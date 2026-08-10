GTA Online: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen

Mit den Peyote-Pflanzen gehört eines der ungewöhnlichsten Sammelobjekte aus „GTA Online“ zeitweise wieder zur offenen Spielwelt. Nach dem Verzehr verwandelt ihr euch in ein zufälliges Tier und könnt Los Santos aus einer völlig neuen Perspektive erkunden.

Insgesamt existieren 76 mögliche Fundorte an Land und unter Wasser. Unsere interaktive Karte zeigt euch sämtliche Positionen und bleibt auch dann verfügbar, wenn Rockstar die saisonalen Pflanzen momentan nicht aktiviert hat.

Peyote-Pflanzen: Das Wichtigste in Kürze

In „GTA Online“ gibt es 76 mögliche Fundorte.

Davon befinden sich 52 Pflanzen an Land und 24 unter Wasser.

Die Peyote-Pflanzen sind nur während ausgewählter Eventwochen verfügbar.

Jeder Verzehr bringt normalerweise 5.000 RP.

Mit allen 76 Pflanzen könnt ihr somit 380.000 RP verdienen.

Eine zusätzliche Abschlussbelohnung für alle Fundorte gibt es nicht.

Landpflanzen verwandeln euch in Landtiere oder Vögel.

Unterwasserpflanzen machen euch zu einem Meerestier.

Zwei besondere Pflanzen ermöglichen Verwandlungen in Chop und Bigfoot.

Eine bereits verwendete Pflanze erscheint nach ungefähr 48 Minuten erneut.

Sind die Peyote-Pflanzen derzeit verfügbar?

Die Peyote-Pflanzen sind kein dauerhaftes Sammelobjekt. Rockstar Games aktiviert sie lediglich während ausgewählter Eventwochen, häufig rund um Halloween, den 20. April oder andere besondere Aktionen.

Unsere Karte zeigt deshalb immer alle 76 bekannten Fundorte, unabhängig von ihrer aktuellen Verfügbarkeit. Findet ihr an der markierten Stelle keine Pflanze, obwohl ihr euch exakt am richtigen Ort befindet, wurde das Event wahrscheinlich momentan nicht aktiviert.

Gelegentlich können einzelne Pflanzen auch aufgrund eines Fehlers oder einer bereits erfolgten Nutzung fehlen. Wechselt in diesem Fall die Sitzung oder startet „GTA Online“ neu. Sind jedoch an mehreren überprüften Standorten keine Pflanzen vorhanden, sind sie derzeit sehr wahrscheinlich nicht verfügbar.

Wie startet die Suche nach den Peyote-Pflanzen?

Eine Mission oder besondere Voraussetzung gibt es nicht. Sobald Rockstar die Peyote-Pflanzen aktiviert, erscheinen sie automatisch an ihren festen Positionen in Los Santos, Blaine County und den umliegenden Gewässern.

Die Pflanzen sehen wie kleine grüne Kakteen mit einer hellen Blüte aus. Nähert ihr euch einem Fundort, hört ihr ein charakteristisches Geräusch. Bei Verwendung eines Controllers setzt außerdem eine Vibration ein, die stärker wird, je näher ihr der Pflanze kommt.

Stellt euch unmittelbar vor das Gewächs und folgt der angezeigten Taste, um es zu essen. Anschließend beginnt euer Charakter zu halluzinieren, verliert das Bewusstsein und erwacht in der Gestalt eines Tieres.

Alle 76 Peyote-Pflanzen auf der Karte

Die 76 Fundorte verteilen sich über fast die gesamte Spielwelt. Einige Pflanzen stehen gut sichtbar in Gärten oder auf offenen Wiesen. Andere wurden zwischen Felsen, in Blumentöpfen, auf Bergen oder tief unter der Wasseroberfläche versteckt.

Unsere fokussierte Kartenansicht zeigt ausschließlich die Peyote-Pflanzen. So könnt ihr die Positionen systematisch abarbeiten, ohne zwischen anderen Symbolen nach den richtigen Markierungen suchen zu müssen:

Die Karte kann auch auf Smartphones und Tablets geöffnet werden. Ihr könnt hineinzoomen, einzelne Markierungen auswählen und die Fundorte während des Spielens nacheinander ansteuern.

Welche Tiere können die Pflanzen freischalten?

Welches Tier ihr nach dem Verzehr verkörpert, wird bei den meisten Pflanzen zufällig bestimmt. Der Fundort legt allerdings fest, aus welcher Gruppe das Tier ausgewählt wird.

Mögliche Landtiere und Vögel

Border Collie

Coyote

Elch

Henne

Katze

Kuh

Krähe

Kormoran

Löwe beziehungsweise Puma

Möwe

Pudel

Mops

Kaninchen

Retriever

Rottweiler

Schwein

Terrier

Taube

Wildschwein

Husky

Habicht

Mögliche Meerestiere

Delfin

Fisch

Hammerhai

Killerwal

Rochen

Tigerhai

Hinzu kommen die beiden besonderen Verwandlungen in Chop und einen Sasquatch beziehungsweise Bigfoot. Diese sind nicht Teil der normalen Zufallsauswahl.

So beendet ihr die Tierverwandlung

Nach der Verwandlung könnt ihr euch frei durch die Spielwelt bewegen und je nach Tier unterschiedliche Aktionen ausführen. Vögel können fliegen, Meerestiere schwimmen und Raubtiere andere Figuren angreifen.

Die verfügbaren Steuerungsbefehle werden nach der Verwandlung eingeblendet. Ihr bleibt so lange ein Tier, bis ihr sterbt, die Sitzung verlasst oder die Verwandlung manuell beendet.

Auf Konsolen haltet ihr dafür die rechte Taste des Steuerkreuzes gedrückt. Die jeweilige Eingabe auf dem PC wird euch im eingeblendeten Steuerungshinweis angezeigt. Nach dem Ende der Halluzination erhaltet ihr die zugehörigen RP.

So verwandelt ihr euch in Chop

Eine bestimmte Peyote-Pflanze verwandelt euch nicht in ein zufälliges Tier, sondern fest in Chop. Ihr findet sie im Garten von Franklins früherem Haus in Strawberry.

Das Grundstück ist aus der Handlung von „GTA 5“ bekannt. Die genaue Position der Pflanze ist auf unserer interaktiven Karte gesondert markiert. Weitere Voraussetzungen hinsichtlich Uhrzeit oder Wetter müsst ihr für diese Verwandlung nicht erfüllen.

So werdet ihr zu Bigfoot

Die Verwandlung in Bigfoot funktioniert ebenfalls nur an einer bestimmten Peyote-Pflanze. Diese befindet sich am Fuße des Mount Chiliad nordwestlich von Grapeseed.

Zusätzlich zum richtigen Fundort müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

Es muss zwischen 3 und 8 Uhr morgens sein.

In der Spielwelt muss nebliges Wetter herrschen.

Es ist nicht erforderlich, zuvor alle anderen 75 Pflanzen zu essen. Erfüllt ihr die Bedingungen nicht, verhält sich die Pflanze wie ein gewöhnlicher Fundort und verwandelt euch in ein zufälliges Tier.

Wie viele RP bringen die Peyote-Pflanzen?

Für jede konsumierte Peyote-Pflanze erhaltet ihr nach dem Ende der Verwandlung normalerweise 5.000 RP. Bei allen 76 unterschiedlichen Fundorten ergibt das insgesamt:

76 × 5.000 RP = 380.000 RP

Eine zusätzliche Geldprämie, ein Kleidungsstück oder eine besondere Abschlussbelohnung für alle 76 Pflanzen gibt es regulär nicht. Anders als Spielkarten, Actionfiguren oder LD-Organics-Produkte besitzen die Peyote-Pflanzen auch keinen klassischen Sammelfortschritt, der vollständig abgeschlossen werden muss.

Während einzelner Eventwochen kann Rockstar zusätzliche Belohnungen oder Boni anbieten. Diese gelten jedoch nur für den jeweils angekündigten Zeitraum.

Wie lange dauert es, bis eine Pflanze erneut erscheint?

Nach dem Verzehr benötigt der betreffende Fundort ungefähr einen vollständigen Tag innerhalb von „GTA Online“, bevor die Pflanze erneut verwendet werden kann. Das entspricht rund 48 Minuten in Echtzeit.

Ein einfacher Neustart setzt benutzte Pflanzen nicht grundsätzlich sofort zurück. Der entsprechende Satz in unserem alten Guide war daher zu pauschal. Ein Sitzungswechsel kann zwar bei fehlerhaft fehlenden Pflanzen helfen, umgeht aber nicht zuverlässig die reguläre Wartezeit.

Da jeder Verzehr erneut 5.000 RP einbringt, können die Pflanzen während ihrer Verfügbarkeit grundsätzlich mehrfach zum Leveln verwendet werden.

Hilft der Terrorbyte bei der Suche?

Seit „Agents of Sabotage“ kann der Terrorbyte mit einem Sammlerstück-Scanner ausgerüstet werden. Die Erweiterung zeigt Sammelobjekte in der näheren Umgebung an und erkennt laut Rockstar Games auch Peyote-Pflanzen.

Der Scanner kostet allerdings 1.290.000 GTA-Dollar und setzt die Darnell-Bros-Textilfabrik voraus. Nur für die Suche nach den Pflanzen lohnt sich diese Investition kaum. Unsere interaktive Karte bietet den besseren Überblick über alle 76 Positionen.

Lohnt sich die Suche nach allen 76 Pflanzen?

Für Spieler mit einem hohen Rang sind 380.000 RP vermutlich kein zwingender Grund, sämtliche Standorte abzuarbeiten. Die Peyote-Pflanzen gehören trotzdem zu den unterhaltsamsten Besonderheiten von „GTA Online“.

Vor allem Verwandlungen in Vögel, Haie, Chop oder Bigfoot bieten Erlebnisse, die im normalen Spielbetrieb nicht möglich sind. Möchtet ihr alle Tierarten ausprobieren oder möglichst viele RP mitnehmen, hilft euch unsere Karte dabei, keinen der 76 Fundorte zu übersehen.

Den bisherigen YouTube-Einbau könnt ihr unter dem Abschnitt „Alle 76 Peyote-Pflanzen auf der Karte“ behalten. Ich würde lediglich den alten Titel mit „in 2024“ entfernen beziehungsweise beim Video belassen, falls sich dessen YouTube-Titel nicht ändern soll.