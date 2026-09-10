Apple hat die AirPods 5 vorgestellt und bringt aktive Geräuschunterdrückung jetzt in beide Varianten. Das günstigere Modell kostet in Deutschland 149 Euro, die Version mit kabellosem Ladecase 169 Euro. Beide könnt ihr seit dem 9. September vorbestellen; der Verkaufsstart folgt am 18. September 2026. Das geht aus Apples deutscher Ankündigung hervor.

Was sich gegenüber den AirPods 4 ändert

Bei den AirPods 4 musstet ihr noch zwischen einer einfachen Version ohne ANC und dem teureren ANC-Modell wählen. Bei den AirPods 5 gehört die Geräuschunterdrückung zur Grundausstattung. Das offene Design ohne Silikonaufsätze bleibt erhalten.

Eine neue akustische Architektur und ein überarbeiteter adaptiver Equalizer sollen den Klang verbessern. Apple nennt außerdem bis zu 50 Prozent mehr unterdrückte Umgebungsgeräusche gegenüber den AirPods 4 mit ANC. Das ist eine Herstellerangabe, kein Ergebnis unseres eigenen Hörtests.

149 oder 169 Euro: Die Unterschiede

Ausstattung AirPods 5 AirPods 5 mit kabellosem Ladecase Deutscher Preis 149 Euro 169 Euro Aktive Geräuschunterdrückung Ja Ja Case laden USB-C USB-C, Qi oder Apple-Watch-Ladegerät Lautstärke am Hörer durch Streichen ändern Nein Ja Musikwiedergabe mit ANC, laut Apple Bis zu 4 Stunden Bis zu 5 Stunden Mit Case und ANC, laut Apple Bis zu 20 Stunden Bis zu 22 Stunden

Die technischen Daten nennen weiterhin den H2-Chip und nun IP57 für den Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser. Die teurere Variante kostet 20 Euro mehr und ist vor allem dann interessant, wenn ihr kabellos laden oder die Lautstärke direkt am Hörer ändern möchtet. Die Laufzeitangaben gelten unter Apples Testbedingungen und hängen von eurer Nutzung ab.

Live-Übersetzung braucht das passende iPhone

Live-Übersetzung setzt kompatible Apple-Geräte, aktuelle Software und AirPods-Firmware sowie aktiviertes Apple Intelligence voraus; sie ist nicht in jeder Sprache oder Region verfügbar. Die AirPods allein machen ein älteres iPhone also nicht KI-fähig. Ebenso wenig ist die neue Siri AI zum Verkaufsstart eine zugesicherte Funktion für deutsche iPhone-Nutzer.

Die übrigen Ankündigungen des Events könnt ihr in unserem Apple-Keynote-Liveticker nachlesen.

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