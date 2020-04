GTA Online: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen

In GTA Online könnt ihr verteilt über die gesamte Spielwelt insgesamt 27 sogenannte Peyote-Pflanzen finden, die euch jeweils in ein anderes Tier verwandeln.

Insgesamt hat Rockstar allerdings keine 27, sondern satte 76 Peyote-Kakteen im Spiel versteckt.

Wir zeigen euch alle 76 Standorte der Pflanzen auf der unten eingebundenen Karte und dem entsprechenden Video von FoxySnaps.

Guide: So findet ihr alle 54 Spielkarten in GTA Online

Im Gegensatz zu anderen Sammelaufgaben in „GTA Online“ müsst ihr nichts tun, um die Peyote-Mission zu starten. Wenn ihr euch das nächste Mal im Spiel einloggt, solltet ihr eine Benachrichtigung erhalten, dass Peyote-Pflanzen in Los Santos aufgetaucht sind.

Konsumiert ihr im Online-Modus eine Pflanze, verwandelt ihr euch in ein beliebiges Tier. Die Reihenfolge in der ihr die Pflanzen findet spielt wohl keine Rolle. Beim Konsum der letzten Pflanze unter bestimmten Bedingungen verwandelt sich euer Charakter in Bigfoot. Wie das geht erklären wir euch hier: