The Blood of Dawnwalker: Alle Romanzen – so gewinnt ihr Anca, Lacra und die Dohle für euch

In The Blood of Dawnwalker könnt ihr mit Anca, Lacra und der Dohle eine Romanze beginnen. Dafür müsst ihr ihre persönlichen Geschichten verfolgen und euch in den entscheidenden Gesprächen auf die Annäherung einlassen. Ihr seid dabei nicht auf eine einzige Figur festgelegt: Die drei Romanzen lassen sich im selben Durchgang erleben.

Hier erklären wir euch, welche Begegnungen wichtig sind, wann ihr eure Chance verpassen könnt und welche Entscheidungen zur jeweiligen Liebesszene führen.

Spoilerhinweis: Die folgenden Abschnitte verraten Ereignisse aus den persönlichen Questreihen. Die großen Story-Enden stehen hier nicht im Mittelpunkt.

Welche Figuren könnt ihr verführen?

Figur Wer ist das? Weg zur Romanze Anca Die Heilerin und Hexe aus Laslea Ihre persönliche Geschichte verfolgen und die romantischen Gespräche fortsetzen Lacra Eine Vampirin mit eigenen Gründen, gegen Brencis vorzugehen Ihre Questreihe bis zum gemeinsamen Abenteuer rund um die Alraune spielen Die Dohle Der auch als Marat bekannte Anführer der Manumiten; englisch „Crake“ Seine Vergangenheit aufdecken und das anschließende persönliche Treffen wahrnehmen

Entscheidend sind die persönlichen Aufgaben und die Annäherung im Gespräch. Ein Flirt mit einer Figur sperrt die beiden anderen Romanzen nicht automatisch.

Anca: So beginnt ihr die Romanze

Anca begegnet ihr bereits im Prolog, wenn ihr Medizin für eure Mutter besorgt. Bleibt ihr anschließend zum gemeinsamen Lesen, könnt ihr euch schon früh näherkommen. Wählt dabei das Buch mit dem roten Einband.

Verfolgt danach ihre persönliche Questreihe und nutzt die Gespräche, um euer Interesse zu zeigen. Besonders wichtig sind diese Begegnungen:

Beim gemeinsamen Lesen: Sprecht Anca auf ihre Gefühle für Coen an.

Sprecht Anca auf ihre Gefühle für Coen an. Am Bergbecken: Fragt nach ihren Sorgen und macht deutlich, dass sie euch wichtig ist.

Fragt nach ihren Sorgen und macht deutlich, dass sie euch wichtig ist. Während der Suche nach dem Becken des Lebens: Erklärt ihr eure Liebe.

Erklärt ihr eure Liebe. Nach der Rückkehr ins Gasthaus: Bekräftigt eure Gefühle und erwidert ihre Annäherung.

Bildquelle: Rebel Wolves / Bandai Namco Entertainment

Die Auswahl ist hier sinngemäß beschrieben. Nicht jeder frühere Flirt ist zwingend erforderlich; die romantischen Antworten führen euch aber durch die entsprechenden Gespräche bis zur Liebesszene im Gasthaus.

Muss Anca das Becken des Lebens benutzen?

Nein, die Romanze hängt nicht ausschließlich von dieser Entscheidung ab. Ihr könnt euch auch dann näherkommen, wenn ihr anders entscheidet.

Wenn euch Ancas persönliches Wohlergehen wichtig ist, empfehlen wir jedoch, ihr die Nutzung zu überlassen. Dadurch wird ihr Fluch aufgehoben, und das folgende Gespräch erhält zusätzliche Inhalte. Die Entscheidung betrifft damit mehr als die Frage, ob ihr die Liebesszene freischaltet.

Lacra: So schaltet ihr die Romanze frei

Für Lacras Romanze reicht es nicht, nur den gemeinsamen Angriff auf Brencis vorzubereiten. Verfolgt ihre persönliche Geschichte und nehmt vor dem Finale die zusätzliche Suche nach der Alraune mit.

Diese Aufgabe heißt „Die Nacht der Schrecken“. Sie folgt auf „Unsere verrotteten Wurzeln“. Nach einem Spieltag könnt ihr Lacra erneut am Turm beim westlichen Außenposten auf ihre Idee ansprechen.

Bildquelle: Rebel Wolves / Bandai Namco Entertainment

Während des Ausflugs folgt ihr Irrlichtern und erfahrt mehr über Lacras Vergangenheit. Am Ende erreicht ihr die versteckte Höhle mit der Alraune. Für die Annäherung geht ihr folgendermaßen vor:

Nehmt ihr Angebot an, von der Alraune zu essen. Fragt sie anschließend sinngemäß, ob Vampire betrunken werden können. Folgt Lacra. Zeigt, dass ihr euch auf die Situation einlassen möchtet. Trinkt von ihrem Blut und wählt anschließend den Kuss.

Das Trinken ihres Blutes schaltet außerdem eine Vampirfähigkeit frei. Ihr könnt die Annäherung auch ablehnen und die Aufgabe trotzdem beenden. Die Romanze ist keine Voraussetzung, um Lacras Geschichte weiterzuverfolgen.

Die Dohle: So kommt ihr Marat näher

Die Romanze mit der Dohle entwickelt sich während der Aufgaben für die Manumiten. Unterstützt ihn und verfolgt insbesondere den persönlichen Handlungsstrang um seine Vergangenheit.

Nach seiner Rettung vor einem Murohn begleitet ihr ihn zurück zum Versteck und helft ihm mit seinen Verletzungen. Später bittet er euch, einen Mann namens Askar in Tantari zu beobachten. Dieser Auftrag führt zur persönlichen Aussprache.

Bildquelle: Rebel Wolves / Bandai Namco Entertainment

Das persönliche Treffen nicht aufschieben

Die entscheidende Aufgabe heißt „Hinter der Fassade“ und folgt auf „Ein heimlicher Schatten“. Marat zieht sich nach dem Streit zurück; ihr findet ihn südlich von Svartrau in der Nähe des Waldes.

Sucht ihn innerhalb eines Spieltags auf. Verstreichen nach Beginn der Aufgabe 16 Zeitabschnitte, ohne dass ihr mit ihm sprecht, scheitert sie.

Beim Treffen setzt ihr euch zu ihm, fragt nach seinen Sorgen und sprecht ihn auf Askar an. Macht anschließend deutlich, dass seine Vergangenheit nichts daran ändert, wie ihr ihn seht. Wenn er sich euch annähert, erwidert ihr den Kuss.

Die Aussprache und die Romanze sind dabei getrennte Entscheidungen: Ihr könnt seine Geschichte abschließen, ohne auf die romantische Annäherung einzugehen.

Könnt ihr alle Romanzen in einem Durchgang erleben?

Ja. Ihr müsst euch nicht exklusiv für Anca, Lacra oder die Dohle entscheiden. Die größere Herausforderung besteht darin, die persönlichen Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Eine bereits begonnene Romanze ersetzt keine der Voraussetzungen für eine andere.

Unsere Empfehlung: Bewahrt vor wichtigen persönlichen Gesprächen einen manuellen Spielstand auf. So könnt ihr eine andere Antwort ausprobieren, ohne einen längeren Teil der Questreihe wiederholen zu müssen.

Besonders das zeitlich begrenzte Treffen mit Marat solltet ihr direkt erledigen. Lacras Alraunenquest plant ihr vor dem Finale ein. Achtet außerdem auf die Zeitkosten der Aufgaben, wenn ihr eure Familie noch retten müsst. Wie diese funktionieren, erklärt unser Guide zum 30-Tage-System in The Blood of Dawnwalker.

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