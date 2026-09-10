Metro 2039, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Fable und Final Fantasy VII Revelation: Für 2027 stehen bereits mehrere große Spiele-Releases fest. Hier findet ihr die angekündigten Termine für PC und Konsolen, nach Monaten sortiert. Spiele mit einem groben Zeitfenster oder ohne festen Tag stehen separat weiter unten.

Stand: 10. September 2026. Die Angaben beziehen sich auf reguläre Veröffentlichungen in Europa, sofern nicht anders gekennzeichnet. Nintendo Switch und Switch 2 sind getrennte Plattformen; reine Abwärtskompatibilität zählt hier nicht als neuer Port. Noch dieses Jahr anstehende Spiele findet ihr im Release-Kalender 2026.

Die wichtigsten Spiele-Highlights 2027

Der Februar bringt mit Metro 2039 am 4. Februar, Tomb Raider: Legacy of Atlantis am 12. Februar und Fable am 23. Februar gleich mehrere große Abenteuer. Am 8. April folgt Final Fantasy VII Revelation auf PC, PS5, Xbox Series X|S und Switch 2. Für Nintendos Konsole stehen außerdem Metroid Ravenous im Januar und ein neues Kirby-Abenteuer im Frühjahr an.

Direkt zum Abschnitt: Januar · Februar · März · April · Mai · Zeitfenster · Ohne festen Termin

Spiele-Releases im Januar 2027

Datum Spiel Plattformen 14.01. Danganronpa 2×2 PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 28.01. Metroid Ravenous Nintendo Switch 2

Spiele-Releases im Februar 2027

Vorabzugang ist nicht der reguläre Release: Bei Tomb Raider erhalten Vorbesteller der Deluxe- und Collector’s Edition auf Switch 2 laut Amazon Game Studios Zugang ab dem 10. Februar, also 48 Stunden vor dem weltweiten Start am 12. Februar. Bei Fable beginnt der kostenpflichtige Vorabzugang der Premium- und Collector’s Edition am 18. Februar; regulär startet das Spiel am 23. Februar. Prüft beim Kauf die konkrete Edition und Plattform.

Spiele-Releases im März 2027

Datum Spiel Plattformen 05.03. Gundam Rogue Orbit PC, PS5, Xbox Series X|S

Spiele-Releases im April 2027

Datum Spiel Plattformen 08.04. Final Fantasy VII Revelation PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

Square Enix bestätigt den 8. April für die physische und digitale Veröffentlichung von Final Fantasy VII Revelation. Die digitalen Editionen Premium und Premium Plus enthalten 24 Stunden Vorabzugang. Dieser Bonus ist vom regulären Veröffentlichungstag zu unterscheiden.

Spiele-Releases im Mai 2027

Datum Spiel Plattformen 20.05. Persona 4 Revival (späterer Port) Nintendo Switch 2

Persona 4 Revival erscheint nicht gleichzeitig auf allen Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X|S sind bereits am 18. Februar dran. Die Switch-2-Version folgt am 20. Mai.

Bestätigte Zeitfenster für 2027

Für diese Spiele gibt es bereits ein engeres Zeitfenster, aber noch keinen bestätigten Veröffentlichungstag. „Frühjahr“ und „Ende 2027“ sind daher keine Zuordnung zu einem bestimmten Monat.

Für 2027 angekündigt, noch ohne festen Termin

Ports und Erweiterungen: Bei Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition ist hier ausschließlich die neue Switch-2-Fassung gemeint. Ascendance und Songs of the Past sind Erweiterungen zu bereits erschienenen Spielen. Ascendance ist auch für Switch 2 für 2027 angekündigt. Der Switch-2-Port des Hauptspiels gehört dagegen in den Kalender für 2026. Bei Mega Man ist das Frühjahrsfenster bislang ausdrücklich für Switch und Switch 2 bestätigt; die übrigen Plattformen führen wir mit der Jahresangabe 2027.

Die Tabellen enthalten angekündigte Veröffentlichungen, keine Garantie gegen spätere Verschiebungen. Spiele ohne bestätigte Zuordnung zu 2027 und bloße Gerüchte sind nicht aufgeführt.

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