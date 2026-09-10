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Stellar Blade für Switch 2 hat einen Termin – diese Extras stecken in der Complete Edition

Jens A. 1 Min. Lesezeit
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EVE auf dem offiziellen Titelmotiv der Stellar Blade Complete Edition
Bildunterschrift und Bildnachweis: © SHIFT UP Corporation

Stellar Blade Complete Edition erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Die Umsetzung war bereits im Juni angekündigt worden; jetzt stehen der Veröffentlichungstermin und weitere Details zum Paket fest. Neben EVEs Abenteuer erwarten euch Inhalte aus mehreren Kooperationen.

Welche Extras sind enthalten?

Die deutsche Nintendo-Produktseite nennt Inhalte aus Stellar Blade x NieR:Automata und Stellar Blade x GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Einige davon werden erst nach dem Spielen der Hauptgeschichte zugänglich. Enthalten bedeutet also nicht, dass ihr sämtliche Extras sofort beim ersten Start verwenden könnt.

Hinzu kommen neu vorgestellte Bayonetta-Kostüme, die Nintendo in der Zusammenfassung zur Direct bestätigt.

EVE kämpft um die Zukunft der Erde

Im Hauptspiel landet ihr als EVE auf einer von den Naytiba verwüsteten Erde. Ihr kämpft euch durch die Überreste der Zivilisation und entdeckt nach und nach, was hinter dem Untergang der Menschheit steckt. Schnelle Angriffe, neue Fähigkeiten und Bosskämpfe bestimmen das Action-Abenteuer.

Die Switch-2-Fassung unterstützt außerdem Bewegungssteuerung mit den Joy-Con 2 bei ausgewählten Aktivitäten abseits der Kämpfe, etwa beim Angeln.

Die ursprüngliche Port-Ankündigung findet ihr in unserem Liveticker zur Nintendo Direct vom Juni. Für die Complete Edition ist nun der 5. November euer neuer Eintrag im Kalender.

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Jens A.

Wenn bei GTA der fünfte Wagen brennt und irgendwo ein NPC flucht, ist Jens wahrscheinlich nicht weit. Bei PlayCentral kümmert er sich mit viel Herzblut um alles, was zockt, kracht und Spaß macht. Sei es ein Blockbuster mit Millionenbudget oder ein Indie-Perle mit Retro-Charme. Sein Fachgebiet? Open Worlds, Chaos-Sandboxen und Games, bei denen man "nur mal kurz reinschauen" wollte und dann plötzlich 3 Stunden später noch da sitzt. Immer kritisch, meistens fair und manchmal leicht übermüdet vom letzten Games-Marathon.

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