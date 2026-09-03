Metro 2039: Release-Termin steht – 4K, 60 FPS und Raytracing zum Start

Der nächste Ausflug in die postapokalyptische Moskauer Metro hat einen festen Termin: Metro 2039 erscheint am 4. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Begleitend zur Ankündigung präsentierten PLAION und 4A Games im Rahmen der State of Play erstmals Konsolen-Gameplay.

Technisch möchte das ukrainisch-maltesische Entwicklerstudio erneut Maßstäbe setzen. Zum Verkaufsstart soll es auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X einen Performance-Modus geben, der 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde und Raytracing miteinander verbindet.

Den neuen Release-Date-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Neues Gameplay wurde auf der PS5 Pro aufgenommen

Die während der State of Play gezeigten Szenen wurden laut PLAION vollständig auf einer PlayStation 5 Pro aufgenommen. Dabei lief das Spiel im Performance-Modus mit 60 FPS und aktiviertem Raytracing.

Ob die angegebene 4K-Auflösung nativ berechnet oder mithilfe einer Rekonstruktionsmethode erreicht wird, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor. Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen und den verfügbaren Grafikmodi wollen die Verantwortlichen in den kommenden Monaten bekannt geben.

Für die Xbox Series S wurde der angekündigte Performance-Modus bislang nicht bestätigt. Auf der Konsole soll Metro 2039 jedoch ebenfalls erscheinen.

Der neue Trailer basiert auf der Demo, die bereits auf der Gamescom spielbar war. Zu sehen sind verschiedene Umgebungen, Kämpfe gegen menschliche Gegner und Mutanten sowie mehrere Waffen. Gleichzeitig soll das Material verdeutlichen, wie stark die hauseigene 4A Engine seit Metro Exodus aus dem Jahr 2019 weiterentwickelt wurde.

Darum geht es in Metro 2039

Metro 2039 ist der nächste Hauptteil der Reihe und erzählt eine neue Geschichte, die in Zusammenarbeit mit Metro-Autor Dmitry Glukhovsky entstanden ist. Sie basiert nicht unmittelbar auf einem der Romane und führt eine neue Hauptfigur sowie weitere bislang unbekannte Charaktere ein.

Die Handlung spielt erneut in den Ruinen Moskaus. Eine Gruppe von Überlebenden hat sich unter dem fanatischen Spartaner Hunter zusammengeschlossen und führt einen aussichtslos erscheinenden Krieg gegen das sogenannte Novoreich.

Spieler übernehmen die Rolle des „Fremden“, der nach Moskau zurückkehrt und in die Tiefen der Metro hinabsteigt. 4A Games verspricht erneut eine Mischung aus Survival-Horror, Erkundung, Schleicheinlagen und taktischen Feuergefechten. Dadurch soll der Titel sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen.

Collector’s Edition mit tragbarem Spartaner-Helm

Metro 2039 kann bereits auf PlayStation, Xbox, Steam und im Epic Games Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Die Vorbestellungen sollen noch im Laufe des Jahres 2026 beginnen.

Daneben bereitet PLAION eine Collector’s Edition vor. Deren auffälligstes Extra ist eine tragbare Nachbildung des Spartaner-Helms. Interessierte können sich auf der offiziellen Website bereits für weitere Informationen registrieren.

Die Entwicklung findet weiterhin an den Standorten von 4A Games in der Ukraine und auf Malta statt. Das Studio unterstützt nach eigenen Angaben seine in der Ukraine lebenden Teammitglieder auch während des anhaltenden russischen Angriffskrieges.

Metro 2039 erscheint am 4. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC. In einzelnen Regionen wie Australien, Neuseeland und Teilen Asiens erfolgt die Veröffentlichung aufgrund der Zeitzonen am 5. Februar.

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