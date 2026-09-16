Bei den Junk-Energy-Fallschirmsprüngen (Junk Energy Skydives) in GTA Online absolviert ihr täglich zehn Herausforderungen in Los Santos und Blaine County. Dabei fliegt ihr durch Kontrollpunkte, unterbietet eine Zielzeit und versucht, möglichst genau in der Landezone aufzusetzen. Unsere interaktive Karte zeigt euch, wo ihr die heute verfügbaren Sprünge aktiviert.

Wichtig: Die Marker kennzeichnen die Aktivierungspunkte. Die eigentlichen Absprungstellen, Kontrollpunkte und Landezonen liegen entlang der jeweiligen Herausforderung und werden nicht als zusätzliche Kartenmarker dargestellt.

GTA Online: Junk Energy Skydives heute Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Junk Energy Skydives: Das Wichtigste in Kürze

Jeden Tag stehen zehn Junk Energy Skydives bereit.

Der vollständige Pool umfasst 25 Aktivierungspunkte.

Zum Start benötigt ihr weder eine Immobilie noch ein eigenes Flugzeug oder einen Fallschirm.

Pro Sprung sind regulär bis zu 5.000 GTA-Dollar und 2.500 RP möglich.

Alle zehn Tages-Sprünge bringen einen zusätzlichen Bonus von 50.000 GTA-Dollar.

Gold bei allen zehn Tages-Sprüngen bringt einen weiteren Bonus von 50.000 GTA-Dollar.

Mit zehn Goldmedaillen an einem Tag sind regulär insgesamt bis zu 150.000 GTA-Dollar möglich.

Die Tagesauswahl wechselt um 6 Uhr UTC.

Wo starten die heutigen Junk Energy Skydives?

Fahrt zu einem der zehn auf der Karte markierten Aktivierungspunkte. Im Spiel erkennt ihr die Aktivität am Fallschirmsymbol sowie an der Junk-Energy-Ausrüstung am Startpunkt. Nach der Aktivierung versetzt euch das Spiel an die eigentliche Absprungposition und gibt Route, Kontrollpunkte und Landezone vor.

Die Karte zeigt deshalb bewusst nicht den Punkt in der Luft, an dem der Sprung beginnt. Sie hilft euch dabei, die Aktivität am Boden zu finden. Über den Filter könnt ihr außerdem alle 25 möglichen Aktivierungspunkte ansehen.

So funktionieren die Fallschirmsprünge

Nach dem Start müsst ihr eine festgelegte Route bis zur Landezone absolvieren. Für eine Goldmedaille zählen bei jedem Sprung drei Teilziele:

Alle Kontrollpunkte treffen: Fliegt durch sämtliche Markierungen der Route.

Fliegt durch sämtliche Markierungen der Route. Zielzeit unterbieten: Erreicht die Landezone innerhalb der vorgegebenen Zeit.

Erreicht die Landezone innerhalb der vorgegebenen Zeit. Präzise landen: Setzt möglichst genau im markierten Zielbereich auf.

Verpasst ihr ein Teilziel, könnt ihr den Sprung erneut angehen. Bereits absolvierte Tages-Sprünge bleiben auf der Karte markiert; eine Goldwertung wird durch ein entsprechend hervorgehobenes Symbol kenntlich gemacht.

Belohnungen und Goldmedaille

Bei der ersten erfolgreichen Wertung eines Sprungs erhaltet ihr für die drei Teilziele zusammen regulär maximal 5.000 GTA-Dollar und 2.500 RP. Die Aufteilung lautet:

alle Kontrollpunkte: 2.000 GTA-Dollar und 1.000 RP,

Zielzeit: 2.000 GTA-Dollar und 1.000 RP,

präzise Landung: 1.000 GTA-Dollar und 500 RP.

Für den Abschluss aller zehn Tages-Sprünge kommen 50.000 GTA-Dollar hinzu. Schafft ihr alle zehn am selben Tag mit Gold, gibt es weitere 50.000 GTA-Dollar. Zusammen mit den Einzelprämien sind damit regulär bis zu 150.000 GTA-Dollar möglich. In Bonuswochen können die Auszahlungen höher ausfallen.

Nach eurem ersten abgeschlossenen Sprung wird die Junk-Energy-Fallschirmtasche verfügbar. Gold bei allen zehn Tages-Sprüngen schaltet außerdem den Junk-Energy-Fallschirm frei. Entscheidend sind die zehn an diesem Tag verfügbaren Herausforderungen, nicht Gold bei sämtlichen 25 möglichen Positionen.

Tipps für Gold bei allen zehn Sprüngen

Route zuerst lesen: Nutzt die ersten Sekunden, um die nächsten Kontrollpunkte und die Landezone zu erfassen.

Nutzt die ersten Sekunden, um die nächsten Kontrollpunkte und die Landezone zu erfassen. Nicht zu früh stark lenken: Harte Korrekturen kosten Geschwindigkeit und machen die folgenden Kontrollpunkte schwieriger.

Harte Korrekturen kosten Geschwindigkeit und machen die folgenden Kontrollpunkte schwieriger. Höhe einteilen: Bleibt hoch genug, um spätere Ringe zu erreichen, verliert aber vor der Landezone rechtzeitig Höhe.

Bleibt hoch genug, um spätere Ringe zu erreichen, verliert aber vor der Landezone rechtzeitig Höhe. Landung vorbereiten: Richtet euch früh auf das Zentrum aus und bremst den Fallschirm kurz vor dem Aufsetzen kontrolliert ab.

Richtet euch früh auf das Zentrum aus und bremst den Fallschirm kurz vor dem Aufsetzen kontrolliert ab. Einzelne Sprünge wiederholen: Fehlt nur eine Bedingung, müsst ihr nicht erst alle anderen Tages-Sprünge erneut absolvieren.

Wann wechseln die Skydives?

Die zehn verfügbaren Junk Energy Skydives wechseln täglich um 6 Uhr UTC. In Deutschland ist das 7 Uhr während der Winterzeit und 8 Uhr während der Sommerzeit. Falls nach dem Wechsel noch der alte Stand erscheint, startet eine neue Online-Sitzung.

FAQ zu den Junk Energy Skydives

Wie viele Junk Energy Skydives gibt es?

Es gibt 25 mögliche Aktivierungspunkte. Davon stehen täglich zehn Herausforderungen zur Verfügung.

Zeigt die Karte die Absprungstellen?

Nein. Die Marker zeigen, wo ihr den jeweiligen Skydive aktiviert. Die eigentliche Absprungposition, die Route, die Kontrollpunkte und die Landezone werden nach dem Start von GTA Online vorgegeben.

Brauche ich einen eigenen Fallschirm?

Nein. Die notwendige Ausrüstung wird für die Aktivität bereitgestellt. Ihr müsst auch kein Flugzeug kaufen oder zu einer Absprungstelle fliegen.

Muss ich alle 25 Sprünge mit Gold abschließen?

Für den täglichen Goldbonus und den Junk-Energy-Fallschirm zählen die zehn an diesem Tag verfügbaren Sprünge. Die Zahl 25 bezeichnet den gesamten Pool möglicher Aktivitäten.

Wo sehe ich meinen Tagesfortschritt?

GTA Online führt die absolvierten Skydives im Interaktionsmenü bei den täglichen Sammelobjekten. Auf der Spielkarte ändern abgeschlossene und mit Gold bewertete Sprünge außerdem ihre Markierung.

Weitere wechselnde Aktivitäten findet ihr in unserer Übersicht zur interaktiven GTA-Online-Karte. Auch permanente Reihen haben wir im Guide zu allen Sammelgegenständen in GTA Online zusammengefasst. Rockstar beschreibt die Skydives außerdem in mehreren offiziellen Eventmeldungen, darunter die flugbezogene Bonuswoche.

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