Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max könnt ihr in Deutschland ab Samstag, 12. September 2026, um 14 Uhr MESZ vorbestellen. Der reguläre Verkaufsstart ist Freitag, 18. September. Wer stattdessen Apples faltbares iPhone Duo möchte, muss bis Oktober warten.

Vorbestellstart und Verkaufsstart sind zwei verschiedene Termine

Der deutsche Apple Store nennt ausdrücklich 14 Uhr MESZ für den Beginn der Vorbestellung. Ab sofort könnt ihr eure Auswahl dort bereits vorbereiten, aber noch keine reguläre Vorbestellung abschließen. Der 18. September ist der angekündigte Marktstart; euer konkreter Liefertermin hängt von Modell, Bestand und Bestellzeitpunkt ab.

Eine deutschlandweit einheitliche Uhrzeit für den Verkaufsbeginn am 18. September nennt Apple nicht. Für eine Abholung vor Ort gelten die Öffnungs- und gegebenenfalls Abholzeiten des jeweiligen Geschäfts.

Alle deutschen Preise nach Speichergröße

Speicher iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 256 GB 1.449 Euro 1.599 Euro 512 GB 1.699 Euro 1.849 Euro 1 TB 2.199 Euro 2.349 Euro 2 TB 2.949 Euro 3.099 Euro

Die Preise stammen aus Apples deutschem Store, enthalten die Mehrwertsteuer und gelten ohne Mobilfunkvertrag oder angerechnetes Altgerät. Zur Wahl stehen Schwarz, Silber, Polar und Burgunder. Wenn ihr das iPhone mit Vertrag kaufen möchtet, achtet neben der Monatsrate auch auf Einmalzahlung und Anschlussgebühr. Entscheidend sind die Gesamtkosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

Welche Händlerseiten schon bereitstehen

Anbieter und Produkt Preis Status am 10. September 2026 Apple: iPhone 18 Pro und Pro Max Ab 1.449 / 1.599 Euro Konfiguration vorbereiten; Vorbestellung ab 12. September, 14 Uhr MESZ MediaMarkt: iPhone 18 Pro, 256 GB, Schwarz 1.449 Euro Produkt gelistet; Vorbestellung laut Seite bald möglich, derzeit keine Lieferung möglich

Die MediaMarkt-Seite ist eine konkrete Produktseite, aber noch kein bestellbares Angebot. Eine Anmeldung zur Verfügbarkeitsbenachrichtigung ersetzt keine Bestellung oder Reservierung. Prüft vor dem Abschluss insbesondere Verkäufer, Speichergröße und zugesagten Liefertermin.

Das iPhone Duo kommt erst im Oktober

Für das iPhone Duo gelten eigene Termine: Vorbestellung am 16. Oktober um 14 Uhr MESZ, Verkaufsstart am 23. Oktober 2026. Der deutsche Einstiegspreis beträgt 2.299 Euro mit 256 GB. Es gehört nicht zum September-Verkaufsstart der beiden Pro-Modelle.

Falls ihr noch zwischen den Bauformen schwankt, findet ihr in unserer Übersicht zum iPhone 18 Pro und Pro Max die wichtigsten Hardware-Neuerungen. Bestellt nicht allein wegen einer vorgeführten Siri-Funktion: Siri AI ist auf dem iPhone in der EU zunächst nicht verfügbar.

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