Die vergrabenen Vorräte (Buried Stashes) auf Cayo Perico belohnen euch in GTA Online für eine kurze Schatzsuche beim Auskundschaften. Anders als bei den sichtbaren Schatztruhen braucht ihr dafür einen Metalldetektor. Ist er einmal freigeschaltet, könnt ihr täglich zwei versteckte Vorratskisten ausgraben.

Unsere Karte öffnet Cayo Perico direkt mit den berechneten Tagespositionen der Buried Stashes. Im Filter könnt ihr alternativ alle 20 möglichen Fundorte ansehen. Die Beschaffung des Detektors findet dagegen auf dem Festland statt und ist nicht Teil dieser Inselkarte.

GTA Online: Vergrabene Vorräte auf Cayo Perico Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Buried Stashes: Das Wichtigste in Kürze

Zwei tägliche Vorräte aus einem Pool von 20 Positionen auf Cayo Perico.

Einmalige Freischaltung des kostenlosen Metalldetektors durch ein Zufallsereignis auf dem Festland.

Danach Zugang zur Auskundschaftungsmission des Cayo-Perico-Heists nötig.

Regulär 25.000 GTA-Dollar und 1.000 RP pro Vorrat, insgesamt 50.000 GTA-Dollar und 2.000 RP pro Tag.

Reset um 06:00 UTC, also 7 Uhr MEZ beziehungsweise 8 Uhr MESZ.

Metalldetektor finden und dauerhaft freischalten

Haltet im freien Modus von GTA Online an den Küsten von Los Santos nach einem blauen Punkt auf der Minikarte Ausschau. Er kann zu einem angeschwemmten Skelett führen, neben dem ein Metalldetektor liegt. Insgesamt sind zehn mögliche Stellen für dieses Zufallsereignis bekannt, unter anderem an Del Perro Beach, beim Flughafen, im Hafengebiet und an der Küste der Palomino Highlands.

Bildquelle: Rockstar Games

Nehmt das Gerät mit der eingeblendeten Taste auf und schaut euch auch die Karte beim Skelett an. Achtet auf die Freischaltmeldung: Nur die Karte zu betrachten ersetzt die Aufnahme des Detektors nicht. Ihr kauft ihn weder bei Ammu-Nation noch als Kosatka-Erweiterung. Nach erfolgreicher Freischaltung müsst ihr ihn nicht jeden Tag erneut suchen.

Das Ereignis erscheint nicht bei jedem Besuch einer möglichen Stelle. Sucht mehrere Küstenabschnitte ab und kommt später zurück, falls kein blauer Punkt auftaucht. Eine Karte mit möglichen Skelettpositionen garantiert keinen gerade aktiven Spawn. Sobald ihr einen findet, holt das Gerät zeitnah ab, statt erst eine lange Inselreise vorzubereiten.

So gelangt ihr zur richtigen Cayo-Perico-Mission

Die eigentlichen Vorräte sucht ihr während der Informationsbeschaffung beziehungsweise Auskundschaftung (Gather Intel) für den Cayo-Perico-Heist. Für euren eigenen Zugang lernt ihr Miguel Madrazo im Music Locker kennen, beschafft die Kosatka und startet die Vorbereitung über deren Planungstisch. Folgt zunächst den Einführungs- und Missionszielen, bis ihr die Insel erkunden könnt.

Ein Inselbesuch für die Strandparty oder ein Rennen ist dafür nicht gleichwertig. Auch das Heist-Finale ist der falsche Zeitpunkt. Die entscheidenden Voraussetzungen sind der freigeschaltete Detektor und die passende Auskundschaftungsmission. Ein Gerät im Besitz eines Mitspielers schaltet euren eigenen Charakter nicht automatisch frei.

Den Metalldetektor benutzen und Vorräte ausgraben

Auf Cayo Perico helfen weiße Suchbereiche mit Fragezeichen bei der Orientierung. Geht in einen solchen Bereich und haltet die vom Spiel angezeigte Zieltaste gedrückt, um den Metalldetektor zu verwenden. Außerhalb des Suchbereichs lässt er sich nicht einfach wie eine gewöhnliche Waffe überall auf der Insel einsetzen.

Bewegt euch langsam und vergleicht das Signal nach wenigen Schritten. Mehr leuchtende Balken, schnelleres Blinken und dichteres Piepen führen euch näher zum Fund. Wird das Signal schwächer, kehrt um oder korrigiert die Richtung. Lauft nicht hektisch im Kreis: Ein kurzer gerader Abschnitt verrät besser, ob ihr euch nähert.

Direkt am Ziel weist der starke beziehungsweise durchgehende Ton auf die Stelle hin. Sobald der kleine Erdhaufen und die Aufforderung zum Ausgraben erscheinen, bestätigt ihr die Interaktion. Wartet die Animation und Gutschrift ab und sucht anschließend den zweiten Tagesvorrat.

Wie viel Geld und RP gibt es?

Jeder vergrabene Vorrat bringt regulär 25.000 GTA-Dollar und 1.000 RP. Für beide Funde erhaltet ihr damit 50.000 GTA-Dollar und 2.000 RP.

Wann wechseln die Fundorte?

Der Tageswechsel liegt bei 06:00 UTC. In Deutschland entspricht das 7 Uhr im Winter und 8 Uhr im Sommer. Nach zwei Funden wartet ihr auf dieses neue Tagesfenster; ein Tag-Nacht-Wechsel innerhalb von GTA Online setzt die Sammlung nicht zurück. Euren Tagesfortschritt könnt ihr im Interaktionsmenü bei den täglichen Sammelobjekten kontrollieren.

Kein Suchbereich oder kein Signal: Das hilft

Freischaltung prüfen: Habt ihr den Metalldetektor wirklich aufgenommen oder nur die Karte betrachtet?

Habt ihr den Metalldetektor wirklich aufgenommen oder nur die Karte betrachtet? Mission prüfen: Startet die Informationsbeschaffung, nicht das Finale oder einen normalen Partybesuch.

Startet die Informationsbeschaffung, nicht das Finale oder einen normalen Partybesuch. Suchbereich betreten: Die Zieltaste aktiviert den Detektor nur im passenden Bereich.

Die Zieltaste aktiviert den Detektor nur im passenden Bereich. Tageslimit beachten: Bei 2/2 gibt es bis zum Reset keine weiteren Vorräte.

Bei 2/2 gibt es bis zum Reset keine weiteren Vorräte. Nach dem Reset neu laden: Eine neue Sitzung und neu gestartete Auskundschaftung können einen veralteten Tagesstand beheben.

Nicht mit Hidden Caches und Schatztruhen verwechseln

Buried Stashes liegen vergraben auf Cayo Perico. Die Hidden Caches befinden sich dagegen unter Wasser rund um das Festland. Die zwei Treasure Chests auf Cayo Perico sind wiederum eine eigene Sammlung mit einer Land- und einer Unterwassertruhe.

Weitere tägliche Herausforderungen findet ihr bei den Junk-Energy-Fallschirmsprüngen. Unsere Sammelübersicht für GTA Online zeigt euch, welche Aktivitäten täglich wechseln und welche Reihen ihr einmalig abschließen könnt.

Öffnet in einem neuen Tab