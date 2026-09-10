Was liegt hinter der riesigen Mauer? Dieser Frage geht ihr in Kirby and the World Beyond nach. Nintendo hat das neue 3D-Abenteuer für Nintendo Switch 2 angekündigt. Es soll im Frühjahr 2027 erscheinen.

Spezialkräfte öffnen neue Wege

Kirby übernimmt Fähigkeiten seiner Gegner und setzt sie vielseitig zur Fortbewegung ein. Mit Bombensprüngen katapultiert ihr euch in die Luft, mit einem Schwert könnt ihr euch an Bäumen festhalten und hinaufklettern. Außerdem geht es mit hohem Tempo über weite Felder.

Die offizielle Spielbeschreibung stellt das freie Erkunden einer weitläufigen Welt in den Mittelpunkt. Die Spezialkräfte sollen euch helfen, Grenzen zu überwinden und neue Bereiche zu erreichen.

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Ein geheimnisvolles Mädchen und eine fremde Welt

Kirby rettet ein Mädchen mit rätselhaften Kräften aus den Händen von König Dedede. Wer sie ist und ob sie mit Kirbys neuer Kraft zusammenhängt, gehört zu den offenen Fragen der Geschichte. Auch die gewaltige Mauer versperrt nicht einfach nur den Weg: Was sich dahinter befindet, sollt ihr auf eurer Reise selbst herausfinden.

Einen konkreten Veröffentlichungstag nennt Nintendo bislang nicht. Die deutsche Ankündigung bestätigt das Frühjahr 2027. Vorgestellt wurde das Spiel in derselben Direct wie Samus‘ neues Abenteuer Metroid Ravenous.

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