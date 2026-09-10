Jason Duval ist eine der beiden spielbaren Hauptfiguren von GTA 6. Nach einer schwierigen Jugend und seiner Zeit bei der Armee arbeitet er für Drogenschmuggler in den Leonida Keys. Mit Lucia Caminos verbindet ihn die Hoffnung auf einen Neuanfang – und ein gefährliches gemeinsames Leben.

Jasons Rolle in GTA 6

Jason Duval steht gemeinsam mit Lucia Caminos im Mittelpunkt von Grand Theft Auto VI. Beide sind spielbare Hauptfiguren. Ihre Geschichte beginnt mit der Hoffnung auf einen Ausweg: Ein vermeintlich einfacher Coup geht schief und zieht das Duo in eine kriminelle Verschwörung, die sich durch den Bundesstaat Leonida erstreckt. Um lebend aus dieser Lage herauszukommen, müssen sie sich aufeinander verlassen.

Jason bringt dabei eine eigene Vergangenheit mit. Er hat schon vor Lucia für Drogenschmuggler gearbeitet und kennt Menschen, deren Geschäfte außerhalb des Gesetzes stattfinden. Seine Beziehung zu ihr ist deshalb kein Einstieg in die Kriminalität, sondern eine neue Richtung innerhalb eines bereits schwierigen Lebens.

Ihr erlebt die beiden auch spielerisch als Duo oder einzeln. Im Entwicklergespräch mit Dazed beschreibt Rockstar unter anderem Fahrten, bei denen zwischen Jason am Steuer und Lucia auf dem Beifahrersitz gewechselt werden kann. Mehr dazu findet ihr in unserem Beitrag zum Charakterwechsel zwischen Jason und Lucia.

© Rockstar Games

Von einer schwierigen Jugend zur Armee

Jason wuchs im Umfeld von Betrügern und Kriminellen auf. Rockstar beschreibt seine Jugend als problematisch, nennt aber weder seine Heimatstadt noch konkrete Ereignisse oder Familienmitglieder. Anschließend ging er zur Armee, um diese Zeit hinter sich zu lassen. Der Militärdienst war damit ein Versuch, seinem Leben eine andere Richtung zu geben.

Nach seiner Zeit bei der Armee verschlug es ihn in die Leonida Keys. Dort arbeitete er für lokale Drogenschmuggler. Sein offizieller Lebenslauf führt also vom kriminellen Umfeld über einen erhofften Neuanfang zurück zu illegalen Geschäften. Wie lange die einzelnen Lebensphasen dauerten, bleibt offen.

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Aus dem bestätigten Militärdienst lässt sich keine besondere Ausbildung ableiten. Rang, Einheit, Einsatzorte und Dienstzeit sind in Rockstars Charakterbeschreibung nicht genannt. Auch ein Talent als Scharfschütze oder eine Vergangenheit bei einer Spezialeinheit wäre daraus nicht belegt.

Sein Leben in den Keys: Brian, Arbeit und Unterkunft

Eine wichtige Person in Jasons Alltag ist Brian Heder. Der erfahrene Drogenschmuggler betreibt mit seiner dritten Ehefrau Lori eine Bootswerft in den Keys, über die weiterhin Ware läuft. Brian lässt andere einen Teil der schmutzigen Arbeit erledigen. Zu den Menschen in seinem Umfeld gehört Jason.

Die beiden verbindet eine konkrete Abmachung: Jason darf eines von Brians Objekten mietfrei bewohnen. Dafür hilft er bei örtlichen Erpressungen und soll gelegentlich auf Loris Sangria vorbeikommen. Die Verbindung umfasst somit Arbeit, Unterkunft und persönliche Einladungen. Eine Verwandtschaft zwischen Jason und Brian ist damit nicht belegt.

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Die Keys sind Jasons bestätigter Lebensmittelpunkt in der vorgestellten Ausgangslage. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Hütte oder jedes Schlafzimmer mit ihm automatisch dieselbe Unterkunft zeigt. Rockstars Profil nennt für die Vereinbarung mit Brian keine genaue Adresse.

Cal Hampton: ein Freund mit anderen Vorstellungen

Cal Hampton ist ausdrücklich als Jasons Freund beschrieben und gehört ebenfalls zu Brians Umfeld. Er fühlt sich zu Hause am sichersten, hört den Funk der Küstenwache ab und beschäftigt sich mit Verschwörungsideen. Rockstar stellt ihm Jason gegenüber, der größere Pläne hat.

Dieser Unterschied beschreibt zunächst ihre Haltung zum eigenen Leben. Er ist kein Beleg dafür, dass die Freunde zerstritten sind oder Cal Jason später verraten wird. Auf einem offiziellen Screenshot sind die beiden gemeinsam auf einem Boot zu sehen: Jason hält eine Angel, Cal blickt durch ein Fernglas.

Jason und Cal auf einem Boot: Angel und Fernglas sind sichtbar, der Zweck des Ausflugs bleibt offen. © Rockstar Games

Jason und Lucia: Nähe, Vertrauen und gemeinsame Verbrechen

Jason und Lucia sind mehr als zwei Figuren, deren Wege sich zufällig kreuzen. Die veröffentlichten Szenen zeigen romantische Nähe und gemeinsame kriminelle Unternehmungen. Schon im ersten Trailer fordert Lucia Zusammenhalt und Vertrauen ein. Jason stimmt ihr zu. Der anschließende bewaffnete Auftritt des Duos verbindet diese private Absprache mit ihrer gefährlichen Lebensweise.

Trailer 2 zeigt Jason bei Lucias Entlassung aus dem Gefängnis. Später stoßen die beiden auf einen Neuanfang an. Lucia kommt aus der Leonida Penitentiary und will ihre Chancen künftig entschlossener nutzen. Ihr offizielles Profil beschreibt ein Leben mit Jason als möglichen Ausweg aus ihrer bisherigen Lage.

Auch für Jason ist diese Begegnung eine Zäsur. Rockstar lässt ausdrücklich offen, ob Lucia das Beste oder Schlimmste ist, das ihm passieren konnte. Das beschreibt die Spannung ihrer Ausgangslage, ohne einen späteren Verrat oder ein bestimmtes Ende vorwegzunehmen.

Der Extended Look ergänzt alltägliche Momente: Lucia hält Jason in einem Innenraum Kleidung hin; an anderer Stelle sitzen sie gemeinsam mit Brian und einer weiteren Frau auf einer Terrasse. Solche Szenen geben ihrer Verbindung Raum jenseits der Überfälle. Sie beweisen für sich genommen weder eine Ehe noch, wem die gezeigten Räume gehören.

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Persönlichkeit: der Wunsch nach einem leichteren Leben

Jason möchte es einfacher haben, doch sein Leben wird komplizierter. So fasst Rockstar seine Motivation zusammen. Darin steckt ein Widerspruch: Er sucht Entlastung, bewegt sich aber weiter in einem Umfeld, in dem Gewalt und illegale Geschäfte zum Alltag gehören.

In seiner Zusage, Lucia beizustehen, zeigt sich Unterstützung in einem konkreten Moment. Ihn deshalb pauschal als bedingungslos loyal zu beschreiben, würde über das Material hinausgehen. Ebenso wenig machen einzelne ruhige Aufnahmen aus ihm einen durchgehend gelassenen Menschen.

Rockstars Entwickler betonen im Gespräch mit Dazed, dass Jason und Lucia eine eigene Identität besitzen und keine leeren Spielfiguren sind. Eure Handlungen sollen dennoch Ausdrucksmöglichkeiten bieten. Der Bericht nennt beispielsweise Veränderungen des Körpers durch Essen und Training. Das sind gemeinsame Systeme der Hauptfiguren und keine besondere Fähigkeit, die allein Jasons Militärvergangenheit erklärt.

Was Trailer und Screenshots tatsächlich zeigen

Die unterschiedlichen Veröffentlichungen beleuchten verschiedene Seiten von Jason. Trailer 1 rückt sein Vertrauen zu Lucia und den gemeinsamen bewaffneten Auftritt in den Vordergrund. Trailer 2 erweitert dieses Bild um Alltag, körperliche Arbeit, Lucias Entlassung und gemeinsame Zeit. Die Montage legt dabei keine lückenlose Reihenfolge sämtlicher späterer Missionen fest.

Im Extended Look vom 27. August 2026 sind Jason und Lucia bei einem bewaffneten Ladenüberfall zu sehen. Sie betreten das Geschäft mit verdeckten Gesichtern; Jason trägt eine Pistole. Diese Beobachtung belegt die dargestellte Handlung. Sie verrät noch nicht, ob jeder ähnliche Überfall frei planbar ist oder welche Entscheidungen eine Mission zulässt.

Die offiziellen Jason-Screenshots setzen andere Akzente: Er erscheint mit einer Pistole neben einem grünen Motorrad, mit dem Handy vor einer beleuchteten Straßenkulisse und an einem Bartresen. Kleidung, Frisur und Bart unterscheiden sich zwischen den Motiven. Daraus lässt sich weder sein genaues Alter noch eine bestimmte zeitliche Abfolge der Geschichte ablesen.

Jason mit Pistole neben einem grünen Motorrad. © Rockstar Games Ein nächtliches Motiv zeigt Jason mit seinem Smartphone. © Rockstar Games Jason am Bartresen, mit Kappe und sichtbarem Bart. © Rockstar Games

Fahrzeuge und Ausrüstung: Was Jason zugeordnet ist

Eine ausdrückliche Fahrzeugverbindung liefert Rockstars Editionsbeschreibung: Der Vapid Ganado wird dort als Jasons abgenutzter, tiefergelegter Pickup bezeichnet. Für ihn werden besondere Retro-Umbauten angeboten. Außerdem nennt das Editionsmaterial Fahrzeuge an Jasons Unterschlupf, darunter eine Dinka Enduro und ein Crest Kayak.

Auch eine personalisierte Variante seiner Pistole Girardi ES9 wird beschrieben. Diese Zuordnungen stammen aus der Vorstellung zusätzlicher Editionsinhalte. Sie sind keine vollständige Liste von Jasons Besitz oder Standardausrüstung.

Was über Jason noch offen ist

Ein genaues Alter, Geburtsdatum, Geburtsort und eine ausdrücklich bestätigte Nationalität lassen sich aus den hier ausgewerteten Originalquellen nicht entnehmen. Auch über seine Familie, die Einzelheiten seiner Armeezeit und das erste Kennenlernen mit Lucia fehlt eine vollständige Darstellung.

Offen bleibt außerdem, wie sich seine Ziele im Verlauf der Geschichte verändern. Das öffentliche Ausgangsszenario und einzelne Videoszenen reichen nicht aus, um daraus eine komplette Biografie bis zum Spielende zu schreiben. Dieses Porträt konzentriert sich deshalb auf die vorgestellte Figur und ergänzt neue Informationen erst, wenn sie belastbar belegt sind.

Quellen und Stand

Stand: 9. September 2026. Grundlage sind Rockstars Charaktervorstellungen zu Jason und seinem Umfeld, Trailer 1, Trailer 2, der Extended Look und die offiziellen Editionsbeschreibungen. Ergänzend: das Dazed-Gespräch mit dem Rockstar-Team vom 26. August 2026. Die Bilder stammen von Rockstar Games.

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