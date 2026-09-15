GTA 6: Diese Songs sind bereits aus den Trailern und der Vorschau bekannt

Das Autoradio einschalten, durch Vice City fahren und dabei den nächsten Lieblingssong entdecken: Musik gehört zu den Dingen, die ein GTA-Abenteuer weit über einzelne Missionen hinaus prägen. Entsprechend groß ist die Neugier auf den Soundtrack von GTA 6. Welche Künstler begleiten Jason und Lucia, und wie klingt Rockstars Rückkehr nach Vice City?

Die bisherigen Trailer und die Netflix-Vorschau liefern bereits einen Vorgeschmack. Phil Collins, Depeche Mode, Def Leppard und mehrere Hip-Hop-Künstler gehören zu den Namen, deren Songs PC Gamer im veröffentlichten Material identifiziert hat. Eine vollständige offizielle Radio-Tracklist ist die Zusammenstellung allerdings noch nicht.

Diese Songs wurden in der GTA-6-Vorschau erkannt

Für die Netflix-Präsentation führt die Übersicht folgende 14 Titel auf:

Künstler Song Birdman, Lil Wayne Pop Bottles Kodak Black Skrilla Sexyy Red, Tay Keith Pound Town The Bellamy Brothers Let Your Love Flow Def Leppard Love Bites Depeche Mode People Are People Captain & Tennille But I Think It’s a Dream Prefab Sprout Cars and Girls !!!, Mesh Pace Off the Grid Cliff Richard Devil Woman Chimbala, Omega Se Me Nota (Agárrame) Phil Collins Against All Odds (Take a Look at Me Now) Aluna & Jayda G Mine O’ Mine Elderbrook & Bob Moses Inner Light

Hinzu kommen fünf Stücke aus den ersten beiden Trailern: „Child Support“ von Zenglen, „Everybody Have Fun Tonight“ von Wang Chung, „Talkin’ to Myself Again“ von Tammy Wynette, „Hot Together“ von The Pointer Sisters und „Love Is a Long Road“ von Tom Petty.

Schon beim Blick auf die Künstler fällt die Bandbreite auf. Rock und Pop stehen neben Hip-Hop, elektronischer Musik und karibischen Einflüssen. Musikalisch lässt sich daraus eine abwechslungsreiche Begleitung für unterschiedliche Orte und Situationen vorstellen: vom entspannten Ausflug entlang der Küste bis zur nächtlichen Fahrt durch die Stadt. Wie Rockstar diese Mischung im Spiel verteilt, lässt sich aus einer Songliste allein aber nicht ablesen.

Tom Pettys Trailer-Song gab die Richtung für GTA 6 vor

Wie wichtig Musik für die Entwicklung sein kann, zeigt ausgerechnet der Song des ersten Trailers. Rob Nelson, Co-Studioleiter von Rockstar North, erklärte, dass „Love Is a Long Road“ die angestrebte Richtung des Projekts auf den Punkt brachte.

Als der erste Trailer erschien, war GTA 6 laut Nelson noch nicht vollständig ausgeformt. Das Team habe mit dem damals verfügbaren Material zeigen wollen, welche Vorstellung hinter dem Spiel steckte. Tom Pettys Musik half dabei, diese Vorstellung zu vermitteln.

Nelson beschrieb außerdem, wie Rockstar sich einem Schauplatz nähert: Das Team besucht die betreffende Umgebung, nimmt deren Atmosphäre auf und entwickelt daraus Ideen. Ein einzelnes Bild oder ein Musikstück könne dabei zum gemeinsamen Bezugspunkt werden und die weitere Arbeit beeinflussen.

Der Song war demnach mehr als eine nachträglich ausgewählte Begleitung für schöne Trailer-Aufnahmen. Er stand auch für das Gefühl, das Rockstar mit GTA 6 vermitteln wollte.

Was ist über das GTA-6-Hauptthema bekannt?

Eine längere Fassung des GTA-6-Hauptthemas ist bereits in der Netflix-Vorschau zu hören. Laut PC Gamer hat Rockstar das Stück bislang jedoch nicht separat zum Anhören veröffentlicht.

Beim Begriff „Soundtrack“ lohnt sich deshalb die Unterscheidung: Gemeint sein können die lizenzierten Songs, die eigens komponierte Spielmusik oder ein separat veröffentlichtes Album. Eine längere hörbare Passage des Hauptthemas ist noch keine Ankündigung eines solchen Albums.

Welche Songs landen tatsächlich im Autoradio?

Ein Song im Trailer bedeutet nicht automatisch, dass ihr ihn später über einen Radiosender auswählen könnt. Für eine vollständige Radioübersicht müsste zusätzlich feststehen, welche Stücke welchen Sendern zugeordnet sind und wie das Programm aufgebaut ist.

Die bisherige Auswahl eignet sich damit vor allem zum Reinhören und Wiedererkennen. Wer sich schon jetzt eine persönliche Playlist für die Rückkehr nach Vice City zusammenstellt, findet darin einige Ansatzpunkte. Welche Musik am Ende eure Fahrten durch Leonida prägt, bleibt eine der spannenden Fragen rund um GTA 6.

Welcher Song oder Künstler darf für euch auf keinen Fall fehlen? Schreibt uns eure Wünsche für den GTA-6-Soundtrack in die Kommentare.

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