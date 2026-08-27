GTA 6: Netflix verrät Laufzeit des Extended Look – komplett auf PS5 aufgenommen

Nur wenige Stunden vor der großen Präsentation von „GTA 6“ hat Netflix weitere Details zum „Extended Look“ veröffentlicht. Demnach dürfen sich Fans auf deutlich mehr als einen gewöhnlichen Trailer freuen. Gleichzeitig bestätigt der Streamingdienst, auf welcher Hardware das gezeigte Material aufgenommen wurde.

Laut dem offiziellen Eintrag besitzt „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ eine Laufzeit von 26 Minuten. Damit handelt es sich um die bislang mit Abstand umfangreichste Präsentation des kommenden Open-World-Spiels.

Extended Look besteht vollständig aus Ingame-Material

Netflix bezeichnet die Präsentation ausdrücklich als einen ausführlichen Einblick, der vollständig aus Ingame-Aufnahmen von der PlayStation 5 besteht. Vorgerenderte Filmsequenzen sollen demnach nicht als Grundlage für die gezeigte Grafik dienen.

Die Angabe bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass sämtliche 26 Minuten aus ungeschnittenem Gameplay bestehen. Auch Zwischensequenzen, Kamerafahrten und speziell für die Präsentation zusammengeschnittene Szenen können direkt innerhalb der Spielengine aufgenommen worden sein.

Welche Inhalte Rockstar konkret zeigt, bleibt bis zur Premiere geheim. Angesichts der Laufzeit dürfte der Extended Look aber zahlreiche Bereiche des Spiels abdecken. Denkbar sind Missionen, die offene Spielwelt, Kämpfe, Fahrzeuge und die verschiedenen Aktivitäten in Leonida.

Warum wurde die PS5-Version ausgewählt?

Die Hardwareangabe ist vor allem deshalb interessant, weil „GTA 6“ gleichzeitig für PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Rockstar entschied sich für die Präsentation jedoch ausdrücklich für Sonys Konsole.

Eine technische Bevorzugung der PS5-Version lässt sich daraus nicht ableiten. Bereits die Trailer zu „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ wurden teilweise anhand bestimmter Konsolenfassungen aufgenommen, ohne dass diese automatisch die beste Verkaufsversion darstellten.

Rockstar und Sony arbeiten zudem bei der Vermarktung von „GTA 6“ zusammen. Auf der offiziellen Webseite weist das Studio darauf hin, dass das Spiel „am besten auf PlayStation 5“ gespielt werden soll. Welche konkreten Vorteile damit verbunden sind, wurde bislang nicht vollständig erläutert.

Unklar bleibt außerdem, ob die Aufnahmen von einer normalen PS5 oder einer leistungsstärkeren PS5 Pro stammen. Netflix nennt lediglich die PlayStation 5 als verwendete Hardware.

Netflix zeigt GTA 6 sechs Stunden früher

Der Extended Look startet am heutigen 27. August 2026 um 21 Uhr deutscher Zeit auf Netflix. Für den frühestmöglichen Zugriff wird ein aktives Abonnement benötigt.

Die Präsentation steht weltweit zur Verfügung und enthält laut Netflix Tudum unter anderem deutsche Untertitel. Eine deutsche Synchronisation der Entwicklerkommentare wurde nicht angekündigt.

Wer kein Netflix-Abonnement besitzt, muss lediglich sechs Stunden länger warten. Am 28. August um 3 Uhr deutscher Zeit erscheint das vollständige Video kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und auf der Webseite zu „GTA 6“.

Rockstar verspricht die größte Entwicklung der Reihe

Netflix spricht von der bislang größten und immersivsten Weiterentwicklung der „Grand Theft Auto“-Reihe. Der Extended Look soll zeigen, wie Rockstar die offene Spielwelt, die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia sowie deren gemeinsame Geschichte umgesetzt hat.

Die Präsentation folgt auf eine Woche mit zahlreichen unerlaubt veröffentlichten Gameplayvideos. Rockstar bezeichnete die Situation in einem offiziellen Statement als „herzzerreißend“, bestätigte zugleich aber, dass die Fertigstellung des Spiels beinahe geschafft sei.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Werdet ihr den Extended Look direkt bei Netflix verfolgen oder wartet ihr auf die kostenlose Veröffentlichung bei YouTube? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.