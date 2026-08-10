GTA Online: Smoke on the Water Produkte heute – Alle Fundorte

In „GTA Online“ könnt ihr jeden Tag zehn Pakete mit Produkten von Smoke on the Water einsammeln. Auf unserer interaktiven Karte seht ihr direkt, welche Fundorte heute aktiv sind und könnt die Pakete nacheinander abarbeiten.

Wer alle zehn Produkte innerhalb eines Tages findet, erhält insgesamt 100.000 GTA-Dollar, 5.000 RP und beim ersten vollständigen Durchlauf ein exklusives T-Shirt.

Smoke on the Water Produkte: Das Wichtigste in Kürze

Pro Tag erscheinen zehn Produkte.

Insgesamt gibt es 30 mögliche Fundorte.

Die zehn aktiven Positionen wechseln täglich.

Jedes Paket bringt 7.500 GTA-Dollar und 500 RP.

Für alle zehn Produkte erhaltet ihr zusätzlich 25.000 GTA-Dollar.

Insgesamt sind damit täglich 100.000 GTA-Dollar und 5.000 RP möglich.

Beim ersten vollständigen Durchlauf schaltet ihr das Smoke-on-the-Water-T-Shirt frei.

Die Produkte erscheinen nur, wenn ihr Smoke on the Water besitzt.

Für den Kauf benötigt ihr zuvor die Hands On Car Wash.

Der tägliche Wechsel erfolgt um 6 Uhr UTC.

Wo liegen die Produkte heute?

Von den insgesamt 30 möglichen Fundorten sind täglich zehn aktiv. Unsere interaktive Karte hebt automatisch die Produkte hervor, die ihr am aktuellen Tag einsammeln könnt:

Die Pakete liegen über Los Santos und Blaine County verteilt. Ihr findet sie beispielsweise an Gebäuden, in Hinterhöfen, auf Parkplätzen oder neben Straßen und Wegen.

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Da die grünen Päckchen vergleichsweise klein sind, solltet ihr den jeweiligen Marker möglichst weit heranzoomen. Einige Produkte liegen hinter Objekten oder befinden sich nicht unmittelbar auf Straßenniveau.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Die täglichen Produkte werden erst verfügbar, nachdem ihr das Geschäft Smoke on the Water gekauft habt. Dafür müsst ihr zunächst die Hands-On-Waschanlage besitzen.

Smoke on the Water könnt ihr anschließend für 850.000 GTA-Dollar über Maze Bank Foreclosures erwerben. Das Geschäft befindet sich am Vespucci Beach.

Die vollständige Voraussetzung lautet damit:

Hands-On-Waschanlage kaufen. Smoke on the Water freischalten und erwerben. Eine freie Sitzung in GTA Online betreten. Die zehn täglich aktiven Produkte einsammeln.

Ihr müsst euch nicht als CEO oder Präsident eines Motorradclubs registrieren, um die Pakete aufzusammeln.

Wann wechseln die Fundorte?

Die zehn aktiven Produkte wechseln täglich um 6 Uhr UTC. In Deutschland entspricht das:

8 Uhr während der Sommerzeit

7 Uhr während der Winterzeit

Der Wechsel richtet sich nicht nach der Uhrzeit eurer Konsole oder eures PCs.

Befindet ihr euch während des täglichen Resets bereits in einer laufenden Sitzung, werden die neuen Produkte möglicherweise nicht sofort geladen. Wechselt in diesem Fall die Sitzung oder startet „GTA Online“ neu.

Welche Belohnungen erhaltet ihr?

Für jedes eingesammelte Produkt bekommt ihr:

7.500 GTA-Dollar

500 RP

Habt ihr alle zehn Produkte eines Tages gefunden, kommen weitere 25.000 GTA-Dollar als Abschlussbonus hinzu.

Fortschritt GTA-Dollar RP Ein Produkt 7.500 500 Zehn Produkte 75.000 5.000 Abschlussbonus 25.000 – Gesamt 100.000 5.000

In bestimmten Eventwochen kann Rockstar die regulären Belohnungen erhöhen. Die dann geltenden Boni werden normalerweise in der wöchentlichen Eventübersicht angekündigt.

So schaltet ihr das Smoke-on-the-Water-T-Shirt frei

Sammelt ihr erstmals alle zehn an einem Tag verfügbaren Produkte ein, erhaltet ihr zusätzlich das Smoke-on-the-Water-T-Shirt.

Die zehn Pakete müssen innerhalb desselben täglichen Zyklus gefunden werden. Sammelt ihr beispielsweise nur acht Produkte ein, wird dieser Fortschritt beim nächsten Wechsel zurückgesetzt und ihr müsst mit den zehn neuen Positionen beginnen.

Das freigeschaltete Oberteil findet ihr anschließend in eurem Kleiderschrank beziehungsweise in einem Bekleidungsgeschäft.

So erkennt ihr die Pakete

Bei den Produkten handelt es sich um kleine grüne Päckchen mit dem Logo von Smoke on the Water. Sie liegen gewöhnlich auf dem Boden oder auf einer niedrigen Oberfläche.

Nähert ihr euch einem aktiven Paket, helfen euch folgende Hinweise:

Das Produkt beginnt leicht zu blinken.

Ein Geräusch wird in seiner Nähe hörbar.

Der Controller kann beim Annähern vibrieren.

Über dem Paket erscheint die Aufforderung zum Einsammeln.

Die Produkte werden nicht automatisch dauerhaft auf der Spielkarte markiert. Verwendet deshalb am besten unsere Kartenansicht auf einem Smartphone oder Tablet, während ihr die Fundorte im Spiel abfahrt.

So kontrolliert ihr euren Fortschritt

Wie viele Produkte ihr am aktuellen Tag bereits gesammelt habt, könnt ihr über das Interaktionsmenü überprüfen:

Interaktionsmenü → Inventar → Tägliche Sammelobjekte

Dort wird der aktuelle Fortschritt bei den Smoke-on-the-Water-Produkten angezeigt. Sobald ihr alle Pakete gefunden habt, sollte der Zähler bei 10/10 stehen.

Die Anzeige wird mit dem täglichen Wechsel zurückgesetzt. Sie stellt daher keinen dauerhaften Gesamtfortschritt über mehrere Tage dar.

Was tun, wenn ein Produkt nicht erscheint?

Falls ihr an einem markierten Fundort kein Paket findet, prüft zunächst, ob die Position auf unserer Karte für den aktuellen Tag aktiv ist. Insgesamt existieren 30 mögliche Standorte, von denen jeweils nur zehn verwendet werden.

Hilft das nicht, versucht folgende Lösungen:

Prüft euren Fortschritt im Interaktionsmenü. Wechselt in eine neue Sitzung. Startet „GTA Online“ vollständig neu. Entfernt euch vom Fundort und kehrt anschließend zurück. Kontrolliert, ob ihr tatsächlich Smoke on the Water besitzt. Seht euch rund um den Marker auch hinter Mauern, Fahrzeugen und anderen Objekten um.

Besonders nach dem täglichen Wechsel kann ein Sitzungswechsel erforderlich sein, damit die neuen Produkte korrekt erscheinen.

Kann der Terrorbyte die Produkte anzeigen?

Der für den Terrorbyte erhältliche Sammelobjekt-Scanner hilft bei vielen dauerhaft vorhandenen Sammelgegenständen. Täglich wechselnde Sammelobjekte werden davon jedoch nicht zuverlässig beziehungsweise nicht auf dieselbe Weise erfasst.

Für die zehn Smoke-on-the-Water-Produkte ist unsere aktuelle Kartenansicht daher die schnellere Lösung. Sie zeigt ausschließlich die am jeweiligen Tag benötigten Positionen.

Lohnen sich die täglichen Produkte?

Mit insgesamt 100.000 GTA-Dollar ist die Suche vor allem dann interessant, wenn ihr die heutigen Fundorte schnell mit einem fliegenden Fahrzeug oder einem schnellen Motorrad erreichen könnt.

Die Aktivität besitzt keine Gegner, Vorbereitungsmissionen oder besondere Risiken. Sobald ihr die Strecke kennt oder unsere Karte verwendet, lassen sich die zehn Pakete vergleichsweise unkompliziert einsammeln.

Mindestens einmal solltet ihr alle Produkte finden, wenn ihr das exklusive Smoke-on-the-Water-T-Shirt freischalten möchtet. Danach könnt ihr selbst entscheiden, ob sich der tägliche Zeitaufwand für weitere 100.000 GTA-Dollar lohnt.