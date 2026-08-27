Resonance A Plague Tale Legacy jetzt im Xbox Game Pass – das steckt drin

Der Xbox Game Pass erhält am 27. August 2026 einen prominenten Day-One-Neuzugang. Resonance: A Plague Tale Legacy ist ab sofort über Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar und kann auf Xbox Series X|S, PC sowie per Cloud Gaming gespielt werden.

Für Microsoft ist es bereits der fünfte Day-One-Release und insgesamt der siebte neue Game-Pass-Titel im August 2026. Über das gesamte Jahr gerechnet handelt es sich laut bisherigen Angaben um den 129. Katalogzugang.

Eine neue Hauptfigur für A Plague Tale

Worum geht es in Resonance: A Plague Tale Legacy? Asobo Studio setzt die düstere Reihe nach A Plague Tale: Requiem fort, erzählt jedoch keine direkte Fortsetzung rund um Amicia und Hugo. Stattdessen übernimmt Sophia die Hauptrolle, die bereits im 2022 veröffentlichten Vorgänger als Nebenfigur auftrat.

Die Handlung spielt 15 Jahre vor A Plague Tale: Requiem. Auf der Flucht aus Venedig reist die junge Sophia zur geheimnisvollen Insel des Minotaurus, wo sie gefährliche Prüfungen bestehen, Rätsel lösen und einer sie verfolgenden Armee entkommen muss.

Spielerisch bleibt Resonance den bekannten Elementen aus Schleichen, Erkundung und Umgebungsrätseln treu. Gleichzeitig rückt Asobo Studio direkte Nahkämpfe stärker in den Mittelpunkt. Die Geschichte greift zudem bis in die minoische Epoche zurück und beschäftigt sich mit den Ursprüngen der Macula.

Große Fußstapfen nach fünf TGA-Nominierungen

Warum gilt der neue Game-Pass-Release als besonders spannend? A Plague Tale: Requiem gehörte bei The Game Awards 2022 zu den auffälligsten Nominierten. Das Abenteuer erhielt insgesamt fünf Nominierungen, konnte sich gegen die starke Konkurrenz jedoch nicht durchsetzen.

Spiel des Jahres

Beste Erzählung

Beste Musik

Bestes Action-Adventure

Beste schauspielerische Leistung für Charlotte McBurney als Amicia

Der Hauptpreis ging damals an Elden Ring, während God of War Ragnarök die übrigen genannten Kategorien gewann. Resonance tritt damit ein schweres Erbe an und muss zeigen, ob Sophias Vorgeschichte ähnlich starke emotionale Momente liefern kann.

Das neue Abenteuer ist außerhalb des Microsoft-Ökosystems auch für PlayStation 5 und PC über Steam sowie den Epic Games Store erschienen. Im deutschen Xbox Store wird die reguläre Version für 59,99 Euro angeboten und unterstützt Xbox Play Anywhere.

Weitere bestätigte Game-Pass-Termine

Welche Spiele folgen als Nächstes im Xbox Game Pass? Resonance ist nach Blood Dungeon bereits der zweite Day-One-Zugang innerhalb weniger Tage. Zuvor sorgten im August 2026 unter anderem Date Everything und Beast of Reincarnation vom Pokémon-Entwickler Game Freak für Aufmerksamkeit.

Datum Spiel Game-Pass-Stufen 31. August 2026 Young Suns Premium 1. September 2026 Shelldiver Ultimate, Premium und PC 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate und PC 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate und PC 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate und PC 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate und PC 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate und PC 23. Februar 2027 Fable Ultimate und PC

Ein Termin für die Aufnahme von Resonance in Xbox Game Pass Premium steht noch nicht fest. Die bisherigen Serienteile blieben allerdings lange im Katalog: A Plague Tale: Innocence war rund 32 Monate enthalten, während A Plague Tale: Requiem seit seinem Start im Oktober 2022 Teil des Angebots ist.

Werdet ihr Resonance: A Plague Tale Legacy direkt über den Xbox Game Pass ausprobieren, oder wartet ihr zunächst erste Eindrücke ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.