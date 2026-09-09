Die Apple Keynote beginnt heute um 19:00 Uhr MESZ. Wir begleiten das Event live und fassen alle wichtigen Ankündigungen, Produkte, Preise und Termine zusammen.

Die Apple Keynote heute, am 9. September 2026, beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ) . Unter dem Motto „Staunen und strahlen.“ präsentiert Apple sein September-Event. Ihr könnt die Übertragung auf Apple.com, in der Apple TV App und auf YouTube verfolgen. PlayCentral begleitet das iPhone-Event hier im Liveticker und fasst die wichtigsten Ankündigungen, Produkte, Preise und Release-Termine zusammen.

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Apple Keynote heute: Uhrzeit und Stream im Überblick

Datum: Mittwoch, 9. September 2026

Mittwoch, 9. September 2026 Beginn: 19:00 Uhr MESZ / 17:00 Uhr UTC

19:00 Uhr MESZ / 17:00 Uhr UTC Ort: Apple Park, Cupertino, Kalifornien

Apple Park, Cupertino, Kalifornien Motto: „Staunen und strahlen.“ / „Surprise and shine.“

„Staunen und strahlen.“ / „Surprise and shine.“ Stream im Browser: Apple.com – offizielle Eventseite

Apple.com – offizielle Eventseite Weitere Übertragungen: Apple TV App und offizieller Apple-Stream auf YouTube

Apple TV App und offizieller Apple-Stream auf YouTube Live-Berichterstattung: PlayCentral auf dieser Seite

Die deutsche Apple-Eventseite nennt den Start um 19 Uhr und das deutsche Motto. Der offizielle Kalendereintrag bestätigt den 9. September 2026 um 10 Uhr kalifornischer Ortszeit. Für Deutschland entspricht das 19 Uhr MESZ. Auf der englischsprachigen Eventseite verwendet Apple den Slogan „Surprise and shine.“.

Was ist für das Apple Event offiziell bestätigt?

Fest stehen der Termin, die Startzeit und die Übertragung. Eine vollständige Liste der Geräte nennt Apple auf der Eventseite vor Beginn nicht. Das Motto allein verrät weder einen Produktnamen noch eine technische Neuerung. Welche Modelle tatsächlich auf die Bühne kommen und wann sie erhältlich sein werden, muss die Präsentation zeigen.

Für unseren Liveticker bedeutet das: Vor dem Start ordnen wir die Erwartungen ein. Sobald Apple Produkte vorstellt, ergänzen wir die bestätigten Angaben im Meldungsstream oben. So könnt ihr auch später nachvollziehen, welche Informationen aus der Keynote stammen und welche Punkte im Vorfeld noch offen waren.

Was könnte Apple heute zeigen?

Im Mittelpunkt dürften neue iPhone-Modelle stehen. Erwartet werden unter anderem neue Pro-Varianten; außerdem wird seit Längerem über ein faltbares iPhone spekuliert. Ob Apple dieses tatsächlich schon heute präsentiert, ist allerdings offen.

Auch neue Generationen der Apple Watch gelten als wahrscheinlich. Darüber hinaus werden neue AirPods sowie weitere Hardware rund um TV und Smart Home gehandelt.

Welche Produkte Apple tatsächlich zeigt und welche Gerüchte sich bewahrheiten, erfahren wir ab 19:00 Uhr live im Event.

iPhone Keynote 2026: Auf diese Details achten wir

Bei einem neuen iPhone interessiert uns mehr als der erste Blick auf das Gehäuse. Wir halten fest, welche Unterschiede Apple zwischen den Modellen nennt, welche Funktionen welchen Geräten vorbehalten sind und welche Speichergrößen angeboten werden. Gerade bei mehreren Neuheiten hilft die genaue Zuordnung dabei, die Ankündigungen miteinander zu vergleichen. Konkrete technische Daten tragen wir ein, sobald sie offiziell vorliegen.

Sollte ein faltbares iPhone vorgestellt werden, schauen wir besonders auf Apples Erklärung des neuen Formats: Wofür soll sich das größere Display eignen? Wie werden Apps dargestellt? Und welche Kompromisse oder Vorteile nennt der Hersteller selbst? Das sind Fragen an die Präsentation, keine vorweggenommenen Eigenschaften eines bislang unbestätigten Geräts.

Ebenso wichtig sind Preise und Verfügbarkeit. Wir unterscheiden zwischen dem Beginn einer Vorbestellung, dem eigentlichen Verkaufsstart und einer zunächst nur angekündigten Verfügbarkeit. Falls Apple anfangs ausschließlich einen US-Preis nennt, kennzeichnen wir ihn entsprechend und ergänzen deutsche Preise erst nach Bestätigung. Auch bei Zubehör und Software achten wir darauf, ob ein Termin weltweit oder nur für einzelne Märkte gilt.

Apple-Livestream: Hier könnt ihr die Keynote sehen

Den Livestream erreicht ihr über die offizielle Apple-Eventseite und die Apple TV App. Alternativ findet ihr hier die Übertragung des offiziellen Apple-Kanals auf YouTube. Öffnet das Video am besten einige Minuten vor 19 Uhr, damit ihr den Beginn nicht verpasst. Über den direkten Link könnt ihr die Präsentation auch in einem eigenen Fenster verfolgen.

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So begleitet PlayCentral die Apple Keynote live

Wer das Event ohne Ton verfolgt, unterwegs ist oder eine einzelne Meldung nachlesen möchte, findet die Neuigkeiten im Ticker direkt unter dem Einstieg. Dort sammeln wir während der Präsentation die wichtigsten Aussagen und ordnen sie den jeweiligen Produkten zu. Der Hintergrundtext darunter hilft euch, vor dem Start die bestätigten Eckdaten und die offenen Fragen auseinanderzuhalten.

Unser Augenmerk liegt auf verständlichen Meldungen: Was wurde angekündigt, was kann das Produkt und wann soll es erscheinen? Wo Apple noch keine Details nennt, lassen wir die Frage offen. Schaut kurz vor Beginn wieder vorbei – um 19:00 Uhr MESZ startet die Keynote.