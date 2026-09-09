Für die Platin in The Blood of Dawnwalker solltet ihr etwa 40 bis 60 Stunden einplanen. Startet auf dem Schwierigkeitsgrad Duellant und behaltet die Rettungsfrist sowie entscheidungsabhängige Aufgaben im Blick. Hier findet ihr die Vorbereitung für eure Trophäenjagd und alle 47 PS5-Trophäen mit deutschen Namen und Aufgaben.

Platin: Aufwand und Voraussetzungen

Platin-Ziel Das solltet ihr einplanen Trophäen 47 insgesamt: 1 Platin, 3 Gold, 5 Silber und 38 Bronze. Zeitaufwand Etwa 40–60 Stunden; zusätzliche Durchgänge und viele Kampfversuche verlängern die Spielzeit. Schwierigkeit Duellant ist für „Ein steiniger Weg“ erforderlich. Übt das gezielte Blocken und Ausweichen frühzeitig. Online-Anforderungen Keine Online-Trophäen. Verpassbare Ziele Achtet besonders auf die Familienrettung, Begleiteraufgaben und unterschiedliche Abschlusswege. Durchgänge Mehrere Abschlussvarianten sind nötig. Ob ihr neu starten müsst, hängt von euren Entscheidungen und erhaltenen Spielständen ab.

So bereitet ihr eure Trophäenjagd vor

1. Auf Duellant starten und die Einstellung beibehalten

Spielt von Beginn an auf Duellant und verändert weder die Schwierigkeitsstufe noch einzelne Kampfparameter, bis „Ein steiniger Weg“ freigeschaltet ist. Ein späterer Wechsel auf Duellant genügt nicht. Die Trophäe verlangt einen vollständigen Abschluss mit der Rettung der Bewohner von Laslea. Das Verlassen des Tals und das Traumende reichen für „Ein steiniger Weg“ nicht aus.

Achtet bereits im Prolog auf Esmes Medizin: Verwendet heißes Wasser und drei Löffel Kräuter und erledigt die Aufgabe rechtzeitig.

Übt Blocken und Ausweichen, bevor ihr euch in längere Kämpfe stürzt. Für „Unantastbar“ braucht ihr fünf perfekte Blocks hintereinander. Nutzt Kämpfe deshalb auch dazu, das Timing zu lernen, statt ausschließlich Schaden auszuteilen.

2. Manuelle Spielstände an wichtigen Wegpunkten behalten

Behaltet mehrere manuelle Spielstände und überschreibt sie nicht alle nacheinander. Besonders wichtig sind Sicherungen vor dem Finale, vor endgültigen Entscheidungen über Verbündete und vor den beiden geheimen Abschlüssen. Ein Stand unmittelbar vor dem letzten Kampf reicht nicht, wenn eine benötigte Route bereits vorher ausgeschlossen wurde.

3. Familienrettung und Begleiteraufgaben priorisieren

Für „Gerade noch rechtzeitig“ müsst ihr eure Familie vor Ablauf der 30 Tage retten. Prüft die angezeigten Zeitkosten, bevor ihr Questschritte bestätigt. Verschiebt die Rettung nicht so lange, bis ihr sämtliche Erkundungs- und Ausrüstungsziele erledigt habt. Wie die Zeit voranschreitet, erklärt unser Guide zum 30-Tage-Zeitlimit.

Verfolgt außerdem die Aufgaben eurer Begleiter im Journal. Mehrere Trophäen verlangen bestimmte Erlebnisse mit einzelnen Figuren. Lasst offene Gespräche und persönliche Aufträge deshalb nicht aus dem Blick, während ihr auf das Finale hinarbeitet.

Welche Ziele könnt ihr verpassen?

Besonders wichtig sind Entscheidungen, die eine Person oder einen Abschlussweg betreffen. Der folgende Block nennt die betroffenen Figuren und Endbedingungen. Öffnet ihn vor euren endgültigen Entscheidungen, wenn ihr Story-Spoiler in Kauf nehmen möchtet.

Verpassbare Ziele und Abschlusswege – Story- und Enden-Spoiler Begleiter und persönliche Aufgaben Für „Sünden der Vergangenheit“ begleitet ihr Anca zum Becken des Lebens. „Gemeinsam ins Verderben“ verlangt, dass ihr Lacra folgt und die Alraune findet. Für „Der Manumit“ müsst ihr alle Geheimnisse der Dohle erfahren. Behaltet diese drei Aufgaben neben der Hauptgeschichte im Blick. Weitere persönliche Ziele betreffen Vicho („Unstillbarer Durst“), Ocha („Die Verstoßene“) und sämtliche Aufträge der Sanzhani („Der Lieblingsmensch der Zarin“). Tötet friedliche Auftraggeber nicht, solange ihr ihre Aufgaben noch benötigt. Für „Ungezähmter Durst“ müsst ihr außerhalb eines Kampfes die Kontrolle verlieren und jemanden aussaugen. Legt vorher einen separaten manuellen Spielstand an. Sobald die Trophäe freigeschaltet ist, könnt ihr diesen laden und euren bisherigen Verlauf fortsetzen, ohne den Tod der Figur zu übernehmen. Unterschiedliche Endbedingungen „Der Vatermörder“ verlangt den Sieg über Brencis mit Lacra, „Der neue Fürst“ den Sieg mit der Dohle und „Der Sagenheld“ einen Sieg allein. Für „Der Überläufer“ müsst ihr dagegen eure Verbündeten im Stich lassen und mit Brencis über die Befreiung eurer Familie verhandeln. Diese Bedingungen erfüllt ihr nicht mit derselben abschließenden Entscheidung. Prüft vor der Wahl eures Abschlussweges, welche Verbündeten euch noch zur Verfügung stehen. Ladet für eine andere Variante einen Stand, in dem deren Voraussetzungen noch erreichbar sind. Fehlt ein solcher Stand, kann ein neuer Durchgang nötig werden. Zwei weitere Trophäen sind an geheime Abschlüsse gebunden: Für „Der Held, den sie verdienen“ verlasst ihr das Sangora-Tal. „Für immer zusammen“ erhaltet ihr, wenn ihr in der Traumschleife bei eurer Familie bleibt. Bewahrt vor beiden Entscheidungen einen eigenen Spielstand auf, damit ihr anschließend zur Rettungsmission zurückkehren könnt. Handel rechtzeitig erledigen Erledigt „Fisch stinkt nicht“ früh: Verkauft tagsüber einen Fisch an die Fischhändlerin auf dem Markt von Svartrau. Sie verschwindet bei Rufstufe 9. Für „Schmuggler“ müsst ihr insgesamt 1000 Denare durch Silberverkäufe verdienen; prüft euren Fortschritt, bevor ihr Handelspartner verliert.

Fähigkeiten, Ausrüstung und Erkundung gezielt abschließen

Plant eure Fähigkeitenpunkte mit Blick auf „Meister der Waffen“, „Herr der Zauberkünste“ und „Wesen der Nacht“: Jede dieser Trophäen verlangt einen ultimativen Vorteil in einem anderen Fähigkeitenbaum. Prüft die Freischaltbedingungen im jeweiligen Baum, bevor ihr Punkte auf viele einzelne Verbesserungen verteilt. Für „Meister“ muss zusätzlich ein Zauber, eine Schwertkunst- oder eine Vrakhiri-Fähigkeit die höchste Stufe erreichen.

Für „Ausrüstung der Götter“ müssen alle Ausrüstungsplätze gleichzeitig mit legendären Objekten belegt sein. Behaltet passende Fundstücke, bis ihr ein vollständiges Set anlegen könnt. Das Schwert des heiligen Mihai und das Rüstungsset des Vermittlers haben eigene Trophäen: Hier genügt der bloße Besitz nicht, ihr müsst auch die jeweilige Wiederherstellung beziehungsweise Verbesserung abschließen.

Arbeitet die Erkundungsziele mit der Trophäenliste ab: alle Türme auskundschaften, Brencis’ Flaggen herunterreißen, sämtliche Dörfer besuchen und acht Vrakhir-Transporte zerstören. Kontrolliert außerdem „Sparfuchs“, bevor ihr größere Einkäufe tätigt: Dafür müsst ihr 5000 Denare ansparen.

Alle deutschen PS5-Trophäen

Die vollständige Liste ist nach Platin, Gold, Silber und Bronze sortiert. Sie enthält Namen von Figuren und verrät mehrere mögliche Ausgänge der Geschichte.

Alle 47 Trophäen anzeigen – enthält Story- und Enden-Spoiler Platin Trophäe Deutsche Aufgabenbeschreibung Bis zum letzten Tropfen Sammle alle Trophäen. Gold Trophäe Deutsche Aufgabenbeschreibung Ein steiniger Weg Beende das Spiel und rette die Bewohner von Laslea auf dem Schwierigkeitsgrad „Duellant“. Gerade noch rechtzeitig Rette deine Familie, bevor die Zeit abläuft. The Blood of Dawnwalker Schließe die Hauptgeschichte ab. Silber Trophäe Deutsche Aufgabenbeschreibung Unsichtbare Grenze Erreiche Level 50. Der Überläufer Lass all deine Verbündeten im Stich und verhandle mit Brencis, um deine Familie zu befreien. Der Vatermörder Besiege Brencis gemeinsam mit Lacra. Der neue Fürst Besiege Brencis gemeinsam mit der Dohle. Der Sagenheld Besiege Brencis allein. Der ganze Ruhm gehört dir. Nur dir. Niemandem sonst. Bronze Trophäe Deutsche Aufgabenbeschreibung Fisch stinkt nicht Verkaufe Fisch an eine Fischhändlerin. Thron aus Dornen Erreiche den höchsten Ruf im Sangora-Tal. Doppelt hält besser Köpfe einen Feind mit Arterienschlag, während er mit Brennendem Blut verzaubert ist. Lass es regnen Lass einen Feind mit einer aktiven Fähigkeit explodieren. Absolut unersättlich Habe gleichzeitig 3 passive Fähigkeiten aktiviert. Die Klinge des Vermittlers Lasse das Schwert des heiligen Mihai wieder in vollem Glanz erstrahlen. Die Ausrüstung des Vermittlers Sammle alle Teile des Rüstungssets des Vermittlers und schalte ihr volles Potenzial frei. Ausrüstung der Götter Fülle alle Ausrüstungsplätze mit legendären Objekten. Flaggenjäger Reiße alle von Brencis’ Flaggen herunter. Aus der Vogelperspektive Erklimme alle Türme und kundschafte die umliegenden Gebiete aus. Ungezähmter Durst Verliere die Kontrolle und sauge jemanden außerhalb eines Kampfes aus. Wenn Tote sprechen Nutze den Zauber Seelenzwang, um mit einer toten Person zu sprechen. Meister der Waffen Schalte einen ultimativen Vorteil im Schwertkunst-Fähigkeitenbaum frei. Herr der Zauberkünste Schalte einen ultimativen Vorteil im Zauberei-Fähigkeitenbaum frei. Wesen der Nacht Schalte einen ultimativen Vorteil im Vampirismus-Fähigkeitenbaum frei. Ein Dämmerblut erwacht Schließe den Prolog ab und begib dich in die offene Welt. Der Held, den sie verdienen Entkomme aus dem Sangora-Tal, entkomme der Verpflichtung. Puh! Die rechte Faust des Fürsten Töte Ambrus im Duell. Sorg dafür, dass ihm das selbstgefällige Grinsen vergeht. Der wahnsinnige Khan Töte Bakir bei den Spielen. Das Sangora-Tal wird einen neuen Spielleiter brauchen. Die dunkle Herrin Neutralisiere die Bedrohung durch Xanthe. Sünden der Vergangenheit Begleite Anca auf ihr gewagtes Abenteuer zum Becken des Lebens. Gemeinsam ins Verderben Schluss mit der Vernunft: Folge Lacra und finde die Alraune. Der Manumit Erfahre alle Geheimnisse der Dohle. Unantastbar Führe 5-mal perfektes Blocken in Folge aus. Lieferverzögerung Zerstöre 8 Vrakhir-Transporte. Schattenwanderer Reise 1000 Meter mit Vampirfähigkeiten. Sparfuchs Spare 5000 Denare. Was willst du dir kaufen, Kumpel? Ausgewogene Diät Stille deinen Durst, indem du 10 Tiere, Menschen oder Monster aussaugst. Meister Bringe einen Zauber, eine Schwertkunst- oder eine Vrakhiri-Fähigkeit auf die höchste Stufe. Unstillbarer Durst Finde die Wahrheit über Vicho heraus. Die Verstoßene Hilf Ocha dabei, ihre neue Bestimmung zu finden. Für immer zusammen Bleibe bei deiner Familie. Es ist sicherer so. Ihr werdet euch nie wieder verlieren. Niemals. Der Lieblingsmensch der Zarin Erledige jede Aufgabe, die dir die Sanzhani geben. Weltenwanderer Besuche Anachora zum ersten Mal. Antiquitätenliebhaber Entdecke alte Ruinen. Big city life Besuche die Stadt Svartrau. Fremdenführer Besuche alle Dörfer des Sangora-Tals. Schmuggler Verdiene 1000 Denare mit dem Verkauf von Silber.

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