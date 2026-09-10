Stellar Blade Complete Edition erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Die Umsetzung war bereits im Juni angekündigt worden; jetzt stehen der Veröffentlichungstermin und weitere Details zum Paket fest. Neben EVEs Abenteuer erwarten euch Inhalte aus mehreren Kooperationen.

Welche Extras sind enthalten?

Die deutsche Nintendo-Produktseite nennt Inhalte aus Stellar Blade x NieR:Automata und Stellar Blade x GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Einige davon werden erst nach dem Spielen der Hauptgeschichte zugänglich. Enthalten bedeutet also nicht, dass ihr sämtliche Extras sofort beim ersten Start verwenden könnt.

Hinzu kommen neu vorgestellte Bayonetta-Kostüme, die Nintendo in der Zusammenfassung zur Direct bestätigt.

EVE kämpft um die Zukunft der Erde

Im Hauptspiel landet ihr als EVE auf einer von den Naytiba verwüsteten Erde. Ihr kämpft euch durch die Überreste der Zivilisation und entdeckt nach und nach, was hinter dem Untergang der Menschheit steckt. Schnelle Angriffe, neue Fähigkeiten und Bosskämpfe bestimmen das Action-Abenteuer.

Die Switch-2-Fassung unterstützt außerdem Bewegungssteuerung mit den Joy-Con 2 bei ausgewählten Aktivitäten abseits der Kämpfe, etwa beim Angeln.

Die ursprüngliche Port-Ankündigung findet ihr in unserem Liveticker zur Nintendo Direct vom Juni. Für die Complete Edition ist nun der 5. November euer neuer Eintrag im Kalender.

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