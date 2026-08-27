Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeigt ausführliches Gameplay – so stark verändert sich Laras erstes Abenteuer

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben auf der gamescom 2026 eine ausführliche Gameplay-Demo zu „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ präsentiert. Die rund 15-minütigen Spielszenen führen Lara Croft nach Peru und zeigen, wie umfassend das Abenteuer aus dem Jahr 1996 neu interpretiert wird.

Bei „Legacy of Atlantis“ handelt es sich nicht um ein klassisches Remaster. Die Entwickler bauen das erste „Tomb Raider“ vollständig mit der Unreal Engine 5 neu auf und erweitern dabei Levelstruktur, Rätsel, Kämpfe und Bewegungsmöglichkeiten.

Peru wird deutlich größer und offener

Die Präsentation konzentriert sich auf verschiedene Abschnitte aus Peru, darunter das bekannte verlorene Tal. Fans des Originals dürften mehrere Schauplätze und Situationen wiedererkennen, die nun allerdings wesentlich größer und detaillierter ausfallen.

Während die Gebiete im Spiel von 1996 überwiegend aus voneinander getrennten Räumen bestanden, verbindet die Neuauflage diese zu umfangreicheren Arealen. Spieler können ihre Umgebung aus unterschiedlichen Richtungen erkunden und alternative Wege entdecken.

Geheimnisse, Sammelobjekte und Ressourcen sollen dazu motivieren, nicht nur dem offensichtlichsten Pfad zu folgen. Gleichzeitig möchte das Entwicklerteam das Gefühl der Einsamkeit und Entdeckung bewahren, das den ersten Teil der Reihe prägte.

Bekannte Rätsel werden vollständig umgebaut

Auch klassische Aufgaben wie das Zahnrad-Rätsel kehren zurück. Die Entwickler übernehmen diese jedoch nicht unverändert, sondern passen sie an die größere Spielwelt und die neuen Bewegungsmöglichkeiten an.

Rätsel sollen stärker mit der jeweiligen Umgebung verbunden sein und nachvollziehbarer innerhalb der alten Ruinen funktionieren. Dadurch möchte Flying Wild Hog bekannte Momente für langjährige Fans erhalten, ohne lediglich die ursprünglichen Lösungen in moderner Grafik nachzubauen.

Die Demo zeigt außerdem, wie Lara klettert, springt, schwimmt und verschiedene Mechanismen bedient. Ihre Steuerung fällt deutlich moderner aus als im Original, soll aber weiterhin präzises Beobachten und eigenständiges Erkunden belohnen.

Doppelpistolen und akrobatische Kämpfe kehren zurück

In den Kämpfen setzt Lara erneut auf ihre charakteristischen Doppelpistolen. Spieler können grundsätzlich das gesamte Abenteuer mit diesen Waffen absolvieren, müssen dann laut den Entwicklern allerdings mit einem höheren Schwierigkeitsgrad rechnen.

Eine wichtige Neuerung ist das sogenannte Fokus-System. Durch Angriffe, Ausweichmanöver und erlittenen Schaden füllt sich eine entsprechende Anzeige. Anschließend kann Lara die Zeit verlangsamen und akrobatische Aktionen ausführen.

Damit möchten Crystal Dynamics und Flying Wild Hog die teilweise spektakulären Sprünge und Ausweichbewegungen des Klassikers in ein modernes Kampfsystem übertragen. Daneben bleiben aus den jüngeren Serienteilen bekannte Elemente wie Fähigkeitenbäume und die Herstellung von Gegenständen erhalten.

Zu den Gegnern gehören erneut wilde Tiere und andere tödliche Kreaturen. Der berühmte Tyrannosaurus Rex aus dem verlorenen Tal ist ebenfalls Bestandteil der Neuauflage.

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Mehr als eine originalgetreue Neuauflage

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erzählt die Geschichte von Laras Suche nach den Bruchstücken des Scion neu. Die Reise führt durch Peru, Griechenland und Ägypten sowie auf eine geheimnisvolle Insel im Mittelmeer.

Die grundsätzliche Handlung und Atmosphäre des Originals bleiben erhalten. Gleichzeitig versprechen die Entwickler neue Überraschungen und zusätzliche Inhalte, durch die sich die Neuauflage auch für Kenner des Klassikers frisch anfühlen soll.

Crystal Dynamics bezeichnet das Projekt als definitive Möglichkeit, den Beginn von Lara Crofts Karriere zu erleben. Entwickelt wird das Spiel gemeinsam mit Flying Wild Hog, während Amazon Game Studios als Publisher auftritt.

Release im Februar 2027

Ursprünglich sollte „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ noch 2026 erscheinen. Inzwischen wurde die Veröffentlichung auf den 12. Februar 2027 verschoben.

Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Die Standard Edition kostet 59,99 Euro. Für 69,99 Euro wird eine Deluxe Edition angeboten, die unter anderem ein zusätzliches Outfit, einen kommenden Story-DLC und 48 Stunden Vorabzugriff enthält.

Wie gefällt euch die neue Interpretation des ersten „Tomb Raider“? Überzeugen euch die größeren Gebiete und das modernisierte Kampfsystem oder hättet ihr euch eine originalgetreuere Neuauflage gewünscht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.