iOS 27 erscheint am Montag, 14. September 2026, als kostenloses Update – auch in Deutschland. Ihr müsst dafür kein neues iPhone kaufen: Apple unterstützt weiterhin Modelle bis zurück zur iPhone-11-Reihe. Allerdings erhält nicht jedes kompatible Gerät sämtliche neuen Funktionen. Besonders bei Apple Intelligence und Siri AI gelten zusätzliche Voraussetzungen.

Den Termin nennt Apple in der deutschen Ankündigung zur neuen iPhone-Generation. Eine genaue deutsche Uhrzeit für die Freigabe des Betriebssystems ist dort nicht angegeben. Am 10. September steht der reguläre Start noch bevor; eine bereits installierbare Vorabversion ist eine Beta.

Welche iPhones unterstützen iOS 27?

Die offizielle Kompatibilitätsliste von Apple umfasst folgende Geräte:

iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone 17e

iPhone Air

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max und iPhone 16e

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone SE der 2. und 3. Generation

Die neuen Pro-Modelle werden mit iOS 27 ausgeliefert. Das erst im Oktober erscheinende iPhone Duo startet laut Apple mit iOS 27.1. Seine Aufnahme in die Liste bedeutet also nicht, dass das Gerät schon zum September-Update erhältlich ist.

Was sich auch ohne die neue Siri ändert

Apple überarbeitet das Systemdesign und die Anpassungsmöglichkeiten für Liquid Glass. Hinzu kommen Optimierungen bei Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Geteilte iCloud-Alben unterstützen Fotos in voller Auflösung und erleichtern die Teilnahme über iCloud.com, auch für Android- und Windows-Nutzer.

Eltern erhalten mehr Kontrolle über Apps, Webseiten und Nutzungszeiten ihrer Kinder. iPhone Handoff soll den Wechsel zwischen zwei iPhones mit derselben Rufnummer erleichtern, setzt aber einen unterstützenden Mobilfunkanbieter voraus. Daraus folgt keine pauschale Zusage für jeden deutschen Tarif.

Apple Intelligence und Siri haben eigene Grenzen

KI-Funktionen wie die erweiterte Fotobearbeitung benötigen ein iPhone mit Apple Intelligence: iPhone 15 Pro oder Pro Max sowie die iPhone-16-Generation und neuere Modelle. Ein normales iPhone 15 erhält somit iOS 27, aber nicht dieses KI-Paket.

Deutsch gehört zu den unterstützten Sprachen von Apple Intelligence. Das ist jedoch keine Zusage für jede einzelne Funktion: Siri AI startet zunächst auf Englisch als Beta und bleibt auf iPhone, iPad und Apple Watch vorerst außerhalb der EU. Auch davon abhängige Funktionen fehlen hier zunächst. Einen deutschen Termin nennt Apple nicht. Beachtet deshalb die jeweiligen Sprach- und Regionshinweise von Apple, bevor ihr wegen einer bestimmten KI-Funktion wechselt.

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