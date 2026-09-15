In Marvel’s Wolverine könnt ihr auf der PS5 insgesamt 42 Trophäen freischalten. Der Weg zu „Ich bin der Beste aller Zeiten …“ führt durch die Hauptgeschichte, alle drei Sammelobjekt-Arten, einige besondere Aktionen und mehrere Kampfaufgaben. Hier findet ihr die vollständige deutsche Trophäenliste sowie eine konkrete Roadmap für Platin.
Das Wichtigste zur Platin-Trophäe
|Punkt
|Angabe
|Trophäen insgesamt
|42
|Verteilung
|1 Platin, 4 Gold, 9 Silber, 28 Bronze
|Zeitaufwand
|15–20 Stunden
|Schwierigkeit
|2/10
|Erforderliche Durchgänge
|1; New Game+ ist nicht erforderlich
|Verpassbare Trophäen
|Keine; offene Aufgaben lassen sich über die Missionsauswahl nachholen
|Schwierigkeitsgebundene Trophäen
|Keine
|Sammelobjekte
|68 Materialkisten, 20 Whiskyflaschen und 14 Albtraumtüren
Platin-Roadmap: So geht ihr am besten vor
1. Geschichte spielen und Sammelobjekte mitnehmen
Spielt die Geschichte in eurem bevorzugten Schwierigkeitsgrad. Für keine Trophäe ist eine bestimmte Stufe vorgeschrieben. Achtet unterwegs auf die 68 Materialkisten, 20 Whiskyflaschen und 14 Albtraumtüren. Im Pausenmenü und später in der Missionsauswahl seht ihr den Sammelfortschritt pro Mission.
Unter Einstellungen > Grafik > Shader für Sammelobjekte und Interaktionen könnt ihr interaktive Objekte farbig hervorheben. Die Anpassungen „Kistenfinder“ und „Whiskyfinder“ markieren die jeweiligen Fundstücke zudem aus größerer Entfernung und durch Wände. So müsst ihr später deutlich weniger Abschnitte wiederholen.
2. Kampfzähler nebenbei aufbauen
Pariert regelmäßig und setzt Tornado-Drehung sowie nach der Freischaltung die Helix-Klauen möglichst für den letzten Treffer ein. Benötigt werden 500 Paraden, 75 Kills mit Tornado-Drehung und 100 Kills mit Helix-Klauen. Zerstört außerdem XP-Speicher, wann immer ihr sie entdeckt; für „Speicher-Vernichter“ zählen 100 Stück, im Spiel gibt es aber deutlich mehr.
Fehlen nach der Geschichte noch Zähler, wiederholt kampfreiche Missionen oder Albtraumprüfungen. „Überrumpelt“ lässt sich gut in „Hell Followed With Him“ nachholen: Lasst Jean Gegner blenden und führt anschließend lautlose Tötungen aus. Bei Bedarf könnt ihr den Kontrollpunkt neu laden.
3. Missionsauswahl und Aufräumen
Die Missionsauswahl wird freigeschaltet, sobald ihr der zweiten Albtraumtür begegnet. Nach der Geschichte erreicht ihr sie im Hauptmenü über die Albtraumhütte; interagiert dort mit dem Bett und wählt die gewünschte Mission. Gesammelte Objekte und der Fortschritt bleiben bei Wiederholungen erhalten. Dadurch sind weder Sammelobjekte noch situationsabhängige Trophäen verpassbar.
Für „Ultimatives Raubtier“ braucht ihr Spielerstufe 36. Je nach Spielweise endet die Geschichte ungefähr auf Stufe 34 bis 36. Fehlen noch Erfahrungspunkte, wiederholt Missionen mit vielen Gegnern und zerstört dort weitere XP-Speicher.
4. Anzüge herstellen und Gesundheit maximieren
Die Materialien aus allen 68 Kisten reichen für die benötigten Anzüge. Für „Adamantium-Arsenal“ müsst ihr 20 reguläre Anzüge herstellen, damit Logans Gesundheit vollständig verbessert wird. Die Anzüge der Deluxe Edition zählen nicht für den Trophäenfortschritt.
5. Versteckte Erinnerung freischalten
Entdeckt alle 14 Albtraumtüren und beendet jede zugehörige Prüfung mindestens mit Bronze. Nach Abschluss der Geschichte erscheint in der Albtraumhütte eine zusätzliche 15. Prüfung namens „Best There Is“. Schließt auch sie mindestens mit Bronze ab, verlasst anschließend die Hütte und folgt der Duftspur zur versteckten Erinnerung.
Die höchste Wertung ist dafür nicht in allen Prüfungen nötig. Für die separate Bronze-Trophäe „Adamantium-Träume“ müsst ihr lediglich einmal in einer beliebigen Albtraumprüfung die Adamantium-Wertung erreichen.
Alle 42 Trophäen in Marvel’s Wolverine
Die folgenden Bezeichnungen und Bedingungen entsprechen der veröffentlichten deutschen Trophäenliste.
Platin
|Trophäe
|Freischaltbedingung
|Ich bin der Beste aller Zeiten …
|Sammle alle Trophäen.
Gold
|Trophäe
|Freischaltbedingung
|Eine weitere Geschichte
|Schließe die Hauptstory ab.
|Adamantium-Arsenal
|Stelle genügend Anzüge her, um deine Gesundheit vollständig zu verbessern.
|Sekundäre Mutationen
|Erreiche Anpassungsstufe 10.
|Verdrängte Erinnerungen
|Schalte die versteckte Erinnerung in Albtraumprüfungen frei.
Silber
|Trophäe
|Freischaltbedingung
|Omega Dead
|Besiege Omega Red.
|Den Löffel abgegeben
|Besiege den Sentinel-Prototyp.
|Todesschlag
|Besiege Deathstrike.
|Ich musste ihn umlegen
|Besiege Sabretooth.
|Ein unheilvolles Ende
|Besiege Essex.
|Ultimatives Raubtier
|Erreiche Spielerstufe 36.
|Kistensammler
|Sammle alle Materialkisten.
|Komplettes Fass
|Sammle alle Whiskyflaschen.
|Wege des Bewusstseins
|Entdecke alle Albtraumtüren.
Bronze
|Trophäe
|Freischaltbedingung
|Hitzkopf
|Erreiche Wut-Stufe 3.
|Verkehrsrowdy
|Schließe die Kanada-Verfolgungsjagd ab.
|Hölle auf Erden
|Zerstöre die Raffinerie.
|Entfesselter Berserker
|Verfalle in eine Berserker-Wut.
|Fester Händedruck
|Triff die Hand.
|Crashkurs
|Überlebe den Flugzeugabsturz.
|Pass auf, was du dir wünschst
|Rette „Walter“.
|Das Monster in mir
|Überlebe den Helix-Motor.
|Undercover
|Verkleide dich als Patch.
|Ein früheres Leben
|Erfahre die Wahrheit über deine Vergangenheit.
|Kleine Gnaden
|Befreie Walter.
|Maßgeschneidert
|Stell deinen ersten Anzug her.
|Auf ein Gläschen
|Sammle die erste Whiskyflasche.
|Bodenkontrolle
|Stoße 3 Gegner aus dem Flugzeug.
|Tiefe Einschnitte
|Töte 100 Gegner mit Helix-Klauen.
|Reine Abzocke
|Befreie die Stofftiere aus den Greifautomaten.
|Poseidons Kuss
|Aktiviere das Kuss-Klo in der Toilette der Bar in Tokio.
|Speicher-Vernichter
|Zerstöre 100 EP-Speicher.
|Perfektioniertes Parieren
|Pariere 500 Mal.
|Saturn-Schlag
|Lass Saturn auf die Hand in Japan fallen.
|Albtraum im Wachzustand
|Entdecke eine Albtraumtür „in freier Wildbahn“.
|Adamantium-Träume
|Erreiche Adamantium bei einer beliebigen Albtraumprüfung.
|Spiralschnitt
|Töte 75 Gegner mit Tornado-Drehung.
|Überrumpelt
|Töte lautlos 10 Gegner, die von Jean geblendet wurden.
|Marktverwüster
|Zerstöre während des Sabretooth-Bosskampfes alle Verkaufsstände.
|Schaschlik
|Spieße einen Gegner mit gefährlichen Objekten auf.
|Eingeschmiert
|Lies Callistos Tagebuch in ihrer Garage in Vancouver.
|Recycelt
|„Besiege“ einen Reaver mit geschmolzenem Metall.
Story-Spoiler: Freischaltpunkte der 17 Story-Trophäen anzeigen
Achtung, massive Story-Spoiler: Die folgende Übersicht nennt Bosse, Ereignisse und Missionen. Sämtliche Trophäen in diesem Block werden automatisch im Verlauf der Geschichte freigeschaltet.
|Trophäe
|Freischaltpunkt
|Hitzkopf
|Erreicht in „A Debt Repaid“ Wut-Stufe 3.
|Omega Dead
|Besiegt Omega Red; Abschluss von „Last Meal“.
|Verkehrsrowdy
|Schließt in „The One That Got Away“ die Kanada-Verfolgungsjagd ab.
|Hölle auf Erden
|Zerstört in „Raise Some Hell“ die Raffinerie.
|Entfesselter Berserker
|Verfallt in „Something Much Stronger“ in Berserker-Wut.
|Den Löffel abgegeben
|Besiegt in „Mutant Detected“ den Sentinel-Prototyp.
|Fester Händedruck
|Trefft in „One Last Mission“ auf die Hand. Gemeint ist die gegnerische Organisation „die Hand“, nicht ein Körperteil.
|Crashkurs
|Überlebt in „Jetlag“ den Flugzeugabsturz.
|Pass auf, was du dir wünschst
|Rettet in „In the Shadows“ „Walter“.
|Das Monster in mir
|Überlebt in „Death Comes to Death“ den Helix-Motor.
|Todesschlag
|Besiegt Deathstrike; Abschluss von „Death’s Match“.
|Undercover
|Verkleidet euch zu Beginn von „Roll The Dice“ als Patch.
|Ich musste ihn umlegen
|Besiegt Sabretooth in „Red Right Hand“.
|Ein früheres Leben
|Erfahrt nach „Don’t Go Gentle“ die Wahrheit über eure Vergangenheit.
|Kleine Gnaden
|Befreit Walter in „This Was The Dream“.
|Ein unheilvolles Ende
|Besiegt Essex; Abschluss von „No Coming Back“.
|Eine weitere Geschichte
|Schließt mit „No Coming Back“ die Hauptstory ab.
Tipps für besondere Trophäen
- Bodenkontrolle: In „Jetlag“ kämpft ihr nach der Rückkehr ins Flugzeug neben Löchern in der Außenwand. Drängt drei Gegner dorthin, damit der Luftstrom sie hinauszieht.
- Reine Abzocke: Zerstört in „In the Shadows“ während oder nach dem Kampf sämtliche Greifautomaten in der Spielhalle.
- Poseidons Kuss: Sucht in „Get Angry“ im Keller der Sleepy-Kiss-Bar die Toilette auf und interagiert im Bad mit dem Gesicht an der Wand.
- Saturn-Schlag: In „We Were Wrong“ gelangt ihr in einen Raum mit Planetenmodellen an der Decke. Erledigt den Gegner links lautlos und durchtrennt das Seil des Saturnmodells, während Mitglieder der Gegnerorganisation „die Hand“ darunter stehen.
- Marktverwüster: Zerstört in „Red Right Hand“ zu Beginn des Sabretooth-Kampfes sämtliche Marktstände. Falls einer stehen bleibt, könnt ihr die Mission später wiederholen.
- Recycelt: In „Raise Some Hell“ erreicht ihr nach einem Lüftungsschacht einen Raum mit einem offenen Behälter voller geschmolzenem Metall. Tretet einen Reaver im Kampf hinein.
Häufige Fragen zur Platin-Trophäe
Wie lange dauert Platin?
Der Zeitaufwand liegt ungefähr bei 15 bis 20 Stunden und die Schwierigkeit bei 2/10.
Gibt es verpassbare Trophäen?
Nein. Die Missionsauswahl wird ab der zweiten Albtraumtür verfügbar. In der Albtraumhütte könnt ihr am Bett Missionen wiederholen; Sammelfortschritt bleibt dabei erhalten.
Ist ein zweiter Durchgang oder New Game+ nötig?
Nein. Ein Durchgang genügt. New Game+ wird zwar nach der Geschichte freigeschaltet, ist für keine Trophäe erforderlich.
Muss ich auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad spielen?
Nein, es gibt keine schwierigkeitsgebundene Trophäe. Ihr könnt sämtliche Erfolge auf der niedrigsten Stufe freischalten.
Muss jede Albtraumprüfung mit Adamantium abgeschlossen werden?
Nein. Für die versteckte Erinnerung reicht mindestens Bronze in den 14 regulären Prüfungen und anschließend in der zusätzlichen Prüfung. Nur für „Adamantium-Träume“ ist einmal die höchste Wertung in einer beliebigen Prüfung nötig.
Wie viele Anzüge zählen für das vollständige Gesundheitsupgrade?
Ihr müsst 20 reguläre Anzüge herstellen. Deluxe-Anzüge werden nicht für den Trophäenfortschritt gewertet.Öffnet in einem neuen Tab
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