The Blood of Dawnwalker: Neuer Patch hilft, wenn eure Quest plötzlich nicht mehr weitergeht

Eine Figur spricht nicht mehr mit euch, eine Mission hängt fest oder das Spiel lässt euch nicht speichern: Update 1.0.4 für The Blood of Dawnwalker kümmert sich um mehrere besonders ärgerliche Fehler. Rebel Wolves verbessert außerdem die Stabilität und korrigiert Probleme beim Kämpfen.

Der Hotfix ist auf Steam verfügbar. Zu den wichtigsten Änderungen zählt die Behebung eines Fehlers, der das Speichern verhindern konnte. Auch Situationen, in denen Coen in bestimmten Häusern feststeckte, wurden überarbeitet.

Mehrere Quests sollten jetzt wieder weitergehen

Die Änderungen betreffen verschiedene Aufgaben und Begegnungen im Sangora-Tal. Unter anderem beseitigt das Update folgende Probleme:

„Deep Down“: Coen konnte in einer Höhle feststecken.

Coen konnte in einer Höhle feststecken. „Hive and Seek“: Einer der möglichen Lösungswege endete vorzeitig.

Einer der möglichen Lösungswege endete vorzeitig. „On the Run“: Beim Fortschritt konnte eine endlose Ladephase auftreten.

Beim Fortschritt konnte eine endlose Ladephase auftreten. „The Heart Wants What It Wants“: Ein Fehler blockierte die Quest.

Ein Fehler blockierte die Quest. Sara: Nach dem Folgen der Figur konnte der weitere Ablauf hängen bleiben.

Außerdem erscheinen Murohn nun auch unter Umständen, in denen ihr Auftauchen zuvor ausblieb. Bei „Smoke and Ashes“ ist die Untersuchung des Stofffetzens jetzt optional. Ocha soll Coen nicht länger angreifen, wenn sie selbst von Wachen attackiert wird.

Die Dohle wird ansprechbar, Blocken funktioniert wieder

Auch außerhalb der Quests gibt es Reparaturen: Die Dohle kann während ihrer Trainingssequenz mit Coen sprechen, tote NPCs starten keine Gespräche mehr und ein Fehler beim Blocken wurde behoben. Im Tutorial sollte der Fortschritt zudem nicht mehr hängen bleiben, wenn die Bissfähigkeit zu früh eingesetzt wird.

PC-Fixes gegen bestimmte Leistungseinbrüche

Auf Steam soll das Anschließen eines Controllers mit veralteter GameInput-Software keine FPS-Einbrüche mehr verursachen. Hinzu kommt eine Korrektur für das Zusammenspiel von VSync und FSR Frame Generation.

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