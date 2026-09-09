Hemlotrion Broken Mirror angekündigt – Action-Adventure in Magieschule für Steam

Mit Hemlotrion: Broken Mirror hat das Indie-Studio Frogstorm am 8. September 2026 ein neues Action-Adventure für Steam vorgestellt, das Fans von Harry Potter und Hogwarts Legacy sofort bekannt vorkommen dürfte. Schauplatz ist eine verwinkelte Magieschule, in der Unterricht, Zaubersprüche, Freundschaften, Rivalitäten und ein dunkles Geheimnis aufeinandertreffen.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Die Steam-Seite ist jedoch bereits verfügbar, das Spiel kann auf die Wunschliste gesetzt werden und eine spielbare Demo befindet sich laut Entwickler in Arbeit. Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel sind ebenfalls vorgesehen.

Zauberschule mit nostalgischem Charme

Worum geht es in Hemlotrion: Broken Mirror? Im Mittelpunkt steht Simon Page, ein neugieriger Zauberer im zweiten Schuljahr. Während eines neuen Schuljahres erkundet er das alte Schloss, trifft andere Schüler sowie Lehrkräfte und stößt auf eine Bedrohung, die tief innerhalb der Schulmauern verborgen liegt.

Die Entwickler wollen dabei bewusst an die Atmosphäre klassischer PC-Spiele aus den frühen 2000er-Jahren erinnern. Das zeigt sich nicht nur bei der Optik, sondern auch beim grundsätzlichen Aufbau: Simon lernt neue Zauber, setzt sie in praktischen Übungen ein und kann mit seinen wachsenden Fähigkeiten zuvor unzugängliche Bereiche der Schule erreichen.

Der Trailer erinnert mit langen Korridoren, großen Treppen, geheimen Räumen und düsteren Kellerabschnitten deutlich an Hogwarts. Gleichzeitig sind moderne Einflüsse aus Hogwarts Legacy erkennbar, darunter Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive, frei einsetzbare Magie und eine umfangreich erkundbare Schulumgebung.

Magie, Rätsel und versteckte Bereiche

Welche Features bietet das neue Zauberspiel? Hemlotrion: Broken Mirror verbindet Kämpfe, Plattformpassagen und Rätsel mit einer Metroidvania-Struktur. Neben magischen Kreaturen sollen auch Goblins und Golems als Gegner auftreten, während Duelle und Minispiele zusätzliche Abwechslung bieten.

Grafikstil mit Einflüssen klassischer Spiele aus den 2000er-Jahren

Magie- und zauberbasierte Kämpfe

Zerstörbare und interaktive Objekte

Neue und freischaltbare Zaubersprüche

Begegnungen mit Schülern, Lehrkräften und magischen Kreaturen

Geheime Bereiche, versteckte Räume und sammelbare Gegenstände

Auch Umgebungsrätsel spielen eine wichtige Rolle. Objekte lassen sich offenbar mithilfe von Magie bewegen und als Plattformen verwenden. Wer das Schloss gründlich untersucht, soll außerdem uralte Artefakte, nützliche Gegenstände und zusätzliche Geheimnisse entdecken können.

Systemanforderungen und offene Fragen

Welche Hardware benötigt Hemlotrion: Broken Mirror? Die vorläufigen Mindestanforderungen fallen für ein Indie-Abenteuer vergleichsweise anspruchsvoll aus. Besonders der benötigte Speicherplatz von 60 GB deutet auf größere Schauplätze und zahlreiche Umgebungsdetails hin.

Komponente Mindestanforderung Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11 mit 64 Bit Prozessor Intel Core i5-9600K oder AMD Ryzen 5 2600X Arbeitsspeicher 12 GB RAM Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1660 mit 6 GB oder AMD Radeon RX 5600 XT DirectX Version 11 Speicherplatz 60 GB

Die auffälligen Parallelen zu Harry Potter sorgen bereits für Diskussionen. Während einige Fans den nostalgischen Ansatz begrüßen, zweifeln andere noch an der Eigenständigkeit des Projekts. Entscheidend wird sein, ob Frogstorm aus den vertrauten Zutaten eine eigene Welt mit unverwechselbaren Figuren, Rätseln und Geschichten formen kann.

Weitere kommende Alternativen für Magiefans sind Witchbrook, das Zauberschule und gemütliche Lebenssimulation verbindet, sowie Project Bloomwalker mit seiner märchenhaften Welt voller fantastischer Kreaturen. Hemlotrion: Broken Mirror setzt dagegen stärker auf Action, Erkundung und klassische Schlossabenteuer.

Wie gefällt euch Hemlotrion: Broken Mirror bislang? Seht ihr darin eine spannende Alternative zu Hogwarts Legacy oder sind euch die Ähnlichkeiten zu Harry Potter zu deutlich? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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