unterstützt ihr die Dohle und die Manumiten. Die zentrale Questreihe führt über folgende Quests:

The Firebrand Shadows in the Woods Where Loyalty Lies What Hunts the Night What Moves the Dead Who Pulls the Strings Rise at Dawn Fall Before Dusk

Im Finale dringt ihr durch die Tunnel unter dem Schloss ein, während Catalins Truppen Brencis ablenken. Folgt dem Angriff bis zur letzten Konfrontation und entscheidet euch für den Kampf.

Bereitet euch auf einen längeren Abschnitt vor. Noch lebende große Gegenspieler können den Ablauf im Schloss verändern.

Folgen des Dohle-Endes: Catalin Dragosti übernimmt die Macht und geht brutal gegen vermeintliche Unterstützer der Vampire vor. Brencis’ Niederlage führt hier zu einer neuen Gewaltherrschaft. Die Unterstützung der Rebellion garantiert also keine bessere Zukunft für das Tal.

Mit Brencis verhandeln: Der Überläufer

Für diesen Weg lasst ihr euch auf Brencis’ Angebot ein, eure Familie im Austausch gegen den Verrat an euren Verbündeten freizulassen.

Der separate Verhandlungsweg beginnt mit „A Deal with the Devil“. Besiegt Ambrus, Bakir und Xanthe und erreicht die höchste Rufstufe. Nach dem folgenden Tageswechsel erhaltet ihr die Einladung zum Treffen. Eure Familie muss zu diesem Zeitpunkt noch leben.

Nehmt das Angebot an, statt Brencis anzugreifen. Für den Auftrag benötigt ihr Zugang zum Versteck der Manumiten. Diesen erhaltet ihr über „The Firebrand“, „Shadows in the Woods“ und „Where Loyalty Lies“. Anschließend markiert ihr nachts die Tür des Verstecks.

Folgen des Pakts: Ihr erkauft die Freiheit eurer Familie mit dem Verrat an den Rebellen. Brencis bleibt zunächst an der Macht. Dieser Abschluss stellt die persönliche Rettung über das Schicksal eurer Verbündeten und des übrigen Tals.

Das Tal verlassen: Der Held, den sie verdienen

Ihr könnt die Rettungsmission auch abbrechen und aus dem Sangora-Tal fliehen. Der Ausgang liegt im Westen beim Schrein, der in der englischen Version „Coward’s Path“ heißt.

Sucht den Weg nachts auf und nutzt eure Vampirfähigkeiten, um die Hindernisse am Ausgang zu überwinden. Bestätigt anschließend, dass ihr das Tal endgültig verlassen möchtet. Damit entscheidet sich Coen gegen die Rettung seiner Familie und beginnt ein neues Leben außerhalb des Tals.

Im Traum bleiben: Für immer zusammen

Dieses geheime Ende gehört zur Aufgabe „Home Sweet Home“. Im obersten Bereich des Turms von Aurelius führt euch eine Tür in eine Traumversion eures Zuhauses. Dort erlebt ihr eine wiederkehrende Abfolge mit eurer Familie und mehreren Kämpfen.

Für das Ende setzt ihr diesen Ablauf immer wieder fort, statt den Ausweg zu nehmen. So bleibt Coen schließlich bei seiner Familie in der Illusion.

Wollt ihr die Quest regulär abschließen, untersucht ihr dagegen nach dem Kampf bei den jüngeren Geschwistern den Brunnen. Er eröffnet den Weg aus der Schleife. Behaltet deshalb einen separaten Spielstand vor dieser Aufgabe, wenn ihr sowohl das geheime Ende als auch ihren normalen Abschluss erleben möchtet.

Was passiert, wenn die 30 Tage ablaufen?

Das Verstreichen der Rettungsfrist beendet das Spiel nicht sofort. Eure Familie stirbt, aber ihr könnt weiterspielen und Brencis weiterhin gegenübertreten. Der veränderte Ausgang der Rettungsmission wirkt sich auf den späteren Epilog aus.

Behandelt diesen Zustand deshalb nicht wie einen gewöhnlichen Game-over-Bildschirm. Für die rechtzeitige Familienrettung benötigt ihr allerdings einen älteren Spielstand.

Könnt ihr Brencis schon im Prolog besiegen?

Ein Sieg im Prolog ist als besonderer früher Abschluss möglich. Dafür reicht es nicht, nur die erste Begegnung zu gewinnen: Anschließend wartet Brencis’ weitere Gestalt auf euch.

Dieser Weg ist vor allem eine Herausforderung für Spieler, die gezielt ausprobieren möchten, wie früh sich die Geschichte beenden lässt. Der Abschluss ähnelt dem Solo-Ende, fällt aber kürzer aus, weil ihr viele Figuren und Nebenhandlungen noch gar nicht kennengelernt habt.

Welches Ende ist das beste?

Das hängt davon ab, wessen Zukunft euch am wichtigsten ist. Die Familie zu retten, Brencis zu stürzen und dem gesamten Tal zu helfen sind unterschiedliche Ziele.

Für euren ersten Durchgang empfehlen wir deshalb, dem Bündnis zu folgen, das euch im Verlauf der Geschichte überzeugt. Bewahrt vor dem Finale einen eigenen Spielstand auf, damit ihr später andere verfügbare Wege ausprobieren könnt. So müsst ihr eure erste Entscheidung nicht ausschließlich nach einer Trophäe treffen.

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