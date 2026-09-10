Until Dawn 2 kann ab sofort vorbestellt werden – Editionen und Preise im Überblick

Until Dawn war seinerzeit ein großer Erfolg und legte 2015 den spielerischen Grundstein für Spiele wie die „Dark Pictures Anthologie“-Reihe oder „The Quarry“. Nachdem der Horror-Hit 2024 ein Remake bekam, folgt schon bald die Fortsetzung.

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Am 28. Januar 2027 erscheint „Until Dawn 2“ exklusiv für PlayStation 5. Noch besser: Ab sofort ist der storybasierte Slasher-Horror vorbestellbar – im PlayStation Store und bei teilnehmenden Händlern wie Amazon. Erhältlich ist das Spiel in zwei Editionen: die Standard Edition für 49,99 Euro und die Digital Deluxe Edition 59,99 Euro. Damit ist „Until Dawn 2“ etwas günstiger als die meisten aktuellen Spieleveröffentlichungen.

Until Dawn 2 49,99 Euro Bestell dir schon jetzt Until Dawn 2!* Affiliate-Link Erscheint am 28. Januar 2027 Für Links auf dieser Seite erhalten wir ggf. eine Provision vom Händler. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Bonus-Inhalte der verschiedenen Editionen

Natürlich gibt es auch Preorder-Boni. Dr. Hill, der uns schon im ersten Teil einen Schauer über den Rücken jagte, spielt erneut eine wesentliche Rolle. Demnach erhalten Vorbesteller Dr. Hills klassisches „Until Dawn“-Outfit und ein Festtagsoutfit für den neuen Handlungsort: die Akishima-Insel. Zu beiden Outfits gibt es passende Wackelkopf-Sammelobjekte, die sich im Spiel verstecken und gefunden werden wollen.

Diese Extras gibt es bereits beim Bestellen der Standard Edition. Wer ein Auge auf die Deluxe Version geworfen hat, bekommt für nur 10,00 Euro mehr einiges geboten. Zum einen sind darin Retro-Kostüme für alle acht spielbaren Charaktere aus dem Y2K-Neon-Vibes-Paket zu erhalten.

Außerdem gibt es die „Dioramen des Todes“. Hierbei handelt es sich um eine Galerie, in der jeder Tod in grausamen Details dargestellt wird. Obendrein gelten auch bei Deluxe-Vorbestellern die bereits erwähnten Dr. Hill-Preorder-Boni.

Handlung und Charaktere

Die Handlung von „Until Dawn 2“ spielt losgelöst vom ersten Teil. Nur Dr. Hill, gespielt von Peter Stormare, ist wieder mit von der Partie. Diesmal verschlägt es eine achtköpfige Crew von Geisterjägern in ein verlassenes Ferienresort auf einer abgelegenen, einsamen Insel. Den Anstoß dafür gibt eine einprägsame Begegnung auf der HorrorCon in Sydney.

Nachdem Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie, und Cameron zu Beginn den Ereignissen im Blackwood-Sanatorium aus Teil 1 auf den Grund gegangen sind, wollen sie auf der Insel Akishima gespenstische Geschichten und Phänomene untersuchen. Zunächst scheint alles paradiesisch zu sein, doch das soll sich schnell ändern.

Leben oder Sterben – jede Entscheidung zählt

Selbstredend entpuppt sich die Insel als eine Art Arena, in der es um Leben und Tod geht. Dabei müssen wieder zahlreiche Entscheidungen getroffen werden, die über den weiteren Verlauf der Geschichte entscheiden – der berühmt-berüchtigte Schmetterlingseffekt. Dabei läuft erneut alles unter dem Motto: „Everyone can live, everyone can die.“

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Zum Gameplay als solches ist noch nicht viel bekannt. Womöglich finden sich in Kampf- und Fluchtsituationen wieder Quick-Time-Events, in denen schlichtweg schnell gehandelt werden muss. Mehr Informationen sollen in den nächsten Wochen folgen. Fest steht, dass der DualSense-Controller ein wichtiger Bestandteil des Spielerlebnisses wird.

Haptisches Feedback: Jedes noch so kleine Detail soll spürbar sein – vom nervösen Zittern bis zum Herzklopfen. So soll unter anderem das Gewicht einer Klinge wahrnehmbar sein.

Jedes noch so kleine Detail soll spürbar sein – vom nervösen Zittern bis zum Herzklopfen. So soll unter anderem das Gewicht einer Klinge wahrnehmbar sein. Adaptive Trigger: Auch hier spielen Gewicht, Druck und andere Wahrnehmungen eine Rolle, etwa wenn man durch enge Stellen kriechen muss.

Auch hier spielen Gewicht, Druck und andere Wahrnehmungen eine Rolle, etwa wenn man durch enge Stellen kriechen muss. Touchpad: Dies kann genutzt werden, um durch den Ingame-Social-Media-Feed zu scrollen (ähnlich wie auf dem Smartphone). Auch die eigene Hand soll man sich damit aufschlitzen können. Inwieweit Letzteres relevant ist, bleibt wohl vorerst ein Mysterium.

Freut ihr euch auch so sehr auf „Until Dawn 2“? Wie ist euch der erste Teil in Erinnerung geblieben? Und was haltet ihr von dem Spielprinzip? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

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