Tomb Raider für Switch 2: Auch die Handelsversion kommt als Game-Key-Karte

Tomb Raider: Legacy of Atlantis lässt sich jetzt für Nintendo Switch 2 vorbestellen. Zum Start der Vorbestellungen haben Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog außerdem die verfügbaren Editionen vorgestellt.

Wer Lara Crofts neues Abenteuer als physische Ausgabe kaufen möchte, sollte dabei auf ein Detail achten: Die Switch-2-Handelsfassungen erscheinen als Game-Key-Karten. Eine klassische Spielkarte mit dem vollständigen Spiel ist damit nicht angekündigt.

Der reguläre Veröffentlichungstermin bleibt der 12. Februar 2027. Neben Switch 2 erscheint die Neuinterpretation des ersten Tomb Raider auch für PS5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Standard, Deluxe und Collector’s Edition im Überblick

Für die Switch-2-Version sind drei Editionen vorgesehen. Vorbesteller erhalten das Survivor-Outfit; die Deluxe Edition bietet zusätzlich einen früheren Spielstart.

Edition Inhalt Standard Edition Hauptspiel; Survivor-Outfit als Vorbestellerbonus Deluxe Edition Inhalte der Standard Edition, Outfit „Parisian Fugitive“, Story-DLC-Paket nach Veröffentlichung sowie 48 Stunden früherer Zugang als Vorbestellerbonus Collector’s Edition Sämtliche Deluxe-Inhalte, Premium Steel Case, Lara-Croft-Statue, Mini-Artbook, Croft-Signet-Anstecknadel und Triumvirate-Talisman-Schlüsselanhänger

Die Collector’s Edition soll ebenfalls im Handel erscheinen. Die entsprechenden Angebote werden laut Pressemitteilung allerdings erst in den kommenden Wochen online verfügbar. Wer diese Ausgabe sucht, muss sich also noch etwas gedulden.

Preise nennt die Mitteilung nicht. Auch zum Umfang und Veröffentlichungstermin des enthaltenen Story-DLC-Pakets gibt es darin keine weiteren Angaben.

Den Trailer zum Vorbestellstart könnt ihr euch hier ansehen:

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Lara kehrt nach Peru, Griechenland und Ägypten zurück

Legacy of Atlantis interpretiert Laras Abenteuerdebüt von 1996 neu. Die Reise führt euch unter anderem durch die Dschungel Perus, griechische Ruinen und die Wüsten Ägyptens.

Neben modernisierter Grafik und überarbeitetem Gameplay versprechen die Entwickler zusätzliche Zusammenhänge innerhalb der Geschichte und neue Überraschungen für Kenner des Originals. Bei der Erkundung kommen Laras akrobatische Fähigkeiten und ein Enterhaken zum Einsatz. Ihre charakteristischen Doppelpistolen sind ebenfalls dabei – genauso wie der bekannte T-Rex.

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