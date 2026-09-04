Netflix wird deutlich teurer: Werbe-Abo steigt um 40 Prozent

Netflix dreht in Deutschland erneut an der Preisschraube. Der Streamingdienst erhöht die monatlichen Kosten sämtlicher verfügbarer Abonnements um jeweils zwei Euro. Besonders stark trifft es Kunden des günstigsten Tarifs mit Werbung: Hier entspricht der Aufschlag einer Preiserhöhung von rund 40 Prozent.

Das Premium-Abo durchbricht derweil erstmals die Marke von 20 Euro. Für die beste Bildqualität verlangt Netflix künftig knapp 22 Euro im Monat.

Die neuen Netflix-Preise im Überblick

Für Neukunden gelten ab sofort folgende Preise:

Netflix-Tarif Alter Preis Neuer Preis Standard mit Werbung 4,99 Euro 6,99 Euro Standard 13,99 Euro 15,99 Euro Premium 19,99 Euro 21,99 Euro

Die Preise steigen damit unabhängig vom gewählten Tarif um 24 Euro pro Jahr. Beim Premium-Abo summieren sich die Kosten künftig auf 263,88 Euro jährlich.

Die neuen Beträge werden bereits auf der offiziellen Netflix-Seite angezeigt. Einen einheitlichen Umstellungstermin für alle Bestandskunden nennt das Unternehmen nicht. Betroffene Abonnenten sollten vor der ersten Abbuchung des höheren Betrags direkt von Netflix informiert werden.

Günstigster Tarif verteuert sich besonders stark

Prozentual fällt die Erhöhung beim werbefinanzierten Standard-Abo am stärksten aus. Statt 4,99 Euro werden künftig 6,99 Euro pro Monat fällig. Das entspricht einem Aufschlag von etwa 40 Prozent.

Für das werbefreie Standard-Abo verlangt Netflix nun 15,99 statt 13,99 Euro. Der Tarif unterstützt Full HD und ermöglicht zwei gleichzeitige Streams.

Das Premium-Abo steigt von 19,99 auf 21,99 Euro. Es bietet abhängig vom jeweiligen Inhalt 4K-Auflösung, HDR und 3D-Audio. Bis zu vier Geräte können gleichzeitig auf das Angebot zugreifen.

An der Ausstattung der drei Abostufen ändert sich im Zuge der Preiserhöhung nichts. Kunden zahlen also mehr, ohne unmittelbar zusätzliche Funktionen zu erhalten.

Auch Zusatzmitglieder kosten mehr

Teurer wird außerdem das Teilen eines Kontos mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts. Ein Zusatzmitglied mit Werbung kostet künftig 4,99 Euro statt bisher 3,99 Euro im Monat. Für einen werbefreien Zusatzplatz verlangt Netflix jetzt 5,99 statt 4,99 Euro.

Im Standard-Tarif lässt sich ein zusätzliches Mitglied buchen, während Premium-Abonnenten bis zu zwei Personen außerhalb ihres Haushalts hinzufügen können. Ein Premium-Abo mit zwei werbefreien Zusatzmitgliedern kostet dadurch insgesamt 33,97 Euro pro Monat beziehungsweise 407,64 Euro im Jahr.

Schon wieder eine Preiserhöhung

Die letzte größere Preisanpassung in Deutschland liegt rund zweieinhalb Jahre zurück. Im April 2024 stieg das Standard-Abo von 12,99 auf 13,99 Euro. Der Preis des Premium-Tarifs wurde damals von 17,99 auf 19,99 Euro angehoben. Das Werbe-Abo blieb seinerzeit noch bei 4,99 Euro.

Netflix erklärt derartige Erhöhungen üblicherweise mit dem wachsenden Mehrwert seines Angebots und den hohen Investitionen in neue Produktionen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verwies das Unternehmen erneut darauf, dass Mitglieder gelegentlich um einen höheren Beitrag gebeten würden, wenn der gebotene Mehrwert steige.

Die neuen Preise gelten ebenfalls in Österreich, wobei dort teilweise andere Tarifmodelle angeboten werden. In der Schweiz bleiben die bisherigen Abokosten vorerst unverändert. Damit folgt Deutschland mehreren anderen Märkten, in denen Netflix seine Preise bereits zuvor angehoben hatte.

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