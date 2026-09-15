Wie lange dauert Marvel’s Wolverine? Für unseren eigenen Durchgang haben wir rund 15 bis 20 Stunden gebraucht. Diese Spanne beschreibt das Durchspielen des Abenteuers – nicht den Zeitaufwand für Platin oder einen vollständigen 100-Prozent-Abschluss.

Marvel’s Wolverine: Unsere Spielzeit im Überblick

Spielziel Unsere Erfahrung Marvel’s Wolverine durchspielen Rund 15–20 Stunden Platin-Trophäe Keine eigene bestätigte Zeitangabe 100 Prozent Keine eigene bestätigte Zeitangabe

Was bedeutet die Angabe von 15 bis 20 Stunden?

Die Zeit stammt aus meinem Durchgang für PlayCentral. Sie ist ein Erfahrungswert und keine offizielle Vorgabe. Als Orientierung für das reine Durchspielen könnt ihr daher ungefähr 15 bis 20 Stunden einplanen.

Wichtig ist die Abgrenzung: Wir haben für diesen Beitrag nicht separat gemessen, wie lange sämtliche Trophäen oder ein vollständiger Abschluss dauern. Die genannte Spanne sollte deshalb nicht als Platin- oder 100-Prozent-Zeit verstanden werden.

Wie lange dauern Platin und 100 Prozent?

Dazu können wir auf Grundlage unseres Durchgangs keine eigene, bestätigte Zeit nennen. Wer nach dem Durchspielen gezielt auf Trophäenjagd gehen möchte, findet die einzelnen Anforderungen in unserem Trophäen-Guide zu Marvel’s Wolverine.

Häufige Fragen zur Spielzeit

Wie lange braucht man, um Marvel’s Wolverine durchzuspielen?

Für unseren Durchgang haben wir rund 15 bis 20 Stunden gebraucht.

Sind 15 bis 20 Stunden die Platin-Zeit?

Nein. Die Angabe bezieht sich ausschließlich auf unseren Durchgang. Für Platin oder 100 Prozent liegt uns keine eigene bestätigte Zeitangabe vor.

Ist die Spielzeit eine offizielle Herstellerangabe?

Nein. Es handelt sich um unsere eigene redaktionelle Erfahrung mit Marvel’s Wolverine.

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