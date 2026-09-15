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Marvel’s Wolverine Trophäen-Guide mit allen 42 Erfolgen und Tipps für Platin

Patrik H. 7 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: Bildquelle: Eigener Screenshot / SIE

In Marvel’s Wolverine könnt ihr auf der PS5 insgesamt 42 Trophäen freischalten. Der Weg zu „Ich bin der Beste aller Zeiten …“ führt durch die Hauptgeschichte, alle drei Sammelobjekt-Arten, einige besondere Aktionen und mehrere Kampfaufgaben. Hier findet ihr die vollständige deutsche Trophäenliste sowie eine konkrete Roadmap für Platin.

Das Wichtigste zur Platin-Trophäe

PunktAngabe
Trophäen insgesamt42
Verteilung1 Platin, 4 Gold, 9 Silber, 28 Bronze
Zeitaufwand15–20 Stunden
Schwierigkeit2/10
Erforderliche Durchgänge1; New Game+ ist nicht erforderlich
Verpassbare TrophäenKeine; offene Aufgaben lassen sich über die Missionsauswahl nachholen
Schwierigkeitsgebundene TrophäenKeine
Sammelobjekte68 Materialkisten, 20 Whiskyflaschen und 14 Albtraumtüren

Platin-Roadmap: So geht ihr am besten vor

1. Geschichte spielen und Sammelobjekte mitnehmen

Spielt die Geschichte in eurem bevorzugten Schwierigkeitsgrad. Für keine Trophäe ist eine bestimmte Stufe vorgeschrieben. Achtet unterwegs auf die 68 Materialkisten, 20 Whiskyflaschen und 14 Albtraumtüren. Im Pausenmenü und später in der Missionsauswahl seht ihr den Sammelfortschritt pro Mission.

Unter Einstellungen > Grafik > Shader für Sammelobjekte und Interaktionen könnt ihr interaktive Objekte farbig hervorheben. Die Anpassungen „Kistenfinder“ und „Whiskyfinder“ markieren die jeweiligen Fundstücke zudem aus größerer Entfernung und durch Wände. So müsst ihr später deutlich weniger Abschnitte wiederholen.

2. Kampfzähler nebenbei aufbauen

Pariert regelmäßig und setzt Tornado-Drehung sowie nach der Freischaltung die Helix-Klauen möglichst für den letzten Treffer ein. Benötigt werden 500 Paraden, 75 Kills mit Tornado-Drehung und 100 Kills mit Helix-Klauen. Zerstört außerdem XP-Speicher, wann immer ihr sie entdeckt; für „Speicher-Vernichter“ zählen 100 Stück, im Spiel gibt es aber deutlich mehr.

Fehlen nach der Geschichte noch Zähler, wiederholt kampfreiche Missionen oder Albtraumprüfungen. „Überrumpelt“ lässt sich gut in „Hell Followed With Him“ nachholen: Lasst Jean Gegner blenden und führt anschließend lautlose Tötungen aus. Bei Bedarf könnt ihr den Kontrollpunkt neu laden.

3. Missionsauswahl und Aufräumen

Die Missionsauswahl wird freigeschaltet, sobald ihr der zweiten Albtraumtür begegnet. Nach der Geschichte erreicht ihr sie im Hauptmenü über die Albtraumhütte; interagiert dort mit dem Bett und wählt die gewünschte Mission. Gesammelte Objekte und der Fortschritt bleiben bei Wiederholungen erhalten. Dadurch sind weder Sammelobjekte noch situationsabhängige Trophäen verpassbar.

Für „Ultimatives Raubtier“ braucht ihr Spielerstufe 36. Je nach Spielweise endet die Geschichte ungefähr auf Stufe 34 bis 36. Fehlen noch Erfahrungspunkte, wiederholt Missionen mit vielen Gegnern und zerstört dort weitere XP-Speicher.

4. Anzüge herstellen und Gesundheit maximieren

Die Materialien aus allen 68 Kisten reichen für die benötigten Anzüge. Für „Adamantium-Arsenal“ müsst ihr 20 reguläre Anzüge herstellen, damit Logans Gesundheit vollständig verbessert wird. Die Anzüge der Deluxe Edition zählen nicht für den Trophäenfortschritt.

5. Versteckte Erinnerung freischalten

Entdeckt alle 14 Albtraumtüren und beendet jede zugehörige Prüfung mindestens mit Bronze. Nach Abschluss der Geschichte erscheint in der Albtraumhütte eine zusätzliche 15. Prüfung namens „Best There Is“. Schließt auch sie mindestens mit Bronze ab, verlasst anschließend die Hütte und folgt der Duftspur zur versteckten Erinnerung.

Die höchste Wertung ist dafür nicht in allen Prüfungen nötig. Für die separate Bronze-Trophäe „Adamantium-Träume“ müsst ihr lediglich einmal in einer beliebigen Albtraumprüfung die Adamantium-Wertung erreichen.

Alle 42 Trophäen in Marvel’s Wolverine

Die folgenden Bezeichnungen und Bedingungen entsprechen der veröffentlichten deutschen Trophäenliste.

Platin

TrophäeFreischaltbedingung
Ich bin der Beste aller Zeiten …Sammle alle Trophäen.

Gold

TrophäeFreischaltbedingung
Eine weitere GeschichteSchließe die Hauptstory ab.
Adamantium-ArsenalStelle genügend Anzüge her, um deine Gesundheit vollständig zu verbessern.
Sekundäre MutationenErreiche Anpassungsstufe 10.
Verdrängte ErinnerungenSchalte die versteckte Erinnerung in Albtraumprüfungen frei.

Silber

TrophäeFreischaltbedingung
Omega DeadBesiege Omega Red.
Den Löffel abgegebenBesiege den Sentinel-Prototyp.
TodesschlagBesiege Deathstrike.
Ich musste ihn umlegenBesiege Sabretooth.
Ein unheilvolles EndeBesiege Essex.
Ultimatives RaubtierErreiche Spielerstufe 36.
KistensammlerSammle alle Materialkisten.
Komplettes FassSammle alle Whiskyflaschen.
Wege des BewusstseinsEntdecke alle Albtraumtüren.

Bronze

TrophäeFreischaltbedingung
HitzkopfErreiche Wut-Stufe 3.
VerkehrsrowdySchließe die Kanada-Verfolgungsjagd ab.
Hölle auf ErdenZerstöre die Raffinerie.
Entfesselter BerserkerVerfalle in eine Berserker-Wut.
Fester HändedruckTriff die Hand.
CrashkursÜberlebe den Flugzeugabsturz.
Pass auf, was du dir wünschstRette „Walter“.
Das Monster in mirÜberlebe den Helix-Motor.
UndercoverVerkleide dich als Patch.
Ein früheres LebenErfahre die Wahrheit über deine Vergangenheit.
Kleine GnadenBefreie Walter.
MaßgeschneidertStell deinen ersten Anzug her.
Auf ein GläschenSammle die erste Whiskyflasche.
BodenkontrolleStoße 3 Gegner aus dem Flugzeug.
Tiefe EinschnitteTöte 100 Gegner mit Helix-Klauen.
Reine AbzockeBefreie die Stofftiere aus den Greifautomaten.
Poseidons KussAktiviere das Kuss-Klo in der Toilette der Bar in Tokio.
Speicher-VernichterZerstöre 100 EP-Speicher.
Perfektioniertes ParierenPariere 500 Mal.
Saturn-SchlagLass Saturn auf die Hand in Japan fallen.
Albtraum im WachzustandEntdecke eine Albtraumtür „in freier Wildbahn“.
Adamantium-TräumeErreiche Adamantium bei einer beliebigen Albtraumprüfung.
SpiralschnittTöte 75 Gegner mit Tornado-Drehung.
ÜberrumpeltTöte lautlos 10 Gegner, die von Jean geblendet wurden.
MarktverwüsterZerstöre während des Sabretooth-Bosskampfes alle Verkaufsstände.
SchaschlikSpieße einen Gegner mit gefährlichen Objekten auf.
EingeschmiertLies Callistos Tagebuch in ihrer Garage in Vancouver.
Recycelt„Besiege“ einen Reaver mit geschmolzenem Metall.
Story-Spoiler: Freischaltpunkte der 17 Story-Trophäen anzeigen

Achtung, massive Story-Spoiler: Die folgende Übersicht nennt Bosse, Ereignisse und Missionen. Sämtliche Trophäen in diesem Block werden automatisch im Verlauf der Geschichte freigeschaltet.

TrophäeFreischaltpunkt
HitzkopfErreicht in „A Debt Repaid“ Wut-Stufe 3.
Omega DeadBesiegt Omega Red; Abschluss von „Last Meal“.
VerkehrsrowdySchließt in „The One That Got Away“ die Kanada-Verfolgungsjagd ab.
Hölle auf ErdenZerstört in „Raise Some Hell“ die Raffinerie.
Entfesselter BerserkerVerfallt in „Something Much Stronger“ in Berserker-Wut.
Den Löffel abgegebenBesiegt in „Mutant Detected“ den Sentinel-Prototyp.
Fester HändedruckTrefft in „One Last Mission“ auf die Hand. Gemeint ist die gegnerische Organisation „die Hand“, nicht ein Körperteil.
CrashkursÜberlebt in „Jetlag“ den Flugzeugabsturz.
Pass auf, was du dir wünschstRettet in „In the Shadows“ „Walter“.
Das Monster in mirÜberlebt in „Death Comes to Death“ den Helix-Motor.
TodesschlagBesiegt Deathstrike; Abschluss von „Death’s Match“.
UndercoverVerkleidet euch zu Beginn von „Roll The Dice“ als Patch.
Ich musste ihn umlegenBesiegt Sabretooth in „Red Right Hand“.
Ein früheres LebenErfahrt nach „Don’t Go Gentle“ die Wahrheit über eure Vergangenheit.
Kleine GnadenBefreit Walter in „This Was The Dream“.
Ein unheilvolles EndeBesiegt Essex; Abschluss von „No Coming Back“.
Eine weitere GeschichteSchließt mit „No Coming Back“ die Hauptstory ab.

Tipps für besondere Trophäen

  • Bodenkontrolle: In „Jetlag“ kämpft ihr nach der Rückkehr ins Flugzeug neben Löchern in der Außenwand. Drängt drei Gegner dorthin, damit der Luftstrom sie hinauszieht.
  • Reine Abzocke: Zerstört in „In the Shadows“ während oder nach dem Kampf sämtliche Greifautomaten in der Spielhalle.
  • Poseidons Kuss: Sucht in „Get Angry“ im Keller der Sleepy-Kiss-Bar die Toilette auf und interagiert im Bad mit dem Gesicht an der Wand.
  • Saturn-Schlag: In „We Were Wrong“ gelangt ihr in einen Raum mit Planetenmodellen an der Decke. Erledigt den Gegner links lautlos und durchtrennt das Seil des Saturnmodells, während Mitglieder der Gegnerorganisation „die Hand“ darunter stehen.
  • Marktverwüster: Zerstört in „Red Right Hand“ zu Beginn des Sabretooth-Kampfes sämtliche Marktstände. Falls einer stehen bleibt, könnt ihr die Mission später wiederholen.
  • Recycelt: In „Raise Some Hell“ erreicht ihr nach einem Lüftungsschacht einen Raum mit einem offenen Behälter voller geschmolzenem Metall. Tretet einen Reaver im Kampf hinein.

Häufige Fragen zur Platin-Trophäe

Wie lange dauert Platin?

Der Zeitaufwand liegt ungefähr bei 15 bis 20 Stunden und die Schwierigkeit bei 2/10.

Gibt es verpassbare Trophäen?

Nein. Die Missionsauswahl wird ab der zweiten Albtraumtür verfügbar. In der Albtraumhütte könnt ihr am Bett Missionen wiederholen; Sammelfortschritt bleibt dabei erhalten.

Ist ein zweiter Durchgang oder New Game+ nötig?

Nein. Ein Durchgang genügt. New Game+ wird zwar nach der Geschichte freigeschaltet, ist für keine Trophäe erforderlich.

Muss ich auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad spielen?

Nein, es gibt keine schwierigkeitsgebundene Trophäe. Ihr könnt sämtliche Erfolge auf der niedrigsten Stufe freischalten.

Muss jede Albtraumprüfung mit Adamantium abgeschlossen werden?

Nein. Für die versteckte Erinnerung reicht mindestens Bronze in den 14 regulären Prüfungen und anschließend in der zusätzlichen Prüfung. Nur für „Adamantium-Träume“ ist einmal die höchste Wertung in einer beliebigen Prüfung nötig.

Wie viele Anzüge zählen für das vollständige Gesundheitsupgrade?

Ihr müsst 20 reguläre Anzüge herstellen. Deluxe-Anzüge werden nicht für den Trophäenfortschritt gewertet.

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Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

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