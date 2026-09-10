Für die meisten Besitzer eines iPhone 17 Pro ist das iPhone 18 Pro kein zwingendes Upgrade. Der stärkste Wechselgrund ist die neue Hauptkamera mit variabler Blende. Wer viel fotografiert oder anspruchsvolle Spiele nutzt, bekommt interessante neue Hardware. Für Nachrichten, Streaming und gewöhnliche Apps rechtfertigt das allein noch keinen teuren Neukauf.

Die beiden Pro-Modelle im Vergleich

Die Tabelle vergleicht die deutschen Ausführungen des jeweils kleineren Pro-Modells. Grundlage sind Apples technische Daten zum iPhone 18 Pro und Daten zum iPhone 17 Pro. Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer; beim Vorgänger nennen wir den deutschen Einführungspreis, keinen tagesaktuellen Händlerpreis.

Merkmal iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro Preis mit 256 GB 1.449 Euro 1.299 Euro zum Marktstart Speicher 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Display 6,3 Zoll OLED, 2622 × 1206 Pixel; ProMotion bis 120 Hz, Always-on 6,3 Zoll OLED, 2622 × 1206 Pixel; ProMotion bis 120 Hz, Always-on Hauptkamera 48 MP, variable Blende f/1,48, f/1,8, f/2,8 und f/4 48 MP, feste Blende f/1,78 Weitere Rückkameras 48 MP Ultraweitwinkel und 48 MP Tele mit 4-facher Brennweite; 8-fach in optischer Qualität 48 MP Ultraweitwinkel und 48 MP Tele mit 4-facher Brennweite; 8-fach in optischer Qualität Chip A20 Pro: 6 CPU- und 7 GPU-Kerne A19 Pro: 6 CPU- und 6 GPU-Kerne Videowiedergabe laut Apple Bis zu 34 Stunden, gestreamt bis zu 31 Stunden Bis zu 31 Stunden, gestreamt bis zu 28 Stunden Kabelgebundenes Schnellladen Bis zu 50 % in etwa 15 Minuten; passendes Netzteil ab 60 W mit einstellbarer Spannungsversorgung Bis zu 50 % in 20 Minuten; Netzteil ab 40 W Anschluss USB-C mit USB 3 bis 10 Gbit/s und DisplayPort USB-C mit USB 3 bis 10 Gbit/s und DisplayPort Relevante Funktionen Kleinere Dynamic Island, neue Pro-Kamerasteuerungen und Apple Referenzbild Dynamic Island; Apple Intelligence und iOS-27-Unterstützung ebenfalls vorhanden

Die Kamera liefert das überzeugendste Argument

Mit der variablen Blende des iPhone 18 Pro könnt ihr die Lichtmenge und Schärfentiefe schon bei der Aufnahme beeinflussen. Wer seine Einstellungen bewusst wählt, gewinnt damit Gestaltungsspielraum. Der Nutzen ist konkreter als die bloße Zahl der Megapixel: Die drei Rückkameras haben bei beiden Generationen jeweils 48 Megapixel.

Für Schnappschüsse im Automatikmodus ist damit noch kein unabhängig belegter Qualitätssprung garantiert. Auch ein 8-facher Bildausschnitt in optischer Qualität ist kein neues separates 8-fach-Teleobjektiv. Besitzer des Vorgängers sollten ihre Erwartungen an den Zoom entsprechend einordnen.

Mehr Leistung ist interessant – Messungen fehlen noch

Apple verspricht beim A20 Pro bis zu 40 Prozent mehr GPU-Leistung und dank überarbeiteter Kühlung eine höhere Dauerleistung. Das kann für aufwendige Games und lange Aufnahmesessions relevant sein. Wie stabil Bildraten, Temperaturen und Verbrauch im Alltag ausfallen, lässt sich daraus aber noch nicht ableiten.

Die Akkuwerte in der Tabelle sind Apples Laborangaben für Videowiedergabe. Sie sind weder von uns gemessene Laufzeiten noch eine Garantie für zusätzliche Stunden im persönlichen Nutzungsmix. Netzteile werden separat verkauft; USB-C-Datenübertragungen werden durch den Generationswechsel nicht schneller.

Unsere Einordnung für Besitzer des iPhone 17 Pro

Behalten ist die naheliegende Wahl, wenn euer iPhone 17 Pro zuverlässig läuft und die Kamera eure Anforderungen erfüllt. Displaygröße und Anschluss bleiben vergleichbar, und iOS 27 kommt auch auf den Vorgänger. Die neue Siri ist in Deutschland ebenfalls kein Grund, sofort umzusteigen.

Ein Wechsel kann sich lohnen, wenn ihr die manuelle Blendensteuerung gezielt einsetzen möchtet oder die Leistungsreserven für anspruchsvolle Aufgaben braucht. Rechnet dafür den tatsächlichen Aufpreis nach Verkauf oder Inzahlungnahme eures alten Geräts aus. Die Vorstellung von iPhone 18 Pro und Pro Max fasst die weiteren Neuerungen zusammen.

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