Siri AI und Apple Intelligence in Apples Vorschau. Nicht alle gezeigten Funktionen sind in Deutschland verfügbar.

Für Siri AI auf Deutsch gibt es bislang noch keinen von Apple bestätigten Starttermin. Auch in Deutschland startet die neue Assistentin auf iPhone, iPad und Apple Watch vorerst nicht. Das gilt unabhängig davon, ob euer Gerät technisch leistungsfähig genug ist. Der angekündigte englische Beta-Start ist keine Freigabe für die EU.

Was wann verfügbar sein soll

Version oder Funktion Bestätigter Stand am 10. September 2026 Bisherige Siri Auf kompatiblen Geräten bereits nutzbar; nicht mit dem neuen Siri-AI-Funktionsumfang gleichzusetzen Siri AI auf Englisch Angekündigter Beta-Start mit iOS 27 am 14. September Weitere Siri-AI-Sprachen Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch sollen im Oktober folgen Siri AI auf Deutsch Kein bestätigter Termin Siri AI auf iPhone, iPad und Apple Watch in der EU Zunächst nicht verfügbar; kein bestätigter EU-Start

Die September-Termine nennt Apple in der aktuellen Ankündigung zur iPhone-Generation. Die neue Siri wurde bereits im Juni für Entwicklertests vorgestellt. Ein Testzugang oder eine Beta bedeutet jedoch nicht, dass die fertige Funktion schon allgemein auf Deutsch bereitsteht.

Deutschland: Sprache und Standort sind getrennte Voraussetzungen

Auf der deutschen Seite zu Apple Intelligence und Siri weist Apple auf die EU-Ausnahme für iOS, iPadOS und watchOS hin. Auch Funktionen, die auf Siri AI angewiesen sind, stehen auf diesen Plattformen zunächst nicht in der EU bereit.

Für Mac und Apple Vision Pro nennt Apple dagegen grundsätzlich Zugang auch in der EU, sofern das Gerät auf eine unterstützte Sprache eingestellt ist. Daraus ergibt sich ebenfalls kein deutscher Sprachstart. Deutsch wird zwar von Apple Intelligence unterstützt, die Sprachliste dieses Oberbegriffs gilt aber nicht automatisch für Siri AI.

Welche Geräte die neue Siri technisch unterstützen

Apple nennt in der Ankündigung zu Siri AI folgende Hardware-Voraussetzungen. Die passende Betriebssystemversion sowie eine unterstützte Sprache und Region kommen jeweils hinzu:

iPhone: iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie iPhone 16 und neuere Generationen, einschließlich iPhone 16e, iPhone Air und der neu vorgestellten Modelle. iPhone 15 und 15 Plus gehören nicht dazu.

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie iPhone 16 und neuere Generationen, einschließlich iPhone 16e, iPhone Air und der neu vorgestellten Modelle. iPhone 15 und 15 Plus gehören nicht dazu. iPad: iPad mini mit A17 Pro sowie iPads mit M1 oder neuer.

iPad mini mit A17 Pro sowie iPads mit M1 oder neuer. Mac: Modelle mit M1 oder neuer sowie MacBook Neo mit A18 Pro.

Modelle mit M1 oder neuer sowie MacBook Neo mit A18 Pro. Apple Vision Pro: die von Apple für Apple Intelligence unterstützten Modelle.

die von Apple für Apple Intelligence unterstützten Modelle. Apple Watch: Series 9 und neuer, Ultra 2 und neuer sowie SE 3; eine Kopplung mit einem nahen iPhone mit Apple Intelligence ist erforderlich.

Was Apple für die neue Siri angekündigt hat

Siri AI soll Inhalte auf eurem Bildschirm verstehen, Informationen aus persönlichen Nachrichten, E-Mails oder Fotos finden und Aufgaben über mehrere Apps hinweg erledigen. Hinzu kommen längere Gespräche mit Folgefragen, eine eigene Siri-App und ein Siri-Modus in der iPhone-Kamera.

Diese angekündigten Möglichkeiten solltet ihr bei einem Kauf in Deutschland noch nicht als verfügbare Ausstattung einplanen. Auch das iPhone 18 Pro hebt die Sprach- und Regionsgrenzen nicht auf. Wer vor allem auf die neue Siri wartet, braucht eine konkrete Freigabe von Apple für die gewünschte Funktion, Sprache und Plattform.

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