In Marvel’s Wolverine könnt ihr auf der PS5 insgesamt 42 Trophäen freischalten. Der Weg zu „Ich bin der Beste aller Zeiten …“ führt durch die Hauptgeschichte, alle drei Sammelobjekt-Arten, einige besondere Aktionen und mehrere Kampfaufgaben. Hier findet ihr die vollständige deutsche Trophäenliste sowie eine konkrete Roadmap für Platin.

Das Wichtigste zur Platin-Trophäe

Punkt Angabe Trophäen insgesamt 42 Verteilung 1 Platin, 4 Gold, 9 Silber, 28 Bronze Zeitaufwand 15–20 Stunden Schwierigkeit 2/10 Erforderliche Durchgänge 1; New Game+ ist nicht erforderlich Verpassbare Trophäen Keine; offene Aufgaben lassen sich über die Missionsauswahl nachholen Schwierigkeitsgebundene Trophäen Keine Sammelobjekte 68 Materialkisten, 20 Whiskyflaschen und 14 Albtraumtüren

Platin-Roadmap: So geht ihr am besten vor

1. Geschichte spielen und Sammelobjekte mitnehmen

Spielt die Geschichte in eurem bevorzugten Schwierigkeitsgrad. Für keine Trophäe ist eine bestimmte Stufe vorgeschrieben. Achtet unterwegs auf die 68 Materialkisten, 20 Whiskyflaschen und 14 Albtraumtüren. Im Pausenmenü und später in der Missionsauswahl seht ihr den Sammelfortschritt pro Mission.

Unter Einstellungen > Grafik > Shader für Sammelobjekte und Interaktionen könnt ihr interaktive Objekte farbig hervorheben. Die Anpassungen „Kistenfinder“ und „Whiskyfinder“ markieren die jeweiligen Fundstücke zudem aus größerer Entfernung und durch Wände. So müsst ihr später deutlich weniger Abschnitte wiederholen.

2. Kampfzähler nebenbei aufbauen

Pariert regelmäßig und setzt Tornado-Drehung sowie nach der Freischaltung die Helix-Klauen möglichst für den letzten Treffer ein. Benötigt werden 500 Paraden, 75 Kills mit Tornado-Drehung und 100 Kills mit Helix-Klauen. Zerstört außerdem XP-Speicher, wann immer ihr sie entdeckt; für „Speicher-Vernichter“ zählen 100 Stück, im Spiel gibt es aber deutlich mehr.

Fehlen nach der Geschichte noch Zähler, wiederholt kampfreiche Missionen oder Albtraumprüfungen. „Überrumpelt“ lässt sich gut in „Hell Followed With Him“ nachholen: Lasst Jean Gegner blenden und führt anschließend lautlose Tötungen aus. Bei Bedarf könnt ihr den Kontrollpunkt neu laden.

3. Missionsauswahl und Aufräumen

Die Missionsauswahl wird freigeschaltet, sobald ihr der zweiten Albtraumtür begegnet. Nach der Geschichte erreicht ihr sie im Hauptmenü über die Albtraumhütte; interagiert dort mit dem Bett und wählt die gewünschte Mission. Gesammelte Objekte und der Fortschritt bleiben bei Wiederholungen erhalten. Dadurch sind weder Sammelobjekte noch situationsabhängige Trophäen verpassbar.

Für „Ultimatives Raubtier“ braucht ihr Spielerstufe 36. Je nach Spielweise endet die Geschichte ungefähr auf Stufe 34 bis 36. Fehlen noch Erfahrungspunkte, wiederholt Missionen mit vielen Gegnern und zerstört dort weitere XP-Speicher.

4. Anzüge herstellen und Gesundheit maximieren

Die Materialien aus allen 68 Kisten reichen für die benötigten Anzüge. Für „Adamantium-Arsenal“ müsst ihr 20 reguläre Anzüge herstellen, damit Logans Gesundheit vollständig verbessert wird. Die Anzüge der Deluxe Edition zählen nicht für den Trophäenfortschritt.

5. Versteckte Erinnerung freischalten

Entdeckt alle 14 Albtraumtüren und beendet jede zugehörige Prüfung mindestens mit Bronze. Nach Abschluss der Geschichte erscheint in der Albtraumhütte eine zusätzliche 15. Prüfung namens „Best There Is“. Schließt auch sie mindestens mit Bronze ab, verlasst anschließend die Hütte und folgt der Duftspur zur versteckten Erinnerung.

Die höchste Wertung ist dafür nicht in allen Prüfungen nötig. Für die separate Bronze-Trophäe „Adamantium-Träume“ müsst ihr lediglich einmal in einer beliebigen Albtraumprüfung die Adamantium-Wertung erreichen.

Alle 42 Trophäen in Marvel’s Wolverine

Die folgenden Bezeichnungen und Bedingungen entsprechen der veröffentlichten deutschen Trophäenliste.

Platin

Trophäe Freischaltbedingung Ich bin der Beste aller Zeiten … Sammle alle Trophäen.

Gold

Trophäe Freischaltbedingung Eine weitere Geschichte Schließe die Hauptstory ab. Adamantium-Arsenal Stelle genügend Anzüge her, um deine Gesundheit vollständig zu verbessern. Sekundäre Mutationen Erreiche Anpassungsstufe 10. Verdrängte Erinnerungen Schalte die versteckte Erinnerung in Albtraumprüfungen frei.

Silber

Trophäe Freischaltbedingung Omega Dead Besiege Omega Red. Den Löffel abgegeben Besiege den Sentinel-Prototyp. Todesschlag Besiege Deathstrike. Ich musste ihn umlegen Besiege Sabretooth. Ein unheilvolles Ende Besiege Essex. Ultimatives Raubtier Erreiche Spielerstufe 36. Kistensammler Sammle alle Materialkisten. Komplettes Fass Sammle alle Whiskyflaschen. Wege des Bewusstseins Entdecke alle Albtraumtüren.

Bronze

Trophäe Freischaltbedingung Hitzkopf Erreiche Wut-Stufe 3. Verkehrsrowdy Schließe die Kanada-Verfolgungsjagd ab. Hölle auf Erden Zerstöre die Raffinerie. Entfesselter Berserker Verfalle in eine Berserker-Wut. Fester Händedruck Triff die Hand. Crashkurs Überlebe den Flugzeugabsturz. Pass auf, was du dir wünschst Rette „Walter“. Das Monster in mir Überlebe den Helix-Motor. Undercover Verkleide dich als Patch. Ein früheres Leben Erfahre die Wahrheit über deine Vergangenheit. Kleine Gnaden Befreie Walter. Maßgeschneidert Stell deinen ersten Anzug her. Auf ein Gläschen Sammle die erste Whiskyflasche. Bodenkontrolle Stoße 3 Gegner aus dem Flugzeug. Tiefe Einschnitte Töte 100 Gegner mit Helix-Klauen. Reine Abzocke Befreie die Stofftiere aus den Greifautomaten. Poseidons Kuss Aktiviere das Kuss-Klo in der Toilette der Bar in Tokio. Speicher-Vernichter Zerstöre 100 EP-Speicher. Perfektioniertes Parieren Pariere 500 Mal. Saturn-Schlag Lass Saturn auf die Hand in Japan fallen. Albtraum im Wachzustand Entdecke eine Albtraumtür „in freier Wildbahn“. Adamantium-Träume Erreiche Adamantium bei einer beliebigen Albtraumprüfung. Spiralschnitt Töte 75 Gegner mit Tornado-Drehung. Überrumpelt Töte lautlos 10 Gegner, die von Jean geblendet wurden. Marktverwüster Zerstöre während des Sabretooth-Bosskampfes alle Verkaufsstände. Schaschlik Spieße einen Gegner mit gefährlichen Objekten auf. Eingeschmiert Lies Callistos Tagebuch in ihrer Garage in Vancouver. Recycelt „Besiege“ einen Reaver mit geschmolzenem Metall.

Story-Spoiler: Freischaltpunkte der 17 Story-Trophäen anzeigen Achtung, massive Story-Spoiler: Die folgende Übersicht nennt Bosse, Ereignisse und Missionen. Sämtliche Trophäen in diesem Block werden automatisch im Verlauf der Geschichte freigeschaltet. Trophäe Freischaltpunkt Hitzkopf Erreicht in „A Debt Repaid“ Wut-Stufe 3. Omega Dead Besiegt Omega Red; Abschluss von „Last Meal“. Verkehrsrowdy Schließt in „The One That Got Away“ die Kanada-Verfolgungsjagd ab. Hölle auf Erden Zerstört in „Raise Some Hell“ die Raffinerie. Entfesselter Berserker Verfallt in „Something Much Stronger“ in Berserker-Wut. Den Löffel abgegeben Besiegt in „Mutant Detected“ den Sentinel-Prototyp. Fester Händedruck Trefft in „One Last Mission“ auf die Hand. Gemeint ist die gegnerische Organisation „die Hand“, nicht ein Körperteil. Crashkurs Überlebt in „Jetlag“ den Flugzeugabsturz. Pass auf, was du dir wünschst Rettet in „In the Shadows“ „Walter“. Das Monster in mir Überlebt in „Death Comes to Death“ den Helix-Motor. Todesschlag Besiegt Deathstrike; Abschluss von „Death’s Match“. Undercover Verkleidet euch zu Beginn von „Roll The Dice“ als Patch. Ich musste ihn umlegen Besiegt Sabretooth in „Red Right Hand“. Ein früheres Leben Erfahrt nach „Don’t Go Gentle“ die Wahrheit über eure Vergangenheit. Kleine Gnaden Befreit Walter in „This Was The Dream“. Ein unheilvolles Ende Besiegt Essex; Abschluss von „No Coming Back“. Eine weitere Geschichte Schließt mit „No Coming Back“ die Hauptstory ab.

Tipps für besondere Trophäen

Bodenkontrolle: In „Jetlag“ kämpft ihr nach der Rückkehr ins Flugzeug neben Löchern in der Außenwand. Drängt drei Gegner dorthin, damit der Luftstrom sie hinauszieht.

In „Jetlag“ kämpft ihr nach der Rückkehr ins Flugzeug neben Löchern in der Außenwand. Drängt drei Gegner dorthin, damit der Luftstrom sie hinauszieht. Reine Abzocke: Zerstört in „In the Shadows“ während oder nach dem Kampf sämtliche Greifautomaten in der Spielhalle.

Zerstört in „In the Shadows“ während oder nach dem Kampf sämtliche Greifautomaten in der Spielhalle. Poseidons Kuss: Sucht in „Get Angry“ im Keller der Sleepy-Kiss-Bar die Toilette auf und interagiert im Bad mit dem Gesicht an der Wand.

Sucht in „Get Angry“ im Keller der Sleepy-Kiss-Bar die Toilette auf und interagiert im Bad mit dem Gesicht an der Wand. Saturn-Schlag: In „We Were Wrong“ gelangt ihr in einen Raum mit Planetenmodellen an der Decke. Erledigt den Gegner links lautlos und durchtrennt das Seil des Saturnmodells, während Mitglieder der Gegnerorganisation „die Hand“ darunter stehen.

In „We Were Wrong“ gelangt ihr in einen Raum mit Planetenmodellen an der Decke. Erledigt den Gegner links lautlos und durchtrennt das Seil des Saturnmodells, während Mitglieder der Gegnerorganisation „die Hand“ darunter stehen. Marktverwüster: Zerstört in „Red Right Hand“ zu Beginn des Sabretooth-Kampfes sämtliche Marktstände. Falls einer stehen bleibt, könnt ihr die Mission später wiederholen.

Zerstört in „Red Right Hand“ zu Beginn des Sabretooth-Kampfes sämtliche Marktstände. Falls einer stehen bleibt, könnt ihr die Mission später wiederholen. Recycelt: In „Raise Some Hell“ erreicht ihr nach einem Lüftungsschacht einen Raum mit einem offenen Behälter voller geschmolzenem Metall. Tretet einen Reaver im Kampf hinein.

Häufige Fragen zur Platin-Trophäe

Wie lange dauert Platin?

Der Zeitaufwand liegt ungefähr bei 15 bis 20 Stunden und die Schwierigkeit bei 2/10.

Gibt es verpassbare Trophäen?

Nein. Die Missionsauswahl wird ab der zweiten Albtraumtür verfügbar. In der Albtraumhütte könnt ihr am Bett Missionen wiederholen; Sammelfortschritt bleibt dabei erhalten.

Ist ein zweiter Durchgang oder New Game+ nötig?

Nein. Ein Durchgang genügt. New Game+ wird zwar nach der Geschichte freigeschaltet, ist für keine Trophäe erforderlich.

Muss ich auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad spielen?

Nein, es gibt keine schwierigkeitsgebundene Trophäe. Ihr könnt sämtliche Erfolge auf der niedrigsten Stufe freischalten.

Muss jede Albtraumprüfung mit Adamantium abgeschlossen werden?

Nein. Für die versteckte Erinnerung reicht mindestens Bronze in den 14 regulären Prüfungen und anschließend in der zusätzlichen Prüfung. Nur für „Adamantium-Träume“ ist einmal die höchste Wertung in einer beliebigen Prüfung nötig.

Wie viele Anzüge zählen für das vollständige Gesundheitsupgrade?

Ihr müsst 20 reguläre Anzüge herstellen. Deluxe-Anzüge werden nicht für den Trophäenfortschritt gewertet.

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