Tomb Raider: Laras legendäre Erzfeindin Natla meldet sich zurück

In Tomb Raider: Legacy of Atlantis trifft Lara Croft erneut auf eine ihrer bekanntesten Gegenspielerinnen. Die siebte Episode einer begleitenden Mini-Dokumentation widmet sich Jacqueline Natla und ihrer Neuinterpretation für das kommende Action-Adventure.

Natla war bereits 1996 ein zentraler Bestandteil von Laras erstem Abenteuer. Zunächst tritt sie als einflussreiche Geschäftsfrau und Leiterin von Natla Technologies auf, die Lara mit der Suche nach den Teilen des Scion beauftragt. Hinter ihrer menschlichen Fassade verbirgt sich jedoch die unsterbliche ehemalige Herrscherin von Atlantis.

Die neue Folge könnt ihr euch hier ansehen:

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Adrienne Wilkinson verkörpert Jacqueline Natla

Für die neue Version wird Natla von Adrienne Wilkinson verkörpert. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin beschreibt Laras Gegenspielerin als eine furchteinflößende Figur, mit der das Publikum dennoch jede gemeinsame Sekunde genießen soll.

Nach Ansicht von Wilkinson benötigt eine Geschichte wie Tomb Raider einen „edlen Gegner“, der die Hauptfigur dazu zwingt, über sich hinauszuwachsen. Natla erfülle genau diese Funktion und erhöhe mit jedem ihrer Auftritte die Spannung.

Damit deutet sich an, dass die Entwickler nicht nur Natlas bekannte Rolle aus dem Original übernehmen. Die Beziehung zwischen ihr und Lara soll offenbar stärker als ein persönlicher Wettstreit zwischen zwei ebenbürtigen Kontrahentinnen inszeniert werden.

Neuinterpretation des ersten Tomb Raider

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist kein bloßes Remaster. Amazon Game Studios und Crystal Dynamics bezeichnen das Spiel als umfassende Neuinterpretation des 1996 veröffentlichten Serienauftakts.

Die grundlegende Handlung und bekannte Schauplätze bleiben erhalten. Lara reist unter anderem nach Peru, Griechenland und Ägypten, um die Teile des mächtigen Scion zu finden. Auch bekannte Rätsel, gefährliche Fallen und der legendäre Kampf gegen einen Tyrannosaurus Rex kehren zurück.

Gleichzeitig werden Bewegungssteuerung, Kampfsystem und Fortschritt modernisiert. Rätsel sollen durch zusätzliche Mechaniken erweitert werden, während die mit der Unreal Engine 5 gestalteten Umgebungen deutlich größer und aufwendiger inszeniert erscheinen.

Die bisherigen Folgen der Dokumentationsreihe beschäftigten sich unter anderem mit Lara Croft, den Schauplätzen in Peru, den dortigen Kreaturen, der Fortbewegung sowie dem überarbeiteten Kampf- und Fortschrittssystem.

Wann erscheint Tomb Raider: Legacy of Atlantis?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, Nintendo Switch 2 sowie den PC über Steam.

Öffnet in einem neuen Tab